『ゼルダ無双 封印戦記』の完全攻略本が本日発売！ 攻略チャートや詳細マップ、各種データでプレイを徹底サポートする一冊！

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「ファミ通の攻略本」ブランドにて、『ゼルダ無双 封印戦記 パーフェクトガイド』を、2026年1月30日（金）に刊行いたしました。

株式会社コーエーテクモゲームスから発売されたNintendo Switch(TM) 2 用アクション『ゼルダ無双 封印戦記』。『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の過去の世界、太古の封印戦争を「無双」アクションで戦い抜く同作の完全攻略本が、本日1月30日に発売となりました。各種テクニックやマップ解説、重要データの数々など、ゲームクリアに不可欠な情報が満載の一冊。もちろん、つぶやきクエストなどのやり込み要素についてもしっかりフォローし、ゲームを遊びつくしたいファンにも役立つ内容になっています。ぜひ本書にご注目ください。

主な収録内容

◆バトル指南

各「無双」アクションの詳細なデータを確認できるほか、キャラクターごとの基本戦術を徹底的に解説。種族ごとの行動パターン、個別ドロップ素材なども掲載。

◆ハイラル探求

マップ内の宝箱、コログ、スペアバッテリーなどの情報を公開。進行手順を確認できる攻略チャートでは、バトルの解放条件や報酬などの情報もチェック可能。

◆データ解析

武器の強化データ、補給拠点や魔物交易所で販売される全商品リストなど、重要データを網羅するデータベースを完備。

◆ギャラリー

メインビジュアルのほか、登場する主要キャラクターの立ち絵、表情・衣装差分を掲載する巻末ギャラリーページ。

※本書の情報は、アプリケーションver.1.0.1のものです。以降のバージョンアップやパッチ等により情報に差異が発生することがあります。

※本書に掲載されているデータおよび攻略内容は、資料をもとに本書の制作スタッフが独自に確認したものです。

概要

【書 名】ゼルダ無双 封印戦記 パーフェクトガイド

【発売日】2026年1月30日（金）

【仕 様】B5判／272ページ

【定 価】2,750円（本体2,500円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも電子版を配信中

●詳細はこちら

（KADOKAWA公式サイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000474/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4047338230

(C) Nintendo (C) コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo

ファミ通の攻略本について

「大丈夫。ファミ通の攻略本だよ。」をキャッチフレーズに、ゲームの攻略本やビジュアルブック、コミックスなどを刊行する「ファミ通」ブランドの1レーベルです。『週刊ファミ通』をはじめとするファミ通グループの企画力や編集力を活かし、 ゲームをより深く楽しむための書籍を数多く生み出しています。

公式X（Twitter）：https://X.com/FD_books_info/(https://twitter.com/FD_books_info/)

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp