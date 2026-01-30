世界初・世界最大級のAI映画祭 WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

株式会社TOKYO EPIC

(C) WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

2025年4月、フランス・ニースにて開催され、世界に衝撃を与えた世界初・最大級のAIに特化した国際映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL（以下、WAIFF 読み：ワイフ）」。この度、インターナショナル・パートナーとして、2026年3月に日本（京都）で開催いたします。WAIFFは、元Apple Computer（現 Apple Inc.）欧州社長およびグローバル最高執行責任者（COO）を務めたマルコ・ランディ氏によって創設された、“映画と人工知能の交差点を探求する”ための革新的な国際映画祭です。 2025年4月に行われた第一回大会（フランス・ニース）では、53の国と地域から1,500作品以上ものAI映画が殺到。会場には2,000名を超える観客や関係者が詰めかけ、初開催にして世界的な反響を巻き起こしました。

この成功を受け、2026年4月にフランス・カンヌでの第二回本開催が決定しております。 そこに至るまでの道程を「Road to WAIFF Cannes 2026」と称し、ブラジル（サンパウロ）、韓国（ソウル）、中国（無錫）、そして日本（京都）の4都市で予選となる映画祭を開催。各国で選出された優秀作品のみが、映画の聖地・カンヌで開催される本大会「WAIFF Cannes 2026」へと招待される予定です。2026年の日本開催においては、短編・長編映画に加え、SNS向け縦型マイクロシリーズ、広告映像、脚本＋AIティーザーなど、時代の最先端を行く幅広いカテゴリーを設置。人間とAIの協働による新たな物語表現を国際的に支援すべく、作品を広く募集しております。 なお、WAIFF本体はフランスのアルプ＝マリティーム県と、欧州における「AI・アート・社会課題」の研究機関であるEuropIA Instituteの主導により運営されており、技術革新と芸術表現の架け橋となるべく、その規模と精度を拡大し続けています。

この度、声優の伊瀬茉莉也、ダンスアーティストのKENTO MORIが

WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTOの公式アンバサダーに就任いたしました。

是非、ニュースとしてご掲載いただけますようよろしくお願いいたします。

「人間とAIの「共創」が生み出す価値を世界に証明し、次代を担う才能が、国境を越えて羽ばたいていくこと」

この度、WAIFFが思い描く未来に共鳴する２名をアンバサダーとしてお迎えすることとなりました。

1人目は、『HUNTER×HUNTER』（キルア＝ゾルディック役）、『チェンソーマン』（姫野役）、『メイドインアビス』（レグ役）など、数多の人気アニメーションで重要なキャラクターを演じ続けてきた実力派声優、伊瀬 茉莉也。京都でのパープルカーペットへの登壇に加え、アワードプレゼンターを務めていただき、4月に開催されるWAIFF Cannesにグローバルアンバサダーとして参加予定です。

続いては、マドンナ、クリス・ブラウン、アッシャー、そしてマイケル・ジャクソンと、世界のトップアーティストがその才能を認め、共演を熱望した世界的ダンスアーティスト、KENTO MORI。 WAIFF KYOTOのオープニングでは、ダンスパフォーマンスを披露予定です。ご期待ください。

京都の地で、最先端のAI技術、そして世界を魅了する２名のアーティストが「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO」を盛り上げます。日本（京都）大会は、2026年3月12日（木）～13日（金）の2日間、ロームシアター京都 サウスホールにて開催。 作品のエントリー締め切りは、2026年2月15日（日）23:59（日本時間）です。 京都からカンヌへ、そして世界へ。映像の未来を切り拓く作品のご応募をお待ちしております。

＊一般観覧についての日程と情報は、後日公式HP等にて発表予定です。

WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO 公式アンバサダー

伊瀬茉莉也 （声優）

《プロフィール》

Mariya Ise /声優。

小学生の時に映画「もののけ姫」を観てアニメの映画監督を志す。

16歳で声優デビュー。以降、アニメ、ゲーム、外画吹替、ナレーション、舞台などで幅広く活躍。

主な出演作は「HUNTER×HUNTER」キルア=ゾルディック役、「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」フー・ファイターズ役、「ポケットモンスターXY」ユリーカ役、「チェンソーマン」姫野役、「葬送のフリーレン」ゼーリエ役、「シン・エヴァンゲリオン劇場版:ll」北上ミドリ役、Netflixオリジナル作品「クイーンズ・ギャンビット」主演／ベス役(アニャ・テイラー=ジョイ)吹替、「A Family Affair-ファミリー・アフェア-」主演／ザラ役(ジョーイ・キング)吹替などがある。

