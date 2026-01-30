WQHD解像度 × DisplayHDR 400で臨場感あふれるゲーム体験200Hz、0.5msの高い性能も兼ね備えたハイスペックゲーミングモニター「MAG 274QPF E20」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年2月5日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、高精細なWQHD解像度のRAPID IPSパネル、リフレッシュレート200Hz・応答速度0.5ms（GTG、最小値）の高いゲーミングスペック、よりリアルな映像表現が可能なDisplayHDR 400に対応した「MAG 274QPF E20」が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

WQHD解像度

高精細な映像を楽しめるWQHD（2,560 × 1,440）解像度で、ゲームも動画も綺麗な映像で楽しめる

200Hzの高リフレッシュレート

FPSやレースゲームなど、動きの激しいゲームでも滑らかで快適な描写を実現

応答速度0.5ms（GTG、最小値）

従来のIPSパネルと比べより高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現

DisplayHDR 400対応

DisplayHDR 400で光と影をリアルに再現し、より高い臨場感を実現

ゲーマー向け機能

ナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能でストレスフリーなゲーム体験

高性能スタンド搭載

高さ調整はもちろん、左右どちらにも90°回転させて縦表示が可能で、縦型のコンテンツやSNSの閲覧に便利

アンチフリッカー、ブルーライトカット機能

長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート

【MAG 274QPF E20】

■MAG 274QPF E20製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-274QPF-E20

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています

