NOBUNAGA Labs 音の表情を緻密に描き出す卓越した表現力さらなる高みを目指したハイエンドヘッドホンケーブル 『VISION16芯シリーズ』1機種を発売！
本製品は4N純銀パラジウムメッキ線16芯採用の両出しヘッドホンケーブルになります。
ヘッドホン側プラグは3.5mm2極プラグ×2、プレイヤー側プラグが4.4mm5極ストレート型プラグに対応した1機種の展開となります。※プレイヤー側3.5mm3極プラグモデルはございません。
福音 極(ふくいん きわみ) 4.4mm5極バランス/3.5mm2極×2
■ワイドレンジで圧倒的な解像度と華やかな躍動感で表現力豊かなサウンドを実現する16芯4N純銀パラジウムメッキ線
高い表現力と優れた解像度で音の輪郭を美しく際立たせる4N純銀パラジウムメッキ線を採用。
16芯構成にすることで、音の質感やディテール再現が豊かになり、音楽の持つ微細なニュアンスや繊細な空気感を最大限引き出す優れた描写力を実現します。
さらに、明確な音像定位と圧倒的な情報量により、緻密な音楽の情景を余すところなく描き出し、これまで以上に明瞭かつ立体的で広大な音場と重厚で濃密な臨場感を実現します。
導体を真円化することで導体自体の柔軟性と耐久性が飛躍的に向上。
折り曲げや急激な温度変化にさらされても安定した信号伝達の役割を果たします。
■快適な使いやすさを追求した外被覆
外被には柔軟性・耐久性に優れた特性を持つ高品質PVCを採用。
多芯ながら非常にしなやかで取り回しがしやすく、タッチノイズの低減化により快適な使い心地を実現します。
■接続機器の性能を最大限に発揮するバランス接続
バランス接続は、プレイヤーのLRそれぞれ独立したアンプを使用することで、クロストークが極限まで抑制され、より正確な定位感と空間表現を可能にします。
16芯編み込み構成は、バランス接続の効果を最大限に発揮できるよう設計しています。
■伝送損失を極限まで排除
電気抵抗の原因となる分岐部分のはんだ接合工程(ジョイント加工)を施さず、ケーブルの編込みピッチを均等化するため、ひとつずつ手作業で編み込み、伝送特性が変化しない理想的な設計を実現することでケーブル本来の特性を余すことなく発揮します。
■高品質な日本製プラグ
4.4mm5極プラグは、コンタクト部すべてに金メッキ処理が施されており、優れた電気伝導性を発揮します。
フラッシュメッキ工程に特殊処理を施すことにより、メッキはがれや酸化侵食などのトラブルを防止し、長期にわたって高次元の品質を実現します。
また、NOBUNAGA Labsオリジナルのマットブラックデザイン採用で、シンプルながら高級感を強調します。
■多種多様なヘッドホンに対応するスリムシェルプラグ
プラグ部分はプレイヤー側同様、24K金メッキ処理を施した高品質な日本製を採用し、安定的な接続環境と伝導率の効率化を実現します。
また、長軸かつスリムシェル仕様にすることで従来のヘッドホンケーブルよりも幅広い機種に対応可能になりました。(L側が黒・R側が赤)
■高耐久性を実現するモールディング加工
ヘッドホン側のプラグシェル内部には、モールディング加工を施し、ケーブルの着脱時のトラブルを最小限に抑えます。
また、柔らかくしなやかな樹脂を採用することでケーブルが折り曲がった際の負担を軽減します。
■フラグシップモデルにふさわしい外観デザイン
プラグシェル、コネクタシェルだけではなくY分岐部分とケーブルスライダーに至るまで、ブラックのアルミアルマイト加工を施し、シンプルながら高級感を強調。
また、移動中の使用時でも、確実な装着ができるようケーブルスライダーを採用しています。
■商品詳細
【製品名】福音 極(ふくいん きわみ)
【型番】NLV-FKI-KWM
【メーカー希望小売価格】オープン価格
【発売日】2026年2月6日（金）
【製品URL】http://www.wisetech.co.jp/brand/nobunaga/product/fukuin_kiwami/index.html
■パッケージ詳細
外装スリーブ：正面
外装スリーブ：側面
外装スリーブ：背面
内装パッケージ：開放
【仕様】
・ケーブル：4N純銀 16芯・パラジウムメッキ
・ケーブル長：180cm
・ケーブルスライダー：スライダー有り
・ヘッドホン側プラグ：3.5mm2極ストレート型プラグ×2
・機器側プラグ：4.4mm5極ストレート型プラグ
・インピーダンス：0.2Ω以下
・保証期間
6ヶ月