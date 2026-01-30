2月15日は「国際小児がんデー」です ～子どもにもがんがあります～

公益財団法人がんの子どもを守る会

国際小児がんデー（International Childhood Cancer Day）は、小児がんに対する意識を高め、また小児およびAYA※世代のがん患者およびその家族への支援を訴える協働キャンペーンです。このキャンペーンは現在、102か国・221以上の団体が参加する国際ネットワーク「国際小児がんの会」（CCI：Childhood Cancer International）によって、2002年に提唱され、世界中で小児がんのこどもたちの支援が呼びかけられています。

※ Adolescent and Young Adult／思春期・若年成年

「国際小児がんデーキャンペーン」メインビジュアル

現在、世界では毎年40万人以上の子どもたちががんと診断されています。これらの子どもたちの生存率は国によって異なり、高所得国では約80％であるのに対し、低所得国および中所得国では20％と低くなっています。WHOの目標は2030年までに世界中のがんと診断されたすべてのこどもたちの生存率を少なくとも60%にすることです。

そのため、日本においても小児がんに関する啓発活動を展開し、世界の状況を伝達するとともに、日本社会全体で小児がんを患う患者とその家族への支援意識に寄与するため、私たち「がんの子どもを守る会」は、今年度も全国21か所にある支部と連携し、医療機関や行政の協力を得ながら、1月から3月をキャンペーン期間とし、全国各地で小児がんの啓発を広く推進していきたいと思います。より多くの方に「2月15日は国際小児がんデー」であることを周知できるよう、皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

「国際小児がんデーキャンペーン」について

■ 小児がんの子どものオンライン絵画展も開催中

現在、がんの子どもたちが描いた絵画をWEB上でご覧いただけます（3月末までの期間限定公開）。29人の子どもたちの息吹を肌で感じてください。

URL：https://www.ccaj-found.or.jp/activities/knowledge/exhibition/

■ 全国各地での活動予定一覧

■ 法人概要

公益財団法人がんの子どもを守る会

当会は、1968年10月に小児がんで子どもを亡くした親たちによって、「小児がんが治る病気になってほしい」、また「小児がんの子どもを持つ親を支援しよう」という趣旨のもとに設立されました。

理事長：山下 公輔

本部住所：東京都台東区浅草橋1-3-12

URL：https://www.ccaj-found.or.jp/