文化芸術活動基盤強化基金を活用した3年間の若手育成プロジェクト「グローバル・アニメ・チャレンジ」において、PR・アンバサダーを務め、日本のアニメーションを創る若きクリエイターたちを支援する取り組みに参加。

国内外のアニメコンベンションにも積極的に出演し、日本国内はもとより世界中のファンに向けて、日本アニメならではの緻密な技術と、繊細かつ力強い表現力の魅力を、国境を越えて発信し続けている。

一方で近年は、AI技術と“声の権利”のあり方、そしてクリエイターの創作活動の未来にも強い関心を持ち、現場の最前線で感じ取った変化をもとに、多くのクリエイターや次世代の表現者たちと共にできることを模索しながら、積極的に活動を続けている。

《コメント》

声優という表現の世界で20年。

たくさんの作品に関わらせていただく中で、キャラクターに”命”を吹き込み、その想いが誰かの心に届くように--

人の心を震わせるような表現とは何かを、常に自分自身に問い続けながら、真撃に向き合ってきました。

その中で感じてきたのは、時代の変化のスピード、

そして、その流れに置いていかれないよう、柔軟に学び続ける姿勢の大切さです。

今、AIという存在が、私たちの表現や創造の在り方に大きな問いを投げかけています。



WAIFF は、まさにその問いへの挑戦。

人の創造力とAIの力が混ざり合うことで、どんな化学反応が生まれるのか--



この映画祭に関わらせていただけることは、私にとって「自分の感性をさらに広げ、表現における新しい価値観の扉を開くきっかけ」。

アンバサダーという役割を、ただの肩書きで終わらせず、一人の表現者として、そして未来の声優業界を共に考えていく一員として、これから何ができるのかを模索していく--

その第一歩だと思っています。

これまでの経験に甘んじることなく、未知の領域にも真摯に向き合いながら、表現の未来を、自分の目で見て、心で感じて、自らの実践で示していきたいと思います。

KENTO MORI（ダンスアーティスト）

《プロフィール》

KENTO MORI / ダンスアーティスト

『マイケル・ジャクソン、マドンナが認めた世界的ダンスアーティスト』

マドンナの専属ダンサー契約中にマイケルジャクソンのThis is it.専属ダンサーにも同時に選ばれる。結果マイケルとの契約は叶わぬものの、彼の急死後マドンナ本人より追悼ダンスをリクエストされ、マイケルがパフォーマンスするはずだったロンドンO2アリーナより世界中に配信される形でパフォーマンスを披露した。

ダンサーとしてはアメリカ永住権の獲得や、ダンスアーティストという名称を作り普及させた。その後、日本人ダンサーとして史上初めてクリス・ブラウン、アッシャーと専属ダンサー契約を結び、他にもニーヨ、シアラ、マイケル・ジャクソン最新アルバムプロジェクトにも参加するなど、世界の最前線の舞台・ツアーで活躍。グラミー賞をはじめとする数々のアワードへの出演も果たし、これまで全世界5大陸50カ国200以上の主要都市においてパフォーマンスを行う。

近年はダイナミックな展開を取り入れた100曲以上ものオリジナル楽曲と、世界最高峰のデジタルアート集団「MomentFactory」との共同プロジェクトなど、世界に未だ無い新しい表現を追求している。

2023年にはマドンナのツアー演出、2024年にはNFLスーパーボウルでアッシャーのハーフタイムショーにメインダンサーとして出演。

国内では、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の様々なパビリオン、自治体企画、閉幕パレードにてパフォーマンスを披露。

日本の伝統芸能である歌舞伎界の宝"市川團十郎"とダブル主演公演「THE BUSHIDO」に出演するなど活動は多岐に渡り、今も尚世界中のエンタメ最前線で活躍を続け、国内外から注目を集める中、日本各地の様々な自治体と連携し、地域に根付く伝統文化と舞の表現を掛け合わせ、様々なSHOWコンテンツを創造し魅力を発信する「JAPAN TO THE WORLD」プロジェクトを展開している。

前人未到の舞道家とはまさにKENTO MORIのことである。

《コメント》

光栄にも、日本で初開催される WAIFF（World AI Film Festival） のアンバサダーに選出していただきました。

アニメーション、AI、そしてそれらと融合するLIVE・エンターテインメントの領域において、

人類がまだ見ぬ可能性と新たな表現の地平へ踏み出す。

その歴史的な瞬間に、ここ日本・京都から関われることを心より嬉しく思います。

過去、現在、未来。

日本、世界、そして宇宙。

すべての物語が光に照らされる、その最初の一歩を、

ぜひ皆様と共に踏み出していきましょう。

夢を、共に現実へ。

Kento Mori

審査員のご紹介

＊既に発表されております４名（和田亮一、櫻井大樹、齋藤優一郎、乙一）に加え、新たに４名が追加となりました。

二見文子

《プロフィール》

幼少より欧米各地で生活。

上智大学卒業。広告代理店にて外資系営業を経験した後、フリーとなり、TVCMコーディネーター、映像関係や脚本の翻訳を行う。

英国人の夫との共同作業で、これまで100本以上の日本映画の英語字幕を制作。

絵本好きから米国で人気の絵本「アーサーと仲間たち」シリーズの翻訳する。

2010年からNHK 「ラジオ深夜便」 &「海外マイあさ便り」の海外リポーター。

《コメント》

素晴らしい映画とは、その作品を観ている間だけ、現実を忘れさせてくれるもの。

AIという無限の技術は、あらゆるキャラクターや状況を作り出すことができます。

どんな登場人物が、どんなストーリーを描いてくれるのか、それがどんな風に観る人の心を動かしてくれるのか

この限りない創造力を生かしてAIであるということを忘れさせてくれるような内容の作品に出会いたいと期待でワクワクしています。

秦 建日子

《プロフィール》

秦 建日子 / Takehiko Hata

小説家・脚本家・映画監督

1968年1月8日生まれ

1990年 早稲田大学法学部卒

金融会社の社員として働く傍ら、劇作家・つかこうへいに師事

1997年に脱サラ。専業の作家活動に入る

2001年に連続ドラマ『HERO』に脚本参加

2004年には「推理小説』で、小説家デビュー

同作は『アンフェア』として連続ドラマ・映画化され大ヒットとなった。

2016年、三重県桑名市の市民団体とタッグを組み、映画『クハナ!』（9月3日公開）で全国公開劇場映画の監督に。

これをきっかけに、エンターテイメントによる地方創生へのチャレンジを始める。

これまでの主な作品に、

小説：『Across the Univers』、『Change the World』、『And so this is Xmas』、『刑事 雪平夏見シリーズ』、『殺人初心者』、『冤罪初心者』、『ダーティー・ママ』など

脚本：『HERO』、『チェケラッチョ !!』、『ドラゴン桜』、『天体観測』、『ラストプレゼント』、『ダンダリン労働基準監督官』、『サマーレスキュー』、『そして、誰もいなくなった』、『特命刑事 カクホの女１、２』、『TVSPルパン三世グッバイ・パートナー』、『微笑む人』、『映画ネメシス 黄金螺旋の謎』など

舞台演出：『らん』、『くるくると死と嫉妬』、『神様はじめました the Musical』、『リング・リング・リング 2016』など

作詞：『キミがいる』(CHEMISTRY)、『ふたりでいいじゃない』(鈴木雅之 & 島谷ひとみ)など

《コメント》

前人未踏。

だから難しく、

だから恐ろしく、

だから楽しく、

だから面白い。

これから、どのような化学変化が起きるのか。

それを最初に目撃させていただける幸せを噛み締めております。

遠藤 久美子

《プロフィール》

作家/ ビジョナリー・クリエイター

映像制作未経験者二人で、生成AIを活用した映画制作に挑戦し、AIのみで映像・演技・セリフを生成した長編SF映画を完成させる。

2025年、初長編作品『マチルダ・悪魔の遺伝子』（約72分）を監督・原案・脚本・プロデュース。

生成AIによる映像を数秒単位で制作・編集し、長編映画として構築する独自の制作手法でわずか4ヶ月で完成させる。

同作は2025年11月に開催された「AI映画祭」にて特別招待上映され、AI時代における新しい映画制作プロセスの実例として国内外のメディアで紹介される。

現在はスペイン・バルセロナを拠点に、さらなる作品制作を進めている。

また、起業家、パイロット免許保持者、さらには数多くのCMソングを手がけた歌手・作詞家の顔を持つ。

《コメント》

人間の特技である『感じる』力を頼りに、AIと言う最強のツールに思いの丈をぶつける同志と出会いたい。生成AIによる映像表現が映画の意味を再定義するような挑戦的な作品との出会いを楽しみにしています！

中島 信也

《プロフィール》

ＣＭディレクター／東北新社クリエイティブ・アドバイザー／武蔵野美術大学客員教授。

1959年福岡県生まれ大阪育ちの江戸っ子。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒。

’83「ナショナル換気扇」でＣＭ演出デビュー。

'87 CM映像にデジタル技術をいち早く取り込み、アリナミンV「魔人Vシリーズ」、日清食品カップヌードル「hungry?」シリーズ（’93カンヌ広告祭グランプリ）などを演出。サントリー「燃焼系アミノ式」、「伊右衛門」、リクルートAirPAY「オダギリジョーシリーズ」などヒット作を多く手がける。

2024年にフルAIショートムービーに挑戦。2025年からはCM映像にも生成AIの活用を始める。

'96劇場用映画「ウルトラマンゼアス」’10「矢島美容室」監督。

《コメント》

CＭ演出家として圧倒的な経験と実力を誇っていた先輩たちに何とか追いつこうとして僕が必死になって取り組んだのが１９８７年当時の最新デジタル映像技術でした。それをきっかけに新しい魅力を纏った表現を次々に生み出すことができ、たくさんのチャンスに恵まれ、１９９３年にカンヌ広告祭でグランプリを獲得することができました。

新しい表現技術は、これからの世界を切り拓いていく新しい才能にとってとても強い味方になります。

今、生成AIという新しい表現世界にのめり込んでいるであろうクリエイターたちの試行錯誤、そして努力はいつかきっと見る人の心をとらえる新しい魅力に満ちた表現となって実を結ぶはずです。そしてこれを機に想像もできないような豊かな映像世界が広がっていく、という大きな期待と希望を胸にこのプロジェクトに参画させていただこうと思います。

よろしくお願いします！

ベストAI CM賞についてのお知らせ

ベストAI CM賞 × Freedom Ramen

― その一杯に、あなたの物語を。

ベストAI CM賞のスポンサーに、GOOD DESIGN AWARD 2023 受賞ハラール認証カップラーメン「Freedom Ramen」が決定しました。

公式HP https://freedom-ramen.myshopify.com

ぜひ実在するカップラーメン「FREEDOM RAMEN」のCM制作にチャレンジください！もちろんこれまで通り、架空の商品・ブランドのCM制作も応募OKです。

▼ ベストAI CM賞・優勝特典

優勝クリエイターには、 Freedom Ramen 3種フレーバー（シーフード／日式カレー／辛味噌）

すべてが入った〈半年分〉のカップラーメンを贈呈します。

各賞名（現状）

ベスト AIフィルム賞 100万円

ベスト AIアニメ賞 100万円

ベスト AI PocketANIME賞 100万円

ベスト シノプシス＋AIティザー賞

ベスト AI CM賞

本年度の受賞者は『Road to WAIFF Cannes 2026』プログラムを通じて、WAIFF Cannes 2026への公式エントリーおよび推薦の機会が与えられます。WAIFF Cannes 2026では、各部門の受賞作品が特別上映枠で上映される予定であり、国際的な配給会社やプロデューサーとの交流、ネットワーク構築やプロジェクト開発支援の機会が提供されます。

映画祭概要

・イベント名：WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO（読み：ワイフ2026 キョウト）

・公式サイト：https://worldaifilmfestival.jp/

・日本語SNS（X、Instagram）ID：＠waiff_japan ハッシュタグ：＃waiffjapan

・日程：2026年3月12日（木）-13日（金）

・会場：ロームシアター京都 サウスホール（〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13）

・主催：WAIFF JAPAN 実行委員会

・作品応募の仔細（公式サイトより）：https://worldaifilmfestival.jp/

審査員のご紹介 ＊各人のプロフィールは公式サイトにてご参照ください

・和田亮一【TOKYO EPIC代表、WORLD AI FILM FESTIVAL（WAIFF）日本代表】

・櫻井大樹【サラマンダー代表、アニメプロデューサー・脚本家】

・齋藤優一郎【スタジオ地図代表取締役、プロデューサー】

・二見文子 【翻訳家】

・乙一【小説家】

・秦建日子 【小説家、脚本家、映画監督】

・中島 信也【ＣＭディレクター】

・遠藤 久美子【作家/ ビジョナリー・クリエイター】

メディア向け提供素材

https://x.gd/Y0cxe

・コピーライツ表記：(C) WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

アンバサダー（伊瀬茉莉也、KENTO MORI）アー写

https://x.gd/H8mGj

お問合せ

作品に関するお問い合せ：info@worldaifilmfestival.jp

宣伝に関するお問い合せ：フリーストーン高松・永松（fsp-pr@freestone.jp）

紙媒体：星貴子（090-6120-8733 atk.hoshi@gmail.com）

電波：山口紅子（090-3477-1206 beniko.yamaguchi@gmail.com）

ウェブ：永松貴子（takako.nagamatsu@freestone.jp）

WAIFF JAPAN実行委員会：東京都中野区本町二丁目46 番１号中野坂上サンブライトツイン14 階（主幹事会社：株式会社TOKYO EPIC 事務所内）