熱狂の渦に飛び込め！モンスターエナジーを飲んで『ツタロックフェス 2026』へ！ペアチケットや限定ギアが当たるキャンペーンを開催！

モンスターエナジージャパン合同会社

キャンペーン応募ページURL：https://sslcp.jp/monstertr/(https://sslcp.jp/monstertr/)

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、 2026年2月1日（日）～2月28日（土）の期間、CEミュージッククリエイティブ株式会社が主催する屋内型の音楽フェス「ツタロックフェス2026」のペアチケットなどが当たるキャンペーン「モンスターエナジーを飲んで、Vポイント presents ツタロックフェス2026に行こう」を開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

「ツタロックフェス」は、2018年の初開催以来、音楽シーンの最前線を走るアーティストが多数出演するロックフェスとして、若年層を中心に圧倒的な支持を獲得。また、春の音楽フェスシーズンの始まりを告げるイベントとして、多くの音楽ファンを熱狂させています。

当キャンペーンはオーケー店舗にて、モンスター商品を購入し、レシートを撮影しキャンペーンサイトにアップロードすることで応募できます。 モンスター商品を6本購入で、今年で開催7回目を迎える「ツタロックフェス2026」のペアチケットが当たります。様々なアーティストが出演する、ロックファンには見逃せないチャンスです。2本購入では、音楽フェスでも使える「モンスターエナジー ボディバッグ」にも応募することができます。また、店頭で2本同時購入すると、「モンスターエナジー 缶バッジ」をその場でゲットできます。こちらは各店先着20個となっています。

ライブシーンを沸かせ続ける百戦錬磨のアーティストや、新時代を切り拓く若手が共演する「ツタロックフェス2026」。 会場を埋め尽くす熱狂の渦へ飛び込むチャンスが到来！モンスターエナジーを飲んで、完売必至のチケットを手に入れろ！

■ キャンペーン概要

名称：「モンスターエナジーを飲んで、Vポイント presents ツタロックフェス2026に行こう」

キャンペーン期間：2026年2月1日(日)～2月28日(土) ※応募締め切り3月2日(月)

対象店舗：オーケー限定

応募方法：対象店舗でモンスター商品を必要本数分購入し、

レシートをキャンペーンサイトからアップロードして応募

対象商品：取り扱いの全モンスター商品

賞品：

＜抽選コース＞

6本で応募:ペアチケット 計15組30名 (各日5組10名×3日）

2本で応募:モンスターエナジー ボディバッグ 20名

2本で応募:オーケー商品券2,000円分 計30名

<店頭先着コース>

店頭ベタ (2本同時購入) :モンスターエナジー 缶バッジ - 各店先着20個

■ 賞品概要

モンスターエナジー ボディバッグ

モンスターエナジー 缶バッジ

■Vポイント presents ツタロックフェス2026 開催概要

日程 ：2026年3月20日（金・祝）、21日（土）、22日（日）

場所 ：幕張メッセ国際展示場4・5・6・7ホール

URL ：https://cemusiccreative.com/tsutarock2026

■ツタロックフェスとは

2018年3月に幕張メッセにて初開催。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年から2年間は開催を断念しましたが、「ツタロックフェス2022 supported by Tポイント」を2年ぶりに開催しました。

以降は規制緩和も進み、フェス本来の素晴らしさを少しずつ取り戻しながら開催を重ねてきました。

この度、さらなる進化として「ツタロックフェス2026」を3DAYS開催いたします。