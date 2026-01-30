【全国対応】夜のお店に特化した不動産プラットフォーム「ヨルモ」が1月30日（金）リリース

2026年1月30日

ヨルモ株式会社

ヨルモ株式会社（本社：群馬県高崎市、代表取締役：根岸 恵介）は、クラブ・キャバクラ・ホストクラブなどの「夜のお店」に特化した不動産総合プラットフォーム「ヨルモ（ https://yorumo.jp ）」を、1月30日（金）にリリースいたします。

本サービスは、夜の飲食店を出店したい経営者と、物件オーナーをつなぐプラットフォームです。全国の物件検索機能に加え、希望条件に合う物件をプロが探す「物件リクエスト」機能を搭載。さらに、業界の著名人である「ねぎしこ社長」を公式アンバサダーに迎え、物件探しから店舗経営までをワンストップで支援します。

「ヨルモ」開発の想い：夢と可能性を広げるお手伝いを

「ヨルモ」は、単なる物件情報の羅列ではありません。

一人ひとりに寄り添い、最適な形で情報提供をすることで、お客様が叶えたい夢や新たな可能性を広げるお手伝いをさせていただきます。

夜の業界において、物件情報の「豊富さ」はもちろんのこと、「探しやすさ」や「安心感」はこれまで以上に求められています。私たちは、Webサイト、メール、電話など、お客様にとって最適な手段で情報を繋ぎ、安心してご利用いただける環境づくりを徹底してまいります。

「ヨルモ」の3つの特徴

1. 夜のあらゆる業態・全国の物件に対応

クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、バー、ガールズバー、ラウンジ、スナックなど、深夜営業や風俗営業に関わる許可・届出が必要となるケースも含め、夜の業態に対応した店舗物件情報を専門に取り扱います。エリア別・業態別など、夜のビジネスならではのこだわり条件で物件検索が可能です。

2. 見つからない時はプロにお任せ「物件リクエスト」

サイト上で希望の物件が見当たらない場合でも、「物件リクエスト」機能をご利用いただけます。希望条件を入力いただければ、不動産のプロが条件に合った未公開物件や独自のネットワークから店舗物件をお探しし、提案いたします。

3. 無料で利用可能。会員限定の「非公開情報」も

当サイトは基本的に無料でご利用いただけます。会員登録なしでも物件情報の閲覧は可能ですが、無料会員登録をしていただくことで、一般には出回らない「会員限定の優良物件情報」へのアクセスが可能となります。

今後の展開：経営を加速させるトータルサポート

今後は物件情報だけでなく、開業・経営に役立つ情報発信やサービスの提供を順次拡大します。

● 店舗コンサルティング： 夜の経営を熟知したプロによるマーケティング・採用育成支援

●内装コンサルティング： 圧倒的なデザイン性と実績で、ワンストップでの空間づくりを提供

●居抜き売却・一括借り上げ： 退店時のサポートやオーナー様の空室保証など、資産活用を支援

「借りる・貸す・売る・買う」すべてのニーズに応え、夜の街の活性化に貢献してまいります。

公式アンバサダー：ねぎしこ社長 プロフィール

ねぎしこ社長

群馬県伊勢崎市で飲食業を立ち上げ、埼玉・群馬エリアで飲食店など現在11店舗を運営する基盤を構築。2023年に社長を退任し、会長として経営支援に携わる。

2019年には飲食業界向けの経営支援・新規事業開発を行う株式会社Ligを立ち上げ、複数事業の経営に関与。

情報発信にも積極的で、SNSやYouTubeを活用した発信に注力。2025年5月時点でYouTube登録者数20万人、SNS総フォロワー50万人を超える。

2023年からは銀座の大手飲食グループ「オルフェ」社長に就任し、2025年以降は戦略コンサルタントとしても支援を継続。実業・地域・SNSの3軸で活動するマルチプレイヤーとして活躍している。

代表取締役 根岸 恵介 プロフィール

代表取締役の根岸 恵介は、夜の業界の立ち上げ現場に約10年携わり、業界の実務を深く理解したうえで、不動産領域を独学で学び宅地建物取引士・賃貸不動産管理士を取得。

その後、不動産業界で約5年の実務経験を積み、夜の出店者と物件オーナー双方にとって「安心して進められる店舗物件取引」を実現するため、夜の業界特化の不動産プラットフォーム「ヨルモ」を立ち上げました。

サービス概要

● サービス名：ヨルモ

●リリース日：1月30日（金）

●URL： https://yorumo.jp

●対象業態：クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、バー、ガールズバー、ラウンジ、スナック等

●利用料金：無料（一部会員限定情報あり）

会社概要

●会社名：ヨルモ株式会社

●代表取締役：根岸 恵介

●所在地：〒370-0053 群馬県高崎市通町33番地1 小板橋ビル 2F

●事業内容：不動産プラットフォーム「ヨルモ」の運営、店舗コンサルティング等

【本件に関するお問い合わせ先】

ヨルモ株式会社 広報担当

メールアドレス：info@yorumo.jp

電話番号：027-386-5441