プロカメラマンが「映える」秘訣を教えます！美しい景観・グルメ・見どころを巡る　播州赤穂日帰りツアー

公益社団法人ひょうご観光本部プロカメラマン谷脇康寿が参加者の方に映える写真の撮り方を伝授します！

西播磨のフォトスポットきらきら坂や瀬戸内を一望できる桃井ミュージアム、歴史ある街並みが残る港町坂越を訪ね、心に残る1枚を撮影しませんか？

ひょうご観光本部では、地域の魅力や文化を伝える兵庫テロワール旅を展開しています。

この度、株式会社フェリシモとのコラボレーション企画として、プロカメラマンが「映える」秘訣を教える播州赤穂日帰りバスツアーを実施します。

素敵な写真を撮るのに、特別なカメラは必要ありません。いつも持ち歩いているスマートフォンを使ってプロカメラマンが最高の1枚を撮るためのコツをレクチャーします。

スマートフォンのカメラの機能を引き出す構図や光の使い方など、すぐに使えるテクニックを伝授します！

スマートフォンをお持ちでなくてもアナログカメラでのご参加も大歓迎です。

お昼には瀬戸内の豊かなお魚を中心とした会席料理をご用意します。

ツアーの最後には道の駅みつでお買い物もお楽しみいただけます。

是非皆様のご参加をお待ちしております！

▼ご予約はこちら

https://va.apollon.nta.co.jp/terroir_bus2/?xid=nr_260127_RELEASE_feli

■開催日：2026年3月14日(土)

■費 用：14900円（おとな・こども同料金）

■定 員：40名