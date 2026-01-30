グループホームきらら坊ちゃん、マンションタイプグループホーム今春開所へ
一般社団法人三福福祉事業団（所在地：愛媛県松山市）は、愛媛県松山市内において、マンションタイプ（ワンルーム型）の障がい者グループホームを2026年春に新たに開所予定であることをお知らせいたします。
一般社団法人三福福祉事業団ではこれまで、
・グループホームきらら坊ちゃん（男性棟）
・グループホームきららマドンナ（女性棟）
といった共同生活型グループホームを運営し、利用者一人ひとりの特性や生活リズムに寄り添った支援を行ってまいりました。
今回新たに計画しているマンションタイプのグループホームは、ワンルーム型・定員4名（予定）、対象は知的障がい・精神障がいのある方で、男女問わず受入を想定しています。
物件については現在、松山市内にて選定を進めており、今後のニーズに応じて定員拡大も視野に入れています。
■支援の「幅」を広げる新たな住まいのかたち
共同生活型グループホームは、生活面での見守りや人との関わりを重視した支援ができる一方で、
「より自立度を高めたい」「一人暮らしに近い環境で生活したい」
といったニーズを持つ利用者の方も少なくありません。
マンションタイプ（ワンルーム型）グループホームは、プライバシーを確保しながら、必要な支援を受けられる中間的な住まいとして、将来的な単身生活へのステップにもなります。
三福福祉事業団では、こうした多様な障がい者の方々ニーズに応えるため、住まいの選択肢を広げる取り組みを進めています。
■グループホームきららの“５つの安心“
１．服薬管理・金銭管理 “無料“
２．通院やお買い物等、送迎 “無料“
３．訪問看護による支援体制
４．就労継続支援B型事業所 きらら三福 まで徒歩３分
５．生活保護の方も受入可能
ご入居いただく障がい者の方だけでなく、ご家族様・相談支援員の皆様にもご安心いただける支援体制を整えています。
■見学やご相談のお問い合わせ
現在、見学やご相談は随時受け付けています。
ご本人様はもちろん、
ご家族様・相談支援専門員様からのご相談も歓迎しています。
「どんな雰囲気なのか見てみたい」
「支援体制を確認したい」
といった段階でも、お気軽にお問い合わせください。
施設情報
施設名：障がい者グループホーム きらら坊ちゃん
所在地：〒790-0964 松山市中村2丁目2-13
電話：089-948-8480
運営法人：一般社団法人 三福福祉事業団
代表理事：大原聡
運営施設：就労継続支援B型事業所 きらら三福、障がい者グループホーム きらら坊ちゃん