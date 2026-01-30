ヴァレオとKapsch TrafficCom、V2Xを活用した次世代型通行料金支払いソリューションの提供に向けた提携を発表

株式会社ヴァレオジャパン

米ミシガン州トロイ - 2026年1月29日 - 自動車技術の世界的リーダーであるヴァレオと、交通ソリューションの世界的プロバイダーであるKapsch TrafficComは本日、リアルタイムで安全、シームレスかつ自動化された車車間・路車間（V2X）通行料金支払いソリューションの開発とデモンストレーションに向けた戦略的提携を発表しました。両社は、2月2日から5日に米カリフォルニア州サクラメントで開催される5G Automotive Association（5GAA）の会合にて、本技術のライブデモンストレーションを実施します。

この提携は、ヴァレオが持つ先進運転支援システム（ADAS）、自動運転技術と、セルラー車載ユニットに関する最先端の専門知識と、Kapschが持つ通行料金支払いと高度道路交通システム（ITS）における広範な経験を組み合わせたものです。統合されたこのソリューションにより、車両が料金所インフラと直接通信できるようになり、スムーズな通行料金の取引（フリクションレス・トランザクション）が可能になります 。



デモンストレーションでは、ヴァレオのセルラーV2X (C-V2X) 車載ユニットを搭載したヴァレオの自動運転車を使用します。車両が料金所に接近すると、直接通信のPC5ベースのSAE J3217メッセージ交換を通じて、Kapschのロードサイド・ユニット (RSU) とセキュアな通行料金取引を自動的に開始します 。保護されたメッセージは車両と料金支払いプラットフォームの間で双方向にやり取りされ、そこで完全な通行料金取引記録としてまとめられ、商用処理のために確定されます。取引全体はMicrosec提供のセキュリティ認証管理システムを使用して保護されており、データの完全性とプライバシーが保証されます。最新のSAE J3217規格に基づいたこのプロセスは、既存のRFIDやビデオシステムに加えてアクセシビリティと新たな取引の確実性を提供し、事業者のインフラコストを削減するとともに、ドライバーにストレスのない体験を提供します 。



「これは、コネクテッドカー技術を既存のADASや車内体験機能と統合するための画期的な一歩です」とヴァレオ・ノースアメリカの社長であるジェフリー・シェイは述べています。「Kapschと共に、私たちはドライバーにとって真にシームレスな体験を創出し、コネクテッドサービスの新しいエコシステムへの道を切り拓いています」。

V2Xベースのアプローチは、現在のシステムに対して大きな利点を提供します。料金徴収機関にとっては、既存の道路にセキュアな接続性を付与することで運用コストを削減する、先進的な技術戦略となります 。消費者にとっては、通行料金、支払い情報、および取引状況が車両のダッシュボード・ディスプレイに直接表示される、統一された相互運用可能なシステムとなります 。

「V2X技術により、私たちは車両そのものが決済デバイスとなる時代に突入しています」とKapsch TrafficCom North Americaの社長、JB・ケンドリックは述べています。「ヴァレオとのこのコラボレーションは、SAE J3217のようなオープンスタンダードを遵守することで、自動車のイノベーションと路側インフラを繋ぐプラットフォームを確立できることを証明しています」 。

ヴァレオについて

テクノロジー企業であり、すべての自動車メーカーとニューモビリティプレイヤーのパートナーであるヴァレオは、モビリティをより安全に、よりスマートに、より持続可能にするために、たゆまずイノベーションを行っています。 ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出とライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーです。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、グループの成長の原動力です。数字で見るヴァレオ：2024年のグループ売上は215億ユーロ。2025年 2 月 28日時点で106,100人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、64カ所の研究開発センター、19カ所の物流拠点を構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

Kapsch TrafficComについて

Kapsch TrafficComは、50カ国以上でプロジェクトを成功させている、持続可能なモビリティのための交通ソリューションの世界的プロバイダーです 。料金支払いおよび交通管理の分野における革新的なソリューションは、渋滞のない健全な世界に貢献します 。ワンストップショップ・ソリューションにより、同社はコンポーネントから設計、実装、システムの運用まで、顧客のバリューチェーン全体をカバーしています 。ウィーンに本社を置くKapsch TrafficComは、25カ国以上に子会社および拠点を持ち、ウィーン証券取引所のプライム・マーケット・セグメントに上場しています（ティッカーシンボル：KTCG） 。2024/25会計年度において、3,000名以上の従業員が5億3,000万ユーロの収益を上げました 。詳細は www.kapsch.net をご覧ください 。