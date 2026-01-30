FODで独占配信中！韓国BLドラマ「秘密の間柄」ファンミーティング開催＆Blu-rayが2026年5月19日（火）にリリース決定！さらにコリタメサイト限定でファンミ参加付きBlu-rayを販売！

動画配信サービスFODで公開1周年を記念してファン待望のファンミーティングが日本で開催決定！


さらに豪華な初回特典と充実の特典映像が付いたBlu-rayを発売！




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「秘密の間柄」

　　　　　　　　　　(C) FUJI TELEVISION, PLAYLIST, KAKAO ENTERTAINMENT All Rights Reserved.




【公式】ドラマ『秘密の間柄』ティーザー(FOD 公式チャンネル）



昨年2025年2月にFODで独占配信された韓国BLドラマ「秘密の間柄」が


公開1周年を記念してファンミーティング開催＆Blu-rayが2026年5月19日(火)にリリース決定！



ファンミーティング参加方法はコリタメサイト限定で販売される「イベント参加付きBlu-ray」を購入した方を先着でご招待！



Blu-ray初回限定盤特典にはアウターケースやブロマイド4種セット、韓国プリクラ風シールが封入され、ファンにはたまらない豪華仕様となっています。


また、映像特典として各話メイキングや台本リーディングなども余すところなく収録。



※イベント参加権なしのBlu-rayは２月9日（月）12：00より予約受付を開始いたします。



イベント詳細

【出演者】チャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨン


※キム・ジュンソは映像出演のみとなります。


※諸事情により、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【日時】2026年3月21日（土）
［昼公演］13時開場/14時開演


［夜公演］17時開場/18時開演
【会場】飛行船シアター
【座席】全席指定（抽選）


※日本国内のお客様：座席番号は後日メールにてご案内いたします。


※海外在住のお客様：座席番号のお渡しは、海外注文専用の受付ブースにて当日行います。



■イベント参加方法


コリタメサイトで「イベント参加付きBlu-ray」をご予約いただいた方を先着でご招待。


※Blu-ray1点につき1名様のご招待となります。


※ご注文後のキャンセルは一切お受けできません。詳細をご確認のうえご予約をお願いいたします。



■イベント参加付きBlu-rayご予約開始日


2026年2月2日（月）20：00～


※予定数に達し次第終了となります。


※イベント参加権なしのBlu-rayは２月9日（月）12：00より予約受付を開始いたします。



■イベント参加特典（予定）


【全員プレゼント】チケット風カード
【全員特典】ハイタッチ会


【抽選特典】4ショット撮影会（各回30名）


※参加特典はBlu-rayの購入数量にかかわらず、各公演お一人さま1回（点）のみです。


※ハイタッチ時は撮影不可となります。



■イベント詳細はこちら


https://koretame.com/hpgen/HPB/entries/31.html


※イベントに関する最新情報は、「秘密の間柄」公式X及びイベント詳細ページにてお知らせいたします。


■イベントに関するお問合せ先


「秘密の間柄」イベント窓口：himitsu@contents7.co.jp
※会場への直接のお問合せはお控えください。



Blu-ray商品情報


　　　　　ジャケット写真

商品名：秘密の間柄 Blu-ray【初回限定盤】


発売日：2026年5月19日（火）


価　格：17,600円（税抜価格：16,000円）







キャスト　　　　　 キム・ジュンソ、チャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨン


収録内容　 　　　　全8話+特典映像


初回限定盤特典　　 アウターケース、ブロマイド4種セット、韓国プリクラ風シール


通常特典　　 　　　ブックレット （12P）


特典映像　　　　　 各話メイキング、スペシャルメイキング、台本リーディング


※発売日、仕様、特典、ジャケット・デザイン等は都合により予告なく変更する場合がございます。


※日本配信：FOD　2025年2月27日（木）～



発売元：フジテレビジョン


販売元：コンテンツセブン



＜Blu-ray予約サイト＞


コリタメサイトURL：https://x.gd/MrIQD


※イベント参加付きBlu-rayはコリタメサイトでのみ販売。


※イベント参加権なしのBlu-rayは２月9日（月）12：00より予約受付を開始いたします。




　　　　　　チョン・ダオン役（キム・ジュンソ）

　　　　　チュ・ソンヒョン役（チャ・ソンヒョン）



　　　　　　キム・スヒョン役（チャ・ジョンウ）

　　　　　　　シン・ジェミン役（キム・ホヨン）



　　　　　　場面写真1

　　　　　　場面写真2

　　　　　　場面写真3

作品情報

＜ストーリー＞


ダオンは、高校と大学で先輩だったジェミンにひそかに思いを寄せている。ある日、ダオンの務める会社にソンヒョンが入社。最悪の出会いをしていた２人だが、すぐさま和解して仲よくなる。そんな中、ジェミンの大学時代の恋人スヒョンが帰国することになり、ダオンの心は焦りを覚える。本心の読めないジェミン、常に苦しめてくるスヒョン、包み込むような愛を伝えてくるソンヒョン。３人の男に翻弄されながら、ダオンは本当の愛を見つけられるのか。



＜キャスト＞


チョン・ダオン役：キム・ジュンソ


チュ・ソンヒョン役：チャ・ソンヒョン


キム・スヒョン役：チャ・ジョンウ


シン・ジェミン役：キム・ホヨン



＜スタッフ＞


演出：ヤン・ギョンヒ「僕の指先に君の温度が触れるとき」「ラブ・トラクター」


脚本：イ・ユジン


原作：KAKAO Webtoon『秘密の間柄』／McQueen STUDIO



制作：2025年 韓国


原題：비밀 사이




●「僕の指先に君の温度が触れるとき」ヤン・ギョンヒ監督が描く！大人気Webtoonが待望の実写化！


韓国をはじめ、世界６か国で話題を集め、累計1.7億PV数を達成した大人気Webtoon待望の実写化。主演を務めるのは、ドラマ初主演のキム・ジュンソ、注目の若手新人俳優のチャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨンだ。４人とも原作のWebtoonからそのまま出てきたかのようなビジュアルと雰囲気を醸し出しており、真実の愛を求めて葛藤する4人の男を見事に演じきっている。本作の演出は「僕の指先に君の温度が触れるとき」「ラブ・トラクター」など、多くの人気BLドラマを手がけてきたヤン・ギョンヒ監督。原作の世界観が丁寧に描かれており、原作ファンも納得のBLドラマ。




●FODアジアドラマランキング─４週連続１位！韓国、アメリカ、タイ、フランスなど世界14ヵ国でも1位を獲得！


今作は全世界で同時配信され、国内ではFODで独占配信が開始されると、アジアドラマランキングにて４週連続１位（2025年３月19日時点)を獲得した。そして、韓国でも配信開始から４週連続１位（WATCHA)、その他、アメリカでは公開直後新作ランキング１位（iQIYI）、タイ、香港、フランス、イタリア、オランダなど世界12ヵ国で２週連続１位(GagaOOLala)を記録し、世界的に人気を集める作品となった。




■「秘密の間柄」FOD配信ページ 2025年2月27日（木）～


https://fod.fujitv.co.jp/title/00se



■「秘密の間柄」公式X


https://x.com/himitsu_fod