【２０２６年２月１９日リニューアルオープン予定】オートロウリュウ＆オート熱波ができる「大和サウナ」が新登場！
新栄観光株式会社（平川商事グループ 所在地：大阪府大阪市）が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」（所在地：奈良県天理市）は、大浴場内の遠赤外線サウナを、２０２６年２月１９日(木)にリニューアルオープンいたします。
【サウナリニューアル予告】
奈良健康ランド内大浴場にある従来の「遠赤外線サウナ」が、
オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ（ヤマトサウナ）」に生まれ変わります！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ggh4Srtcuxk ]
毎時間定刻で、自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生させる「オートロウリュウ」や、ロウリュウ後、天井備え付けのブロアから風を送る「オート熱波」が行えるサウナです。
男性サウナ 完成イメージ
女性サウナ 完成イメージ男
●店舗名称：大和サウナ（オートロウリュウ＆オート熱波）
●営業時間：6：00～翌2：30（奈良健康ランドは24時間営業）
また、オープンを盛り上げるべく、限定のアウフグースイベントを開催いたします。
◇2月19日(木)・20日(金) 「ならけんアウフグースチーム」
◇2月21日(土) 男性エリア「素面のいいだ。」さん ・ 女性エリア「むいちゃん」さん
◇2月22日(日) 「五塔 熱子」さん
オープニングイベント予告
他にも、連動企画を開催予定！
リニューアルしたサウナを盛り上げます！！
【メンテナンス休館のご案内】
［2026年メンテナンス休館についてご案内］
奈良健康ランド・奈良プラザホテル・奈良わんぱくランドはしゃきっズは、メンテナンスのため、全館休館を行います。
【日程】2026年2月5日(木)～19日(木)
2月19日(木)お昼12時にオープンいたします。
※奈良健康ランドは、2月4日(水)深夜24時より休館となります。
※奈良プラザホテルは、2月4日(水)～18日(水)のご宿泊を承れません。
※一部施設で、上記期間以外も休止する可能性があります。
※内容は予告なく変更になる場合があります。
【天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル】
【施設概要】
●施設名 ： 天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル
●所在地 ： 奈良県天理市嘉幡町600-1
●TEL ： 0743-64-1126
●FAX ： 0743-64-3291
●URL ： https://www.narakenkoland.net/
●アクセス： 【車】西名阪自動車道「郡山I.C」・
京奈和自動車道「郡山南I.C」より南へ約2km。
【電車】近鉄天理線「二階堂駅」より、徒歩約15分。
JR郡山駅・近鉄平端駅より無料送迎バスあり
大浴場
屋内型巨大エア遊具テーマパーク
屋内レジャープール
【会社概要】
●社名 ：新栄観光株式会社（平川商事グループ）
●所在地 ：大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目9番16号
●設立 ：昭和58年10月
●資本金 ：4,800万円
●代表者 ：平川 晴基
●事業内容：遊技場の経営、公衆浴場およびスポーツ施設、宿泊施設の経営