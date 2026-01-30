日本初の単独型弁護士保険を切り拓いたミカタ少額短期保険の花岡裕之社長と、ゴーン事件の渦中で日産再建の最前線で舵を取った西川廣人氏が登場『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』

株式会社クリーク・アンド・リバー社

C&Rグループで、投資・事業承継支援を行う株式会社C&R EVERLASTING STORY（略称：C.R.E.S.）は、事業承継をテーマに経営者の挑戦を描く専門誌『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE ［クレス パートナーズ マガジン］ vol.04(https://cr-cres.jp/magazine/)』を発刊いたしました。巻頭企画「プロ経営者の肖像」では、霞が関で30年超のキャリアを積んだ後民間に転じ、業務改善命令や資金繰り危機といった破綻寸前の局面に直面しながらも、日本初の単独型弁護士保険を軌道に乗せ、制度と市場の双方を切り拓いてきたミカタ少額短期保険株式会社 代表取締役社長の花岡裕之氏にご登場いただいております。





『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE ［クレス パートナーズ マガジン］ vol.04』のご案内

また、特別企画として西川廣人氏へのスペシャルインタビューを掲載しております。日産再建の最前線で舵を取り、ゴーン事件という激震の渦中に立った西川氏が、肩書や立場にとらわれず意思決定と向き合ってきた自身の価値観を語ります。組織の驕り（おごり）や分断、ガバナンスの限界と向き合った経験は、退任後に取り組んでいるスタートアップ支援に通じるものがあると同氏は言います。肩書を外してもなお求められる、使命に集中し続ける経営者の姿勢と、次世代へのメッセージを掲載しております。本誌では、大企業からベンチャーへの転身、後継者としての挑戦、承継後の改革など、さまざまな立場から「第二章」に挑む経営者たちのリアルな物語を特集。それぞれの決断の背景や葛藤、乗り越えてきた壁を丁寧に描き、読者の皆様に共感と新たな知見をお届けします。事業承継は単なる「経営者交代」ではなく、「企業の未来を誰に託すか」という本質的な意思決定です。理念、文化、従業員、顧客、そして創業者の志―― それらを未来に残すためのヒントを、本誌を通じてお届けしてまいります。ぜひ、ご一読ください。▼『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』マガジンの詳細はこちらからhttps://cr-cres.jp/magazine/(https://cr-cres.jp/magazine/)

【コンテンツ】

[To C.R.E.S.｜プロ経営者・起業家からのリレー・メッセージ]

株式会社大興 顧問／株式会社ダイコーIWS 取締役会長

和田敬三



[Biographies of Great Executives｜プロ経営者の肖像]

ミカタ少額短期保険株式会社 代表取締役社長

花岡裕之



[Business Succession Cases｜事業承継最前線／親族間承継]

石坂産業株式会社 代表取締役

石坂典子



[Business Succession Cases｜事業承継最前線／MBOマネジメントバイアウト]

株式会社光陽社 代表取締役社長

犬養岬太



[Special Interview for C.R.E.S. Readers｜スペシャルインタビュー]

株式会社西川事務所 代表取締役

西川廣人（元日産自動車 代表取締役社長兼CEO）



［Column｜事業承継、お金にまつわる失敗事例］

株式会社青山財産ネットワークス

中小路 正幸（税理士）



［Column｜弁護士の事業承継実務ファイル～成功とリスクの分かれ道］

桜川協和法律事務所・イノハラ外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）

和田 正（弁護士）



====================================

発行日／2026年1月24日（土）または1月30日（金）

発行・販売／株式会社C&R EVERLASTING STORY 『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』編集部

発行形態／隔月（年6回）

発行部数／50,000部

定価／660円（本体価格600円＋消費税）

====================================



【『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』に関するお問い合わせ】

株式会社C&R EVERLASTING STORY

『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』編集部

https://cr-cres.jp/contact/



【C&R EVERLASTING STORY（C.R.E.S.）について】

経営者の“最後の決断”に、信頼できる選択肢を ― オーナー経営者の皆さまへ

C.R.E.S.では、後継者不在に悩む企業オーナーの皆さまに向けて、「想いごと託せる事業承継」の仕組みを提供しております。単に“出会い”を創出するだけではなく、 C.R.E.S.がプロ経営者と共に経営層を組成し、必要に応じてC&Rグループの経営資産や専門人材を融合させながら、次なる成長に向けた経営体制を構築いたします。C&Rグループは資本面も含め、承継先企業の一員としてともに経営に関わり、持続的な成長を目指す姿勢を貫いております。これは「引き継ぐ」だけではなく、「ともに創る」ことに重きを置いた、私たちの事業承継の特長です。



「第二章の経営」へ ― プロ経営者・CXO経験者の皆さまへ

C.R.E.S.では、上場企業の役員や大手企業の経営経験者といった「プロ経営者」に向けて、次なる挑戦の場を提供しております。事業承継を必要とするベンチャー企業や地域企業の経営現場において、知見と経験を活かすフィールドを創出いたします。さらに、プロ経営者同士が交流し、学び合いながら未来の経営について議論する場として「TOP MANAGEMENT CLUB」というコミュニティを運営。ここでは、実案件への関与や学びを通じて、単なるアドバイザーではない「実行する経営者」としての再挑戦を支援しております。

今後はそれに加え、次期社長候補や後継経営者人材を育成するためのアカデミー（研修プログラム）を来春開校予定です。プロ経営者が講師・メンターとして関わることで、次世代リーダーの育成と、事業承継先企業の経営基盤強化を同時に実現してまいります。



■C&Rグループ 株式会社C&R EVERLASTING STORY 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

取締役社長COO ： 山本淳史

事業内容： 事業承継・再生事業・投資・ファンド事業・M&Aアドバイザリー・資金調達・上場支援・ 事業戦略コンサルティング事業・新規事業・事業展開支援・C.R.E.S. PARTNERSの運営・『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』の出版、運営

U R L ： https://cr-cres.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/profile.php?id=61578093363266

YouTube ： https://www.youtube.com/@C.R.E.S.Channel