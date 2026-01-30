KG情報がJAPAN AI導入で「建築実例原稿」制作時間を120分から25分に短縮

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：益田 武美、以下KG情報）へのJAPAN AIの導入により、住宅領域の「建築実例原稿」制作において、従来120分要していた制作時間を25分に短縮し、年間約1,200時間の工数削減が見込める体制を実現いたしました。





導入の背景

KG情報は求人や住宅領域を中心に、紙媒体とWebメディアを併用した情報サービスを展開しており、制作現場では原稿制作や確認対応が大きなボトルネックとなっていました。

特に住宅領域の「建築実例原稿」は月に約50本発生し、雑誌制作と並行して進める中で編集作業が頻繁に中断される事態を招いていました。 原稿制作が編集側の稼働に依存していたため、営業側はクライアントへの確認予定を立てにくく、繁忙期には「編集待ち」による1週間ものタイムロスが常態化し、こうした「当たり前のように時間を溶かしていた作業」を根本から見直し、数年後に他社と差がつかないための組織力を高めることが急務となっていました 。

JAPAN AI導入の決め手

複数のサービスを検討、トライアルする中で、以下の４点が導入の決め手となりました。

JAPAN AI導入後の成果

- マルチモデル対応： 用途や文章の性質に合わせ、常に最新の複数のAIモデルから選択できる点- 直感的なUI： 日本語が分かれば誰でも使い始められる、現場への展開のしやすさ- プロンプト不要：AIがプロンプト作成する機能が実装されており、考える手間も削減- 手厚い伴走支援：サポートチームによる迅速なレスポンス

JAPAN AIの導入後、最も大きな変化は単なる時間短縮にとどまらず、仕事の主導権が営業側へと移ったことです。

AIエージェントに指示書を投入すると約5分で原稿のたたき台が出力され、営業が体裁を整える時間を含めても、従来の120分から25分へと大幅なスピードアップを実現しました。 これにより「編集待ち」が解消され、営業が自身のタイミングで顧客確認などの予定をコントロールできるようになっています。

月50本の運用を前提にすると、年間で約1,200時間の削減効果が見込まれており、編集側も本来注力すべきクリエイティブや企画業務に時間を割ける環境が整いました。 現場での試行錯誤を経て、過去の実例を読み込ませたガイドラインを構築したことで、現在は「現場で使っても破綻しない品質」での安定運用が確立されています。

AIを活用した記事例

KG情報様 コメント

事業推進本部 課長 阿部 様

JAPAN AIを80点を取る“パートナー”として迎え入れると良いと思います。AIを導入した瞬間に、業務のすべてが置き換わるわけではありませんし、「完璧に任せよう」とすると、おそらくうまくいかない。私たちはむしろ、80点を取ってくれる“パートナー”として付き合うのが一番現実的で、結果的に成果も出やすいと思っています。



事業推進本部 高部 様

社内では今、「型がある仕事はJAPAN AIに寄せられる」という感覚が育ってきています。記事公開前の表記揺れチェックのような編集工程はもちろん、就業規則を読み込ませた社内FAQの整備など、専門性は必要でも“手順化できる”業務はエージェント化の対象になります。総務への確認が集中しがちな領域も、まずJAPAN AIに当てて一次回答を作れるだけで、社内の負担は確実に軽くなると感じています。



株式会社KG情報について

社 名：株式会社KG情報

代 表 者：益田 武美

設 立：1980年1月

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業

従業員数：201名（パート含む）

U R L：https://www.kg-net.co.jp/

今後の展望

JAPAN AIは、編集業務などのように型がある業務を段階的にエージェント化することで、編集担当者がクリエイティブ業務に集中できる環境づくりを支援しています。

今後も、人と生成AIの適切な役割分担を確立しながら、業務全体の効率化、企業の生産性向上に貢献してまいります。

JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

URL：https://japan-ai.co.jp/

