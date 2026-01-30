広島県産野菜販売の FROM EATS が、企業の健康経営を促進 | 福利厚生向け「ひみつ野菜 for WORK」提供開始

株式会社ケン・リース

株式会社ケン・リース（本社：広島市南区、代表取締役：田畑裕生）の野菜販売事業「FROM EATS（フロム イーツ）」では、広島県産野菜の定期便「ひみつ野菜セット」の法人向けサービスとして、旬の野菜セットを職場に直接届ける「ひみつ野菜 for WORK」の提供を 2026 年 2 月より開始します。

本サービスは、従業員の健康増進に取り組む企業を支援するため、企業の福利厚生として職場に定期的に野菜セットをお届けします。従業員は職場から提供された野菜を持ち帰るだけで、野菜を手軽に摂取できます。企業にとっては、従業員一人ひとりの健康維持をバックアップしながら、エンゲージメント（信頼関係）強化できる施策となります。

FROM EATS はこれを通じて、働く世代が抱える野菜不足の解消を支援します。

背景：従業員の「健康管理」におけるハードル

「ひみつ野菜 for WORK」の野菜セットイメージ

多くの企業が従業員の健康増進を掲げる一方で、多忙な働く世代にとって、食事が健康の要の一つとは理解しながらも、自ら多様な食材をそろえて健康的な食事を継続することは時間的・心理的にハードルが高いのが現状です。

「ひみつ野菜 for WORK」は、企業が福利厚生として「野菜を手軽に摂取できる環境」と「職場での受け取る利便性」を提供することで、従業員への健康的な食生活の意識づけを支援します。

「ひみつ野菜 for WORK」の強み

- 手軽に導入できる「職場受け取り」

毎月 1 回、野菜セットやフルーツが職場へ直接届きます。少量ずつの配送なので専用の荷受けスペースや什器の設置等は一切不要です。

- 6 ヶ月で全員に届く公平性

1 度に全員分が届くのではなく、6 ヶ月の間に野菜セットが必ず全従業員に 1 回ずつ（※）順番に届く仕組みです。一部の従業員に偏ることのない福利厚生を提供できます。

※ 野菜セットとフルーツが 1 人あたり各 1 回ずつ届くコースもあります。

「職場を笑顔にコース」の配送例（15 名の場合）- 専門家による栄養面のサポート

野菜セットには管理栄養⼠監修のレシピや栄養アドバイスが付属します。単なる食材配布に留まらず、従業員の「健康に対する興味・関心」を自然に高めます。

- エンゲージメントの向上

野菜を家庭に持ち帰ることで従業員の家族の健康も応援でき、「会社が自分たちを大切にしてくれている」という信頼感の醸成につながります。

- 地産地消への貢献

お届けする野菜はすべて広島県産。本サービスの導入自体が、地域農業を支援するサステナブルな活動（地産地消）への貢献となります。

サービス概要

- サービス名： ひみつ野菜 for WORK- コース：

(1) 職場を笑顔にコース：6ヶ月間で全員に野菜セットが 1 回届く

(2) わくわくダブルコース：6ヶ月間で全員に野菜セットとフルーツがそれぞれ 1 回ずつ届く

- 料 金：

基本料金（税抜）30,000円～／6ヶ月（従業員数により変動します）

品代（税抜）1,480円／個

詳細は公式サイト https://fromeats.com/shop/for_work/ をご覧ください。

先行利用者の声

本サービスにより野菜セットを受け取った従業員へのアンケート（n=23）では、7 割以上が健康的な食生活や食材への意識が高まったと回答しました。さらに、その回答者を対象に行った設問では、「バランスの良い食事に気をつけようと思った」との声が約 6 割と最も多く、従業員へ野菜を提供することが食生活を見直すきっかけになることがうかがえます。

また、自由記述では「会社に健康への意識を考えていただき嬉しく思いました」、「自分ではあまり買わない食材をもらって献立が変わり、いつもと一味違う料理になった。家族にも褒めてもらい楽しい夕飯になった」といった声が寄せられました。

FROM EATS について

「『食』でまちを、笑顔にしよう」をミッションに、広島県産の旬で新鮮でちょっと珍しい農産物を詰め合わせた野菜定期便「広島ひみつ野菜セット」をはじめ、協力農家から直接仕入れた農産物をオンラインストアで販売するほか、コンビニエンスストア 34 店舗（2026年1月現在）でも販売。「食を楽しむイベント」として生産者が集まるマルシェも開催している。https://fromeats.com(https://fromeats.com/shop/)

飲食店へのおしぼりや病院介護用清拭タオルのレンタル事業を行う株式会社広島県リースタオルのグループ会社として、おしぼり・タオルの仕入れ販売を行う。飲食店との長年の取引を通じて関わってきた食の分野で地域を元気にするべく、2021 年度より FROM EATS 事業を開始。



本社所在地：広島県広島市南区東雲1丁目12-27

設立年：1987年

代表者：代表取締役 田畑裕生

会社URL：https://www.kenlease.co.jp