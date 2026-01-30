【ルイ・ヴィトン】バレンタイン メンズ ギフト・セレクション

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンより、バレンタインのギフトにもぴったりな、メゾンが厳選したバッグや、財布、小物、アクセサリー、フレグランスなど心躍る多彩なメンズ向けギフトセレクションをお届けします。

洗練された存在感を放つ、モノグラム・ミッドナイト キャンバスの「キーポル・バンドリエール 25」。

同系色のダークな色合いで仕上げたモノグラム・プリントがアクセントを効かせたアイテムです。ブラックのレザートリミングと、マットブラックのファスナーが際立つ、コンパクトなシティバッグです。

トップハンドルに加え、取外し可能な幅広のテキスタイルストラップが付属したデザインで、斜め掛けや肩掛けとしても楽しめます。

製品名：キーポル・バンドリエール 25

価格：405,900円

素材：モノグラム・ミッドナイト キャンバス

サイズ：W 25 x H 15 x D 11 cm

「モノグラム・アーカイヴ」コレクションの一部として登場した「キーポル・カーゴ 25」。モノグラム・キャンバスにエイジング加工を施したヌメ革のトリミングをあしらい、ヴィンテージシックな印象に仕上げました。メインコンパートメントに加え、ファスナー開閉式のフロントポケットを備えた機能的で小ぶりなアイテム。メタルパールのファスナー引き手や取外し可能なレザーのネームタグなどのラグジュアリーなディテールが、メゾンの細部へのこだわりを感じさせます。

製品名：キーポル・カーゴ 25

価格：475,200円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 25 x H 15 x D 11 cm

モノグラム・ミッドナイト キャンバスを使用し、洗練された印象を放つ「キーポル・バンドリエール 45」。同系色のマットブラックの金具やほのかにグレイン(しぼ)を施したブラックレザーのトリミング、トップハンドルが、単一色の美しさを引き立てます。取外し＆調節可能なストラップと2本のトップハンドルにより、スタイリッシュでありながらもエフォートレスな持ち運びを実現。旅行にも最適な一品です。

製品名：キーポル・バンドリエール 45

価格：453,200円

素材：モノグラム・ミッドナイト キャンバス

サイズ：W 45 x H 27 x D 20 cm

モノグラム・ミッドナイト キャンバスを使用し、洗練されたエッジを効かせた「ポルトフォイユ・ミュルティプル」。控えめなモノグラム・モチーフに、ブラックのレザーライニングを組み合わせることで、モノクロームならではの美しさを演出しました。内装にはカード用スロット4つに加え、レシートやメモ類を収納できるポケット2つ、紙幣用コンパートメント2つを備え、スタイルと普段使いの実用性を兼ね備えています。

製品名：ポルトフォイユ・ミュルティプル

価格：83,600円

素材：モノグラム・ミッドナイト キャンバス

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

モノグラム・ドーナツ キャンバスを使用した「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」。モノグラム・パターンを小さなドーナツで表現したデザインが印象的なコンパクト財布です。3Dエフェクトを演出するディテールが、定番のスタイルに遊び心溢れるアクセントをプラス。内側には3つのカードスロットと5つのポケットを配し、外側にフラットポケットをあしらうことで実用性を高めています。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：75,900円

素材：モノグラム・ドーナツ キャンバス

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm

クラシックな魅力とモダンで洗練された印象を融合させた「トロカデロ・ウェアラブル ウォレット」。

モノグラム・キャンバスにアンティーク調のレザーのパイピングと補強されたフロントコーナーをあしらい、ルイ・ヴィトンの歴史にオマージュを捧げています。メゾンが1980年代に発表した小さめのクロスボディバッグから着想を得たアイテムは、取外しと調節が可能なショルダーストラップが特徴。

製品名：トロカデロ・ウェアラブル ウォレット

価格：273,900円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 20 x H 13 x D 6.5 cm

歴史あるメゾンのアイコンをグラフィカルで流麗なエレガンスで再解釈したタイムレスなデザインの「リング ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 5.5mm」。艶やかなイエローゴールドのバンドに2列のダイヤモンドをあしらって表現した四角形が、1888年にルイ・ヴィトンとジョルジュ・ヴィトンが手掛けた伝統的なダミエ・パターンを彷彿させます。エンドレスに繰り返されるモチーフが無限を象徴するユニセックスのリングは毎日身に着けることができ、永く愛用できるアイテムです。

製品名：リング ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 5.5mm

価格：1,182,500円

素材：イエローゴールド(18K)、ダイヤモンド

ホワイトゴールドのきらめきとダイヤモンドの輝きが、タイムレスで特別な雰囲気を醸し出す「リング ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 3.5mm」。1888年に考案された伝統的なダミエ・モチーフから着想を得たグラフィカルで現代的なデザインは、独創性と真正性を重んじるメゾンの価値観を表現しています。ジェンダーレスなスタイルはカップルリングとしても最適。毎日身に着けられ、永く楽しめる意義深いファインジュエリーです。

製品名：リング ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 3.5mm

価格：709,500円

素材：ホワイトゴールド(18kt)、ダイヤモンド

アイコニックなファミリー「LV ヘリテージ」の一部として新たに登場した「サングラス・LV ヘリテージ スクエア」。メゾンを象徴するトランクのコーナー部分を讃えるデザインが特徴です。汎用性のあるアセテート素材を使用し、ルイ・ヴィトンのトランクのコーナー部分を想起させるメタル製エンドピースをあしらいました。メゾンが誇るクラフツマンシップの伝統を讃える一品。

製品名：サングラス・LV ヘリテージ スクエア

価格：81,400円

素材：アセテートフレーム

鮮やかな色合いをスプレー仕上げで際立たせた、スエードレザー製の「LV ティルテッド スニーカー」。グラフィカルなホワイトのトリミングとシューレースが、2000年代初頭の大胆なデザインを彷彿させます。一目でルイ・ヴィトンと分かる傾いたLV イニシャルのシグネチャーをシュータンとアウトソールにあしらいました。

製品名：LV ティルテッド スニーカー

価格：190,300円

素材：スエードカーフレザー

フレッシュなジンジャーのほのかな香りが、無限の内なる旅を想わせる「リマンシテ」。

さぁ、両手を翼のように広げて飛び立ちましょう。果てしない自由というファンタジーに溢れる、広大な海へ誘われるように──空に向かって伸びる、終わりのない水平線を前にした時の胸の高鳴り。旅の途中で出逢ったこの爽快感から着想を得て、マスター・パフューマーのジャック・キャヴァリエ=ベルトリュードがシャープでフレッシュな香りを生み出しました。ジンジャーの弾けるような香りをグレープフルーツの苦みで引き立て、魅惑的でセンシュアルなアンバーで和らげました。新たな人生のスタートを待つ真っ白なページのような、まだ見ぬ世界への約束を感じさせる香りです。

製品名：リマンシテ オー ドゥ パルファン

価格：48,400円

サイズ：100mlスプレー

2026春夏コレクションのためにデザインされた「ヨーヨー」。ノスタルジックな玩具からエレガントで趣のあるオブジェへと昇華されたアイテムです。遊び心溢れるデザインでありながら、メンズ・プレタポルテのランウェイで初めて披露されたパール風のエフェクトを取入れ、精巧に仕上げられています。

片面には「LV Lovers」のエンブレムを、もう片面には「Marque L. Vuitton Deposee」のシグネチャーをあしらいました。

製品名：ヨーヨー

価格：105,600円

旅の情景を捉え、未来の冒険を思い描くために誕生した、真のトラベルコンパニオン「LV × ザ・ダージリン リミテッド スケッチブック」。2026春夏コレクションに永続的なインスピレーションを与えるデザインで、セミタンの背表紙とブラウンのチェック・パターンのカバーが、インドの風景と色彩を想起させます。カバーには、インドの動物や自然を讃える特別な限定パターンが施され、本コレクションの中心となる映画『LV × The Darjeeling Limited (ダージリン急行)』のために初めて創作されたモチーフが息づいています。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド スケッチブック

価格：36,300円

素材：紙

サイズ：W 21.5 x H 30 x D 1.7 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

