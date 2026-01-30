AIファクトリー事業を苫小牧市で本格始動いたします。デジタル人材育成センターの開発も視野に入れています。

AI Tech Tomakomai株式会社

AI Tech Tomakomai株式会社（以下：ATT）は、北海道苫小牧市において、AIファクトリー事業（以下：本事業）を開始します。

本事業は、NVIDIAが開発するaiチップロードマップに沿った最新鋭チップを採用するため、１年以内に企画から稼働までを目指します。また、ビルディングタイプではなくモジュール型コンテナをデータセンター構築に採用しました。

データセンターの品質基準を示すティアは最上級レベルの評価を得るものです。

また、次世代産業の誘致に積極的に取り組む苫小牧市と連携し、同施設内に、AIリテラシーの向上を目的とした「デジタル人材育成センター」の開発を検討しています。詳細は今後、自治体や地元の教育機関と協議の上、決定していく方針です。

施設は2025年11月に着工し、2026年春以降10ＭＷの稼働、2027年春以降、50ＭＷに増設いたします。

□AIファクトリーと、これまでのデータセンターとの違い

AIファクトリーとは、生成AI及び大規模モデルのトレーニングや推論の急速な普及により、計算インフラを汎用コンピューティングから高密度な並列コンピューティングへ移行させ、データから価値を創造することを目的として、専用に設計されたコンピューティングインフラです。

従来のCPU時代と比較し、AIアクセラレータを用いたクラスタは、電力供給能力、冷却能力、ネットワーク帯域幅および遅延制御に対する要求が著しく高まっています。そのためデータセンターの立地選定と拡張における核心的な制約は、「入手可能かつ持続可能な電力容量」「制御可能な接続周期」「安定かつコンプライアンスに適合した施設と許可」「持続可能な建設・運営コスト」に集中しています。

グローバル市場において、日本市場は、「高品質な電力システム」、「成熟した産業・通信インフラ」、ならびに「データと技術セキュリティに関するコンプライアンス要求体系」を備えており、AIファクトリー事業には最適な環境です。

□苫小牧の優位性

苫小牧市は、データセンター開発の必須条件である「電力・水・土地」のすべてにおいて、国内最高水準のキャパシティと拡張性を有しています。

冷涼な気候でありながら、降雪が少なく、運用コスト削減効果が見込まれます。

また、ラピダス社の進出により、千歳・苫小牧エリアのハイテク産業クラスタ化が進み、デジタル人材の確保や教育によるAIリテラシーの向上も期待できます。

以上のような多様な要素を網羅的に分析した結果、苫小牧においてAI ファクトリー事業を展開することといたしました。

□本事業の事業パートナー

●Freyr Technology AI

シンガポールに本拠を置くFreyr Technology AI社は、AIをはじめとする先進技術の開発と商業化に注力し、アジア太平洋地域全体でGPUクラスタの導入およびコロケーションサービスを提供しています。

Freyr Technology AI社2023年にNVIDIA Cloud Partner（NCP）の認定を取得し、アジア有数のコンピューティング・インフラストラクチャ・プロバイダーへと急成長を遂げ、現在では9,000PFlopsを超える処理能力を有しています。事業はタイ、マレーシア、インドネシア、日本、韓国、オーストラリアに広がっています。

●エコロミ株式会社

エコロミは、再生可能エネルギー事業の総合コーディネーターとして、全国で多数の「エネルギー地産地消事業」の実績を有しており、本事業においては、GX対応に関するコンサルティングおよび電気設備の設計・施工を担っております。北海道では、釧路市において、マイクログリッドを構成する設備である蓄電池設備、太陽光発電設備、EMS（エネルギーマネージメントシステム）を導入していま

す。

□データセンターの概要

名称： （仮）苫小牧AIファクトリー

所在地： 北海道苫小牧市字柏原32-17

敷地面積： 約10ha

建物構成: モジュール型コンテナタイプ

受電容量: 50MW

着工: 2025年11月

稼働開始: 2026年春以降

□AI Tech Tomakomai株式会社について

NVIDIAが開発するaiチップのスピードと規格に合わせて、最適化されたモジュール型コンテナを開発し、日本全国に事業を展開しています。

今後2年以内に、数百ＭＷ規模のAIファクトリーを開業予定です。

代表取締役: 福岡武彦

所在地 東京都大手町1-5-1大手町ファーストスクエアビル4階