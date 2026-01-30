二等ドローン国家資格「更新講習」2月開催の受講生募集を開始―忙しい操縦者のため、短時間で受講可能な更新講習―

更新講習、こんなお悩みはありませんか？

株式会社スペースワンエアオーシャンドローンスクール東京校- 更新だけなのに、長時間拘束されるのが負担- 更新のたびに、費用や時間が大きくかかる- 実務や現場の合間で、効率よく更新したい

こうした操縦者の声をもとに、当校では「更新に必要な内容」に絞った講習を実施しています。

エアオーシャンドローンスクール東京校 『更新講習』の特長

・二等無人航空機操縦士（停止処分なし）に向けた講習

二等技能証明を保有し、停止処分を受けていない方に向けた更新講習です

・講習時間：約50分

更新に必要な内容に特化し、分かりやすく説明。短時間で受講が可能です

・更新講習費：10,000円（税込）

首都圏における更新講習の中でも、受講しやすい価格設定（※当社調べ／2026年1月時点）

・アクセス良好！仕事帰りにも最適

最寄り5駅（最短徒歩1分！）で便利。仕事終わりの受講に最適な夜間対応

・対面形式だからその場で完結

オンラインではなく対面のため、後日効果測定など受講後の面倒もありません

首都圏の複数スクールとの比較表（画像・当社調べ）から、更新講習における「時間・費用・運用面」の違いをご覧ください。（※比較表は参考情報として掲載しており、各スクールの講習内容・条件は異なります）

開催概要

対 象：二等 無人航空機操縦者（更新講習）※停止処分なし

日 程：2026年2月10日（火）18:30～／2月24日（火）18:30～

時 間：50分（二等・停止処分なし・学科講習）

受講料：10,000円（税込）

会 場：エアオーシャンドローンスクール東京校（上野／御徒町エリア）

住 所：〒110-0005 東京都台東区上野1-20-1-5F

アクセス：JR／御徒町駅 徒歩2分、東京メトロ／銀座線 上野広小路駅 徒歩1分ほか

定 員：各回12名（先着順）

問合せ：info@airocean.jp／TEL：03-5812-4694（請求書発行可）

※3名より日程調整可能な団体講習もお受けします。

※法人・団体での受講をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

株式会社スペースワンとは

詳細・お申込みはこちら :https://airocean.jp/second-class-renewal-course/

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市）は、2016年10月よりドローン事業を開始。国家資格制度の登録講習機関および監査実施団体であり、2025年より更新講習機関及び更新講習機関の監査実施団体に認定されました。空中・水中ドローンなど、ドローンの人材育成は5,000名以上の指導実績があります。

会社HP：https://spacexone.com/