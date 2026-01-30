公益社団法人トライアスロンジャパンと株式会社エクセリがパートナー契約を締結

公益社団法人トライアスロンジャパン

公益社団法人トライアスロンジャパン（東京都新宿区、会長：岩城光英）は、株式会社エクセリ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：吉田統一）とオフィシャルパートナー契約を締結しました。

契約の背景と目的

トライアスロン競技は、屋外環境下で長時間にわたり行われる競技であり、選手・審判・大会運営スタッフ間の円滑で確実なコミュニケーションが、安全で公正な大会運営の鍵を握ります。

株式会社エクセリは、業務用無線機・通信機器の販売・レンタル・保守を通じて、多くのイベントや現場運営を支えてきた実績を有しており、「無線通信機器の提供・運用サポート」「安全管理体制の強化」「競技環境・運営品質の向上」という点を中心に、共に競技の価値向上と大会品質のさらなる進化を目指します。

株式会社エクセリについて

株式会社エクセリは、スポーツ大会の運用に必要な不可欠な無線機・トランシーバー・インカムなどの販売・レンタル・リース・中古流通 を手がける専門企業です。

創業以来30年以上で8万社以上との取引実績を有し、全国対応で迅速な製品提供とサポートを行っています。

スポーツ大会やイベント運営向けの通信ソリューションを通じて、円滑なコミュニケーションと大会運営の支援にも貢献しています。

相談から導入まで丁寧な提案を行い、多様なスポーツ現場のニーズに応えています。

ホームページ：https://www.exseli.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@EXSELI