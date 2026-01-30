最新ゲームタイトル Steam(R) 版『バイオハザード レクイエム』が貰える！ 対象のMSIゲーミングモニターを購入＆レビュー投稿でゲット！ ゲームコードプレゼントキャンペーン

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年1月30日（金）から対象のMSI製品を対象店舗で購入してレビューを投稿すると、Steam(R) 版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードがもらえる、ゲームコードプレゼントキャンペーンを開催いたします。

●キャンペーン概要

2026年1月30日（金）から2026年3月31日（火）までの期間中、対象のMSI製品を購入の上、レビューを投稿してMSIメンバーセンターにて製品登録とレビュー投稿に関する情報を応募いただいたお客様にSteam(R) 版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードをプレゼントします。

※数量限定となります

●キャンペーン期間

【実施期間】

2026年1月30日（金）～2026年3月31日（火）

【対象購入期間】

2026年1月16日（金）～2026年3月31日（火）

【応募受付期間】

2026年1月30日（金）～2026年4月14日（火）

●対象製品

ゲーミングデスクトップPC、QD-OLEDモニター、Mini LEDモニター

※ただし下記の注意事項に該当する場合を除く

※対象製品の詳細は特設ページも合わせてご確認ください

●対象購入先

・アプライド

・エディオン

・ケーズデンキ

・パソコン工房（ユニットコム）

・パソコンショップ アーク

・パソコンショップ DO-MU

・パワーデポ

・ビックカメラ.com

・コジマネット

・ソフマップ ドットコム

・フロンティア

・ヨドバシカメラ

・Amazon.co.jp

・DMM通販

・Joshin Web

・NTTドコモ（dショッピングダイレクト）

・PCワンズ

・TSUKUMO

・ZOA

・楽天スーパーDeal

・MSI公式オンラインショップ

●応募方法

オンライン特設ページからのお申込みとなります。

下記キャンペーン特設ページよりご応募ください。

●キャンペーン特設ページ

https://jp.msi.com/Promotion/resident-evil-requiem-game-bundle

その他、本キャンペーンの応募方法、詳細などはキャンペーン特設ページをご確認ください。

●注意事項

※18歳未満の方はご応募できません。

※応募はMSIメンバーセンターアカウントごとに１回までとなります。

※応募内容の審査には14営業日ほどかかる場合があります。

※販売店Webサイトでのレビュー投稿と各SNS等でのレビュー投稿を行っていただいた場合、どちらか一方をキャンペーン応募ページに登録していただく事となります。

※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。

※本キャンペーンは指定期間中でも対象製品の在庫、ゲームコードがなくなり次第終了となります。

※アウトレット品や中古品(リファービッシュ品）、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。

※入力いただいた情報に不備もしくは虚偽が認められた場合、応募無効とさせていただく場合がございます。

※『バイオハザード レクイエム』サービス開始日より前にゲームコードが届いた場合でもゲームコードはサービス開始日より使用可能です。

※ゲームコードはSteamにログインし「製品を有効化」する必要があります。

※ゲームコードには登録有効期限（2026年2月27日～8月26日）がございますのでご注意ください。

※ゲームコードの交換や返却、換金、再発行は致しかねます。

