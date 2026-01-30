株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーである GIGABYTE より、最新 AMD AGESA BIOS アップデート（バージョン 1.2.8.0） がリリースされたことをお知らせいたします。

本アップデートは、待望の AMD Ryzen(TM) 7 9850X3D プロセッサーおよび次世代 Ryzen(TM) プロセッサーへの最適化されたサポートを提供するために特別に設計されており、GIGABYTE の革新的な X3D ターボモード 2 機能にも対応しております。

ゲーマーや愛好家がより高いフレームレートと低遅延を求める中、GIGABYTE のエンジニアリングチームは電源供給とリソース管理の最適化に尽力してきました。新たな BIOS アップデートでは最新 AGESA 1.2.8.0 バージョンを統合し、3D V-Cache(TM) アーキテクチャに対してシームレスな互換性と揺るぎない安定性を提供いたします。

なお、この BIOS アップデートの最大の目玉は X3D ターボモード 2 です。コアの分散を微調整し、特定の非効率的なスレッディングを無効化することで、この独自機能によりユーザーはプロセッサーからゲーミング性能を最大限に引き出すことが可能となります。



X3D ターボモード 2 の主な特長

・大幅な性能向上: プロセッサーに依存するゲームタイトルや高負荷なクリエイティブ作業において、最大10% の大幅なパフォーマンス向上を実現。

・アーキテクチャ効率: このモードはバックグラウンド・プロセスとスレッド・アフィニティをインテリジェントに管理し、X3D の大容量キャッシュがアクティブなタスクに優先的に割り当てられるようにします。

・ワンクリックでブースト: 直感的な GIGABYTE BIOS インターフェースから直接アクセス可能な X3D ターボモード 2 は、ワンクリックでシステム応答性を即座に「無料で」向上させます。

GIGABYTE は常にハードウェアの最先端を追求しており、今回の BIOS アップデートおよび X3D ターボモード 2 により、単なる新プロセッサー対応にとどまらず、AM5 プラットフォームの潜在能力を最大限に引き出します。

なお、新しい BIOS アップデートは、GIGABYTE 公式ウェブサイトの各製品ページよりダウンロード可能です。



AMD Ryzen(TM) 7 9850X3D プロセッサーの性能を最大限に活用するため、最新バージョンへの更新を推奨いたします。

GIGABYTE AMD AM5 プラットフォーム製品一覧

https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard?fid=2736



メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-480

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp