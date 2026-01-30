ライカカメラジャパン株式会社

ライカカメラ社（Leica Camera AG、本社：ドイツ・ウェッツラー、以下ライカ）は、初の焦点距離 35mm のノクティルックスレンズ「ライカ ノクティルックスM f1.2/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/noctilux-m-35mm-f1-2-asph-black)」を新たに発表します。

1966年の発売以来、「ノクティルックス」という名称はライカにおいて光学における最高水準のクラフツマンシップを象徴する存在となっています。その由来は、ラテン語の NOCTU（夜）LUX（光）からで、その並外れた明るさを表しています。開放絞り値がf0.95 のノクティルックスレンズは、光学技術開発の頂点に位置すると評価されており、従来の枠を超えた創造力を引き出し、画像にひときわ優れた視覚的な美しさを与えます。

他のノクティルックスレンズと同様、最新モデルも、卓越した明るさと最高の描写性能を誇ります。「ライカ ノクティルックスM f1.2/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/noctilux-m-35mm-f1-2-asph-black)」ならではの鮮明でコントラスト豊かな、個性あふれる独自の画像が得られます。絞り開放での浅い被写界深度により被写体を背景から際立たせ、ビロードのように滑らかなボケを生み出し、写真に豊かな奥行きとシネマティックな雰囲気をもたらします。また、絞り込むことで被写界深度を意図的に広げることができます。複雑な光学構造に組み込まれたフローティングエレメントによって、最短撮影距離から無限遠まで、フォーカス範囲全域で安定した性能が保証されます。

これまで、ノクティルックスレンズは 50mm と 75mm の焦点距離がラインナップされていました。「ライカ ノクティルックスM f1.2/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/noctilux-m-35mm-f1-2-asph-black)」の登場により汎用性の高い焦点距離 35mm でもその描写を得られることになります。軽量な広角レンズと自然な遠近感の完璧な組み合わせはポートレート、ルポルタージュ、ストリートフォトグラフィー、自然光での撮影などに最適です。被写体が明確に際立ち、背景との自然なつながりによってその場の雰囲気や状況がしっかりと伝わります。

この新しいレンズでは「ノクティルックス」シリーズで初めて最短撮影距離を50cmまで近づけられるようになりました。とりわけ「ライカM EV1」カメラの高解像度の内蔵電子ビューファインダーと組み合わせることで、フォーカス全域にわたり快適なピント合わせが行えます。レンジファインダー式のM型ライカでは、光学ファインダーを使って 70cm までの距離に焦点を合わせることができます。70～50cm の近距離では、背面モニターまたはビゾフレックス2 のビューファインダーを使ってライブビューでピント合わせを行います。この時、「ライカ ノクティルックス M f1.2/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/noctilux-m-35mm-f1-2-asph-black)」の大きなフォーカスリングの回転角度によって、正確かつ繊細な作業が可能となります。

精緻な解像度のイメージセンサーを搭載したM型ライカ向けに最適化された「ライカ ノクティルックスM f1.2/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/noctilux-m-35mm-f1-2-asph-black)」はウェッツラーで設計され、すべて手作業で仕上げられています。その開発には数十年の経験と、特殊ガラス素材の加工やウェッツラーで製造された非球面レンズの要素など最先端の製造技術が結集されています。光学構造は、5 群 10 枚のレンズで構成されており、その中には 3枚の非球面レンズが含まれています。フローティングエレメントにより、フォーカス範囲全体で安定した描写性能を発揮します。内蔵のレンズフードは迷光や反射を低減し、逆光時でも高いコントラストと鮮やかな色再現を実現。長さ5cm、直径 6.5cm、重量 416gというコンパクトなサイズもまた、この新しいレンズの魅力です。

新製品「ライカ ノクティルックスM f1.2/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/noctilux-m-35mm-f1-2-asph-black)」は 、ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティックおよびライカ正規特約店にて2026 年2月発売予定です。

ライカカメラ社について

ライカカメラ社はカメラ、レンズ、スポーツオプティクスを製造・販売するグローバルなプレミアムメーカーです。近年は成長戦略の一貫として事業領域を拡大しており、モバイルイメージング（スマートフォン）の分野にも進出しています。また、高品質な眼鏡レンズと腕時計の製造も手がけるほか、自社製プロジェクターによりホームシネマ市場に参入しています。本社はドイツ・ウェッツラーにあり、ポルトガルのヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカンには第2工場を置いています。世界各地に独自の販売会社と約120のライカストアを構え、グローバルな販売ネットワークを構築しています。ライカは、革新技術と組み合わさった「最高水準の品質」「ドイツならではのクラフツマンシップ」「インダストリアルデザイン」の代名詞となっています。そのブランド力を活かした活動の一環として、世界各地に約30箇所のライカギャラリー設置、ライカアカデミーの開催、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード（Leica Hall of Fame Award）」や「ライカ・オスカー・バルナックアワード（LOBA）」といった国際的アワードの主催をはじめ写真文化の振興に取り組んでいます。

Leica Camera Japan

https://leica-camera.com