最新ゲームタイトル Steam(R) 版『バイオハザード レクイエム』が貰える！ 対象のMSIゲーミングモニターを購入＆レビュー投稿でゲット！ ゲームコードプレゼントキャンペーン

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年1月30日（金）から対象のMSI製品を対象店舗で購入してレビューを投稿すると、Steam(R) 版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードがもらえる、ゲームコードプレゼントキャンペーンを開催いたします。




●キャンペーン概要


2026年1月30日（金）から2026年3月31日（火）までの期間中、対象のMSI製品を購入の上、レビューを投稿してMSIメンバーセンターにて製品登録とレビュー投稿に関する情報を応募いただいたお客様にSteam(R) 版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードをプレゼントします。


※数量限定となります



●キャンペーン期間


【実施期間】


2026年1月30日（金）～2026年3月31日（火）


【対象購入期間】


2026年1月16日（金）～2026年3月31日（火）


【応募受付期間】


2026年1月30日（金）～2026年4月14日（火）



●対象製品


ゲーミングデスクトップPC、QD-OLEDモニター、Mini LEDモニター


※ただし下記の注意事項に該当する場合を除く


※対象製品の詳細は特設ページも合わせてご確認ください



●対象購入先


・アプライド


・エディオン


・ケーズデンキ


・パソコン工房（ユニットコム）


・パソコンショップ アーク


・パソコンショップ DO-MU


・パワーデポ


・ビックカメラ.com


・コジマネット


・ソフマップ ドットコム


・フロンティア


・ヨドバシカメラ


・Amazon.co.jp


・DMM通販


・Joshin Web


・NTTドコモ（dショッピングダイレクト）


・PCワンズ


・TSUKUMO


・ZOA


・楽天スーパーDeal


・MSI公式オンラインショップ



●応募方法


オンライン特設ページからのお申込みとなります。


下記キャンペーン特設ページよりご応募ください。



●キャンペーン特設ページ


https://jp.msi.com/Promotion/resident-evil-requiem-game-bundle



その他、本キャンペーンの応募方法、詳細などはキャンペーン特設ページをご確認ください。



●注意事項


※18歳未満の方はご応募できません。


※応募はMSIメンバーセンターアカウントごとに１回までとなります。


※応募内容の審査には14営業日ほどかかる場合があります。


※販売店Webサイトでのレビュー投稿と各SNS等でのレビュー投稿を行っていただいた場合、どちらか一方をキャンペーン応募ページに登録していただく事となります。


※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。


※本キャンペーンは指定期間中でも対象製品の在庫、ゲームコードがなくなり次第終了となります。


※アウトレット品や中古品(リファービッシュ品）、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。


※入力いただいた情報に不備もしくは虚偽が認められた場合、応募無効とさせていただく場合がございます。


※『バイオハザード レクイエム』サービス開始日より前にゲームコードが届いた場合でもゲームコードはサービス開始日より使用可能です。


※ゲームコードはSteamにログインし「製品を有効化」する必要があります。


※ゲームコードには登録有効期限（2026年2月27日～8月26日）がございますのでご注意ください。


※ゲームコードの交換や返却、換金、再発行は致しかねます。



MSIについて


MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。


日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、


また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。


最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。


●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.