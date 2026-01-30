日本オラクル株式会社

東京 ― 2026年1月30日

日鉄ソリューションズ株式会社（以下 「NSSOL」）とオラクル・コーポレーションは、30年以上にわたる強固なパートナーシップのさらなる強化に向けて、ソブリンクラウドおよびAIのサービス提供において協業を開始しました。NSSOLは東京および九州のデータセンターに「Oracle Alloy(https://www.oracle.com/jp/cloud/alloy/)」を導入し、同社が提供するマネージド・クラウドサービス「absonne(https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/multiclouds/solution/absonne/)（アブソンヌ）」を刷新し、次期サービスとして2026年度下期に提供開始予定です。東京に加えて、日本製鉄ゆかりの地である九州においてもハイパースケーラーのクラウドサービスを提供開始します。

日本企業ではIT人材不足の解消やコスト最適化、DX推進の加速、高度化するサイバー攻撃への対策、レガシーシステム脱却など、多くの課題が山積されています。背景にはIT環境のサイロ化があり、サイロごとにIT運用・セキュリティ対策を施すことがIT人材不足を招いています。加えて、AIを本格的に実装・運用する安定したプラットフォームの整備や、経済安全保障・コンプライアンス要求が高まる環境下、データ主権要件への対応といった複雑かつ高度な課題にも直面しています。

オラクルの包括的なクラウドインフラストラクチャ・プラットフォーム「Oracle Alloy」の導入によって刷新される「absonne」の次期サービスでは、「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）(https://www.oracle.com/jp/cloud/)」が提供する「Oracle AI Database(https://www.oracle.com/jp/database/)」をはじめとする200以上のクラウドおよびAIサービスを活用することで、日本企業のデータ主権要件に対応し、運用および管理を日本国内で完結できるソブリンクラウド環境をお客様に提供できるようになります。また、NSSOLが強みとする運用サービス「emerald(https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/it-sourcing/solution/emerald/)（エメラルド）」、サイバー攻撃対策「NSSIRIUS(https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/dwp/solution/nssirius/)（エヌエスシリウス）」、コンサルティングサービス「xSource(https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/it-sourcing/solution/xsource/)（クロスソース）」などを「Oracle Alloy」に最適化し、オプションメニューとして提供します。

NSSOLは「Make IT Sustainable」をスローガンに掲げ、これまでオラクルのデータベースやミドルウェア、OCIなどの設計・構築、移行、運用・保守を一貫して提供してきた高度な技術力と、NSSOLの強みであるIT運用・セキュリティ・DX推進・AI活用などをトータルで提供することで、お客様の複雑化したITインフラ環境を最適化し、継続的な安定稼働を実現します。

absonne次期サービスの特長はこちら(https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2026/20260130_110000.html)をご覧ください。

日鉄ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 玉置 和彦 氏 コメント

「日鉄ソリューションズは日本企業のミッションクリティカルシステムを支える中で、オラクルと30年以上にわたり信頼関係を築いてきました。18年におよぶクラウド事業の実績と、オラクルソリューションに関する知見を結集したabsonne次期サービスでは、東京・九州の二拠点という地理的強みを活かしながら、運用サービス、サイバー攻撃対策、AI活用を統合したプラットフォームを提供します。今回のオラクルとの取り組みを通じて、企業におけるデータ主権の確保、IT人材不足への対応、セキュリティ強化、AI活用やDX推進の課題の解決を支援し、ビジネスの持続的な発展に貢献していきます。」

オラクル・コーポレーション Oracle Cloud Infrastructure products, industries, and partnerships担当シニア・バイスプレジデント スコット・トワドル コメント

「『Oracle Alloy』により、日鉄ソリューションズはオラクルの最新のAI、クラウド、そしてソブリン対応機能を基盤とした新たなサービス群を構築・提供することで、サービスの強化を図ることができます。オラクルは、日鉄ソリューションズとの協業を通じて、日本のより多くの企業・団体がデータ主権やセキュリティ要件に対応しながら、AIおよびクラウドサービスを安全かつ柔軟に活用できるよう支援していくことを期待しています。」

日本オラクル株式会社 取締役 執行役 社長 三澤 智光 コメント

「2026年は、ソブリンクラウドが本格的に普及する元年になると考えています。日鉄ソリューションズとの協業は、日本の企業や団体が求める国内で運用・管理するソブリンクラウドの実現に向けた重要な取り組みです。『Oracle Alloy』を採用いただくことで、国内データセンターにおいてOCIが提供するクラウド・AIサービスを、データ主権ニーズに対応し提供できるようになります。さらに、オラクル独自の高密度かつ高効率なデータセンター技術により、設置面積や電力消費を抑えながら、首都圏・関西圏に限らず日本の地方においても、クラウドとAIを提供できる環境を広げていきます。」

オラクルの分散クラウドについて

オラクルの分散クラウドは、優れた制御性と柔軟性を備えたクラウドのメリットを提供します。オラクルの分散クラウドには以下の製品があります。

- パブリッククラウド: 厳格なEU主権管理を必要とする多くの組織を含む、あらゆる規模の組織がハイパースケール・リージョンを活用しています。リージョンのリストはこちら(https://www.oracle.com/jp/cloud/public-cloud-regions/)をご参照ください。- 専用クラウド: 「OCI Dedicated Region」は、お客様が自社のデータセンターで、オラクルのすべてのクラウドサービスを実行可能にし、「Oracle Alloy」は、パートナー企業がOCIのクラウドサービスを再販し、そのエクスペリエンスをカスタマイズすることを可能にします。オラクルはまた、米国、英国、オーストラリアの各国で「Government Clouds」を、国家安全保障を目的として「Isolated Cloud Regions」を運用しています。これらの製品により、お客様がソブリンクラウドとして展開可能なクラウドとAIをフルスタックで提供します。- ハイブリッドクラウド: OCIは、「Oracle Exadata Cloud@Customer」、「Compute Cloud@Customer」を介してオンプレミス環境でクラウドサービスを提供し、60カ国以上でインフラストラクチャを管理しています。さらに、堅牢でポータブルな高性能デバイスの複数構成から成る「OCI Roving Edge Infrastructure」は、エッジ環境でのリモートAI推論を支援します。- マルチクラウド: AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどのハイパースケール・クラウドプロバイダーにOCIを物理的に実装することで、「Oracle Database@AWS」、「Oracle Database@Azure」、「Oracle Database@Google Cloud」という低レイテンシかつネイティブに統合された「Oracle AI Database」サービス、「Oracle HeatWave on AWS/Microsoft Azure」を提供しています。

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことです。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウドサービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。Oracle（NYSE: ORCL）について詳しくは、www.oracle.com(http://www.oracle.com/) をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いた最初のクラウド・カンパニーです。

NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、absonne、absonne（ロゴ）、EMERALD（ロゴ）、NSSIRIUS、NSSIRIUS（ロゴ）、xSource＼クロスソース、xSource（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。