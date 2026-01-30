「クリエイターに贈られる売り場」をEC事業者へ開放、Gipt（ジプト）Store掲載パートナー募集

株式会社Gipt

株式会社Gipt（本社:東京都中央区、代表取締役CEO:沼山 祐斗、以下、当社）は、当社が運営するクリエイター向けギフトプラットフォームGipt（ジプト）内の「Gipt Store」に掲載するECサイト（ブランド/ショップ）パートナーの募集を開始します。

【Store機能画面イメージ】

Gipt（ジプト）とは

クリエイター向けギフトプラットフォーム「Gipt（ジプト）」は、クリエイターがウィッシュリストを作成し、ファンがその商品代金を決済することで、クリエイターに安全にプレゼントを贈ることができるサービスです。

ウィッシュリストには、総合ECサイトに限らず、ブランド・メーカー公式サイト等を含む幅広いECの商品を登録でき、（※一部サイトを除く）またファンは商品代金を一括で負担するだけでなく、複数人で少額ずつ支援して購入に至らせることも可能です。

サービス開始から約1年半で登録ユーザー数は5万人を超え、累計支援件数は3万件を超えています。

中にはフォロワー100万人を超える著名なクリエイターの利用もあり、活動初期の個人勢からトップ層まで、幅広い層にご好評いただいております。

「Gipt Store（ストア機能）」とは

株式会社Giptでは現在、ECサイト様との提携により、Gipt（ジプト）内からクリエイターがほしい物を登録できる「ストア機能（仮称）」の実装を進めています。

本リリースでは、この「Gipt Store」に掲載するECサイト（ブランド/ショップ）を募集します。

Gipt（ジプト）のStore機能は、提携したメーカー・ECサイトの商品カタログを、Gipt上に掲載する機能です。

これにより、クリエイターは外部ECサイトへ遷移することなく、Gipt上で商品を検索し、そのまま「ほしい物」として登録できるようになります。

本機能は、広告出稿やアフィリエイトリンクを表示する仕組みではありません。

クリエイターによる「ほしい物登録」を起点として、ファンがギフトとして商品を購入する、新たな販売経路を構築することを目的としています。

なお、GiptではファンがGipt上で決済を行い、Giptが購入者としてECサイトで代理購入を行います。

商品の発送はECサイトからクリエイターへ直接行われ、返品・不正対応などの一次対応もGipt側で完結する設計です。

ECサイト様にとってのメリット

GiptのStore機能は、「第三者購買」を起点とする点に特徴があります。

ここでいう第三者購買とは、商品を使用する本人（クリエイター）ではなく、ファンが購入者となる購買を指します。

この構造により、EC事業者にとって以下のメリットが生まれます。

- 短期的なメリット：新たな売上機会の創出Store機能経由では、クリエイター本人の自己購入ではなく、ファンによるギフト購入が発生します。そのため、既存のEC導線（本人購買）と競合しにくく、カニバリゼーションが起きにくい形での売上創出が見込めます。- 中期的なメリット：広告とは異なる形での認知拡大ギフトを受け取ったクリエイターは、SNS投稿や配信内でのお礼などを行うケースが多く見られます。これにより、広告出稿ではない形で、商品やブランドが紹介・露出される機会が自然に発生します。- 長期的なメリット：需要データの蓄積Giptでは、「実際に購入された商品」だけでなく、クリエイターが「ほしい物」として登録した商品データが蓄積されます。これらのデータは、購買前段階の需要を示す情報として、今後の商品企画・品揃え・訴求検討への活用が可能です。

ご掲載申請・相談について

下記フォームより承っております。

まずはお気軽にご相談ください。

申請フォーム(https://forms.gle/ggVxV4c9TBLERs1P9)

ご不明点、ご質問に関しては下記メールアドレスまでご連絡ください。

info@gi-pt.com

運営会社概要

会社名：株式会社Gipt

所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル 2F

代表取締役：沼山 祐斗

設立年月日：2023年6月20日

Giptの登録はこちら(https://gi-pt.com/home)から

本リリースに関するお問い合わせ先

メールアドレス：info@gi-pt.com