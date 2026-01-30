【第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～】大人気メイクアップクリエイターGYUTAE（ギュテ）とタイアップしたリール動画が公開！さらにハイライト映像もYouTubeにて特別公開！

株式会社ポニーキャニオン

『2025 SBS演技大賞』で2冠王となったキム・ヨハンが主演の青春ラブコメディ「第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～」とSNS総フォロワー数300万人超えの大人気メイクアップクリエイターGYUTAE（ギュテ）がタイアップしたリール動画が公開された。

本作は、恋愛コードだけが抜けた超理系女子チュ・ヨンサン(ファン・ボルムビョル)と、顔“だけ”が天才な超人気インフルエンサー兼モデルのカン・ミンハク(キム・ヨハン)という、正反対の世界で生きる２人が登場する。突然の学科統合により “融合人体工学国際コンテンツ開発学部”の同級生となり、新学期のある日“最悪の出会い”を迎えることに。これをきっかけにエラーな出来事を乗り越えながらも恋へと発展し、少しずつ距離を縮めていく過程が、現代の若者の恋模様をリアルに描いた青春ラブコメディとなっている。

今回公開されたタイアップ動画には、全身脱毛症を抱えながらも前向きな姿勢と生き方で幅広い層から共感を集め、セクシュアリティについても公表しながら、メイクを通じてコンプレックスを強みに変える方法を発信している大人気メイクアップクリエイターGYUTAE（ギュテ）が登場する。自身の経験をもとに、多くの人々へ希望とインスピレーションを与えている存在だ。

タイアップ動画の本編では、本作のサブタイトルにもある「恋はアップデート」をテーマに、新生活に向けて恋を応援するくすみピンク系のメイクを披露している。本作を視聴したというGYUTAEは、主演のキム・ヨハンについて「めちゃくちゃかっこよくて、韓国でいうザ・国宝級イケメンだった」とコメント。さらに、工学部の超理系女子とインフルエンサー兼モデルという一風変わった設定にも魅力を感じたと語り、「この作品を観ていたら恋がしたくなる！」と作品の印象を明かした。あわせて、デートなどでビジュアルをより良く見せるためには男女ともに肌が大切だとし、メイクのポイントについても語っている。

また、本作ではヨンサンの恋だけでなく、親友であるカン・ドンウォン（ミンソ）とヤン・ナレ（クォン・ヨンウン）の恋も同時に描かれ、大学という舞台で繰り広げられるさまざまな恋のあり方が表現されている。これらについてGYUTAEは、「バイセクシャルやレズビアンの方など、さまざまなセクシュアリティのキャラクターが登場していた。普段から韓国ドラマを観ているが、あまり見かけないので新鮮に感じた」とコメント。さらに、「そうした多様性が自然な形で描かれていることが純粋に嬉しかった。こうしたラブコメディがあるのはとても素敵だと思う」と語っている。

GYUTAEも好評している「第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～」は、日本ではPrime Videoにて独占配信中だ。タイアップ動画を観て本作が気になった方は、YouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて同日に特別公開された、本作の魅力を凝縮したハイライト映像もぜひチェックしていただきたい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xvcv_lsaG6o ]







■■GYUTAE Instagramアカウント■■

下記アカウントにてタイアップしたリール動画を公開中！

https://www.instagram.com/kimgyutae_official/?hl=ja(https://www.instagram.com/kimgyutae_official/?hl=ja)



【作品概要】

日本ではPrime Videoにて独占配信中！

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYHGS66F(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYHGS66F)





■■公式HP■■

https://www.welovek.jp/daiyojirenaikakumei/(https://www.welovek.jp/daiyojirenaikakumei/)





■■あらすじ■■

工学科の超理系女子、チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー謙モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締切間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。

そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。





■■キャスト■■

キム・ヨハン「TRY～僕たちは奇跡になる～」

ファン・ボルムビョル 「コッソンビ 二花院の秘密」





■■クレジット■■

(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.





------------------------------------

Prime Video

www.amazon.co.jp/primevideo

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

------------------------------------





■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/(https://www.welovek.jp/)





■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube：https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp(https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp)

X： https://twitter.com/ponycanyon_kdp(https://twitter.com/ponycanyon_kdp)

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Kdrama): https://www.instagram.com/kdrama_ponycanyon?igsh=NWNvcjJzc2hsczBq&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kdrama_ponycanyon?igsh=NWNvcjJzc2hsczBq&utm_source=qr)

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja(https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja)