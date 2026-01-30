二次元コスパから『ゆるキャン△』×『キャプテンスタッグ』コラボの新グッズ、『ゆるキャン△ SEASON３』描き下ろし志摩リン「ニュースペーパーバッグ」などがラインナップ【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ゆるキャン△』× キャプテンスタッグ 商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】 『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報日常もアウトドアも。あなたのライフスタイルが快適で楽しくなる。

1976年設立のアウトドア総合ブランド『キャプテンスタッグ』のロゴでおなじみの『牡鹿』に、『志摩リン』がまたがる特別なロゴをデザインした「リールキーホルダー」などコラボ新グッズが二次元コスパから登場です。

また、『ゆるキャン△ SEASON３』より、バイクに腰掛けひと休みする志摩リンの描き下ろしイラストを使用した「ニュースペーパーバッグ」「ステッカー」もラインナップいたします。



これらは、COSPA(コスパ)が出展する該当イベントおよび作品のモデル地でもある山梨県や静岡県の一部店舗にて先行販売いたします。

※商品によって先行版売時期・店舗が異なりますので、詳細は二次元コスパWEBサイトにてご確認ください。

【二次元コスパ】／『ゆるキャン△ SEASON３』グッズ情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01662/mode/series

【株式会社コスパ】／《ワンダーフェスティバル2026［冬］》出展情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/special/wonfes/

【株式会社コスパ】／《AnimeJapan 2026》出展情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/27244

◆『ゆるキャン△』×『キャプテンスタッグ』商品情報

『ゆるキャン△』×キャプテンスタッグ リールキーホルダー『ゆるキャン△』×キャプテンスタッグ リールキーホルダー

【先行販売情報】

■2026年3月28日(土)・29日(日)

〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月下旬

〈松司軒仏具店〉〈山梨水晶本店〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉

〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉

■2026年4月上旬

〈道の駅しもべ〉

一般販売：2026年5月中旬予定

サイズ：（約）縦8×横3.8×リールの長さ50cm / 亜鉛合金製

価格：1,650円（税込）

日常もアウトドアも。

『ゆるキャン△』と『キャプテンスタッグ』のコラボアイテム。

あなたのライフスタイルが快適で楽しくなる。

・ガンメタリックにコーティングされたコスパオリジナル形状のリールキーホルダー

・日本有数の金属加工技術を誇る、新潟県燕市製。

・リールは約50cmまで伸ばせる仕様で、毎日使うカギ類を付ければとても便利です。

・キーホルダーなどを付けられるストラップホールも付いているので、自分流にカスタマイズが可能。

・実用性＆機能性はもちろんファッションのアクセントとしても優れたアイテムです。

・別売りのコスパ パスケースシリーズと合わせればもっと便利に！

【基本予約受付期間】～2026年2月23日(月・祝)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

『ゆるキャン△』×キャプテンスタッグ カラビナ付きミニポーチ『ゆるキャン△』×キャプテンスタッグ カラビナ付きミニポーチ

【先行販売情報】

■2026年3月28日(土)・29日(日)

〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月下旬

〈山梨水晶本店〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉

〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉

■2026年4月上旬

〈道の駅しもべ〉

一般販売：2026年5月中旬予定

サイズ：直径約7cm / プリント部分：ポリエステル その他：ナイロン

価格：1,320円（税込）

【基本予約受付期間】～2026年2月23日(月・祝)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

『ゆるキャン△』×キャプテンスタッグ ミニステッカーセット『ゆるキャン△』×キャプテンスタッグ ミニステッカーセット

【先行販売情報】

■2026年2月8日(日)

〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月28日(土)・29日(日)

〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月下旬

〈松司軒仏具店〉〈山梨水晶本店〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉

〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉

■2026年4月上旬

〈道の駅しもべ〉

一般販売：2026年5月中旬予定

サイズ：（約）6×6cm以内 4枚紙、PP

価格：770円（税込）

【基本予約受付期間】～2026年2月23日(月・祝)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※キャプテンスタッグとは…

1976年設立のアウトドア総合ブランド、キャプテンスタッグ。仲間を安全な場所へと導く牡鹿（STAG）のリーダーをイメージに、使いやすさ・購入しやすさを第一に考え、より快適で・より楽しいアウトドアライフをサポートしています。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※コスパ オンラインショップでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

◆『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報

描き下ろし 志摩リン ニュースペーパーバッグ バイクでひといきVer.描き下ろし 志摩リン ニュースペーパーバッグ バイクでひといきVer.

【先行販売情報】

■2026年2月8日(日)

〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年2月上旬

〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）本体 45×36×16cmポケットサイズ：13×19cm綿100％

カラー：BLACK

価格：3,960円（税込）

軽量で丈夫なヴィンテージテイストの大容量バッグ。

・欧米の新聞配達員が使うカバンをモチーフショルダーにしたニュースペーパーバッグ。

・マチ付きで大容量。A3サイズの書類等も入ります。

・幅のあるショルダーベルトは、肩への負担を軽減します。

・開け口にはスナップボタンを採用し、中の荷物が落ちにくい仕様に。

・キーホルダーやカラビナを取り付けられる便利なDカン付き。

・内ポケット付きで、スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に便利です。

・厚手で丈夫なコットンキャンバス生地を採用。耐久性にも優れています。

【基本予約受付期間】～2026年2月23日(月・祝)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし 志摩リン 屋外対応ステッカー バイクでひといきVer.描き下ろし 志摩リン 屋外対応ステッカー バイクでひといきVer.

【先行販売情報】

■2026年2月8日(日)

〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年2月上旬

〈松司軒仏具店〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉

〈富士川キャンプ場〉

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）縦10×横10cm / 合成紙、PP

価格：770円（税込）

・別売のステッカーベース 吸盤タイプと合わせて使えば、貼った場所を汚さず、室内や車内で気軽にステッカーを取り付けられます。

【基本予約受付期間】～2026年2月23日(月・祝)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし 志摩リン ミニステッカーセット バイクでひといきVer.描き下ろし 志摩リン ミニステッカーセット バイクでひといきVer.

【先行販売情報】

■2026年2月8日(日)

〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年2月上旬

〈松司軒仏具店〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉

〈富士川キャンプ場〉

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）6×6cm以内 4枚紙、PP

価格：770円（税込）

【基本予約受付期間】～2026年2月23日(月・祝)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※コスパ オンラインショップでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

◆権利表記

(C) あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

