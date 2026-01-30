最新ゲームタイトル Steam(R) 版『バイオハザード レクイエム』が貰える！ 対象のMSIゲーミングモニターを購入＆レビュー投稿でゲット！ ゲームコードプレゼントキャンペーン
この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年1月30日（金）から対象のMSI製品を対象店舗で購入してレビューを投稿すると、Steam(R) 版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードがもらえる、ゲームコードプレゼントキャンペーンを開催いたします。
●キャンペーン概要
2026年1月30日（金）から2026年3月31日（火）までの期間中、対象のMSI製品を購入の上、レビューを投稿してMSIメンバーセンターにて製品登録とレビュー投稿に関する情報を応募いただいたお客様にSteam(R) 版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードをプレゼントします。
※数量限定となります
●キャンペーン期間
【実施期間】
2026年1月30日（金）～2026年3月31日（火）
【対象購入期間】
2026年1月16日（金）～2026年3月31日（火）
【応募受付期間】
2026年1月30日（金）～2026年4月14日（火）
●対象製品
ゲーミングデスクトップPC、QD-OLEDモニター、Mini LEDモニター
※ただし下記の注意事項に該当する場合を除く
※対象製品の詳細は特設ページも合わせてご確認ください
●対象購入先
・アプライド
・エディオン
・ケーズデンキ
・パソコン工房（ユニットコム）
・パソコンショップ アーク
・パソコンショップ DO-MU
・パワーデポ
・ビックカメラ.com
・コジマネット
・ソフマップ ドットコム
・フロンティア
・ヨドバシカメラ
・Amazon.co.jp
・DMM通販
・Joshin Web
・NTTドコモ（dショッピングダイレクト）
・PCワンズ
・TSUKUMO
・ZOA
・楽天スーパーDeal
・MSI公式オンラインショップ
●応募方法
オンライン特設ページからのお申込みとなります。
下記キャンペーン特設ページよりご応募ください。
●キャンペーン特設ページ
https://jp.msi.com/Promotion/resident-evil-requiem-game-bundle
その他、本キャンペーンの応募方法、詳細などはキャンペーン特設ページをご確認ください。
●注意事項
※18歳未満の方はご応募できません。
※応募はMSIメンバーセンターアカウントごとに１回までとなります。
※応募内容の審査には14営業日ほどかかる場合があります。
※販売店Webサイトでのレビュー投稿と各SNS等でのレビュー投稿を行っていただいた場合、どちらか一方をキャンペーン応募ページに登録していただく事となります。
※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。
※本キャンペーンは指定期間中でも対象製品の在庫、ゲームコードがなくなり次第終了となります。
※アウトレット品や中古品(リファービッシュ品）、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。
※入力いただいた情報に不備もしくは虚偽が認められた場合、応募無効とさせていただく場合がございます。
※『バイオハザード レクイエム』サービス開始日より前にゲームコードが届いた場合でもゲームコードはサービス開始日より使用可能です。
※ゲームコードはSteamにログインし「製品を有効化」する必要があります。
※ゲームコードには登録有効期限（2026年2月27日～8月26日）がございますのでご注意ください。
※ゲームコードの交換や返却、換金、再発行は致しかねます。
MSIについて
MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。
日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、
また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。
最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。
