あなたが作ったメロディが実際の電車で流れる！富山地方鉄道・越中舟橋駅の“車内メロディクリエイト体験”を限定5点で販売開始

株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）が提供する高付加価値NFT販売プラットフォーム「TOKKEN」から、1月30日(金)13時より「越中舟橋駅・車内メロディクリエイト体験」の販売を開始しました。

出品者である富山地方鉄道株式会社にとっては、沿線地域での鉄道運行を守るための新たな自主財源づくりにも寄与する取り組みです。本企画では、購入者が制作した20秒以内のオリジナルメロディが、実際のダイヤに組み込まれ、越中舟橋駅に到着する電車の車内で放送されます。数量は限定5点。鉄道ファンや音楽制作に携わる方はもちろん、地元企業・店舗など事業者の参加も可能です。

商品について

越中舟橋駅の車内メロディを “自分で作れる” 全国的にもめずらしい体験です。

富山地方鉄道の越中舟橋駅は、日本一小さな村・舟橋村の玄関口。その駅に到着する際、電車内で流れるメロディをあなた自身が制作し、実際に放送されます。リアルな運行列車で流れる稀少な体験で、鉄道ファンにとっては夢のような空間です。

◯商品名：越中舟橋駅・車内メロディクリエイト体験

◯価格：25万円（税込）

◯数量：限定5点

◯販売サイト：

https://tokken.alyawmu.com/product/928ffe3c-a71a-44f7-93f3-696292f67458

◯メロディ：1点につき1枠（20秒以内）

◯掲載期間：4ヶ月間

◯権利のデジタルデータ：富山地方鉄道の貴重な車庫画像。権利証デジタルデータはNFTで譲渡不可

この体験が特別である理由

１. 公共空間に “自分の音” を置ける貴重な機会

駅メロは自治体や鉄道会社の権限が必要なため、一般の人が作れる機会は極めて少ないものです。

２. 生活導線に自然に届く“音のブランド表現”

自分が制作した音楽やお店のCMメロディを表現するなど、広告とは違う自然なアプローチも可能です。

３. 鉄道ファン必見、非公開車庫写真付きの権利証

普段は立ち入ることができない「富山地方鉄道の車庫内部」の貴重な写真を使用し、購入者限定の権利証(NFT)としてお渡しします。鉄道の裏側に触れられる特別な記念品として、体験の証となるだけでなく、コレクション価値の高いデジタルデータです。

体験できる内容

越中舟橋駅に到着する車内アナウンスに、購入者が制作した20秒以内のメロディを掲載。

◆放送される列車

電鉄富山発 上市行／中滑川行／電鉄黒部行／宇奈月温泉行

上市発 電鉄富山行

電鉄黒部・浦山・宇奈月温泉発 電鉄富山行

電鉄富山発 立山行／寺田経由 岩峅寺行

立山発 電鉄富山行

岩峅寺発 寺田経由 電鉄富山行

◆メロディ掲載期間

4ヶ月間（※ダイヤ改正等に応じて期間や放送回数は変動する場合があります）

◆実施日程

データ納品後に掲載期間が決定。TOKKENのチャットにてご案内いたします。

◆利用権利について

・メロディは申し込み時にご案内する注意点に沿って制作してください。

・1点購入につき、1回の利用となります。

・デジタルデータ(NFT)の譲渡は不可。

その他、詳細については商品ページ(https://tokken.alyawmu.com/product/928ffe3c-a71a-44f7-93f3-696292f67458)をご確認ください。

購入～放送までの流れ

１.購入・規約確認

メロディ制作に関する内容や制作規約を読んで購入してください。

２.メロディ制作（2ヶ月以内）

20秒以内のオリジナルメロディを制作し、データを提出。

TOKKENのチャットツールにて連絡を行います。

３.事務局による確認

音質・音量・内容などをチェックし、鉄道事業者の運行状況に合わせて掲載日を決定。

４.掲載スタート

決定した期間に、実際の電車でメロディが流れます。

※権利を購入した段階で制作規約に同意したものとみなします。

※事務局で音質、音量、内容を確認後、鉄道事業者の運行状況に合わせて掲載されます。

【注意事項】

本企画では公共交通での使用を前提とするため、購入前に音源の内容や権利に関して以下の注意事項をご確認ください。

注意事項と利用規約(https://splendid-girdle-d5a.notion.site/2e2c644cbbd3802782dbc4dd5d36077c?source=copy_link)

以下は一部抜粋した内容になります。詳しくは上記のリンクからお読みください。

・メロディに関する著作権・著作隣接権、その他一切の権利処理は、購入者の責任で行ってください 。

・既存の楽曲（市販曲、アニメ・ゲーム曲など）のコピーや、著作権者の許諾を得ていないアレンジ・サンプリング等は原則禁止です 。

・企業が保有する管理楽曲やレコード会社が権利を持つ音源を利用する場合は、必要な許諾をすべて取得した上でご提出ください 。

・第三者からクレーム・異議申立てがあった場合、購入者は自らの責任と費用で解決するものとし、鉄道事業者や自治体には迷惑や損害が生じないようにしてください 。

・内容や仕様に問題がある場合は、修正のお願いまたは差し替えを依頼することがあります。

富山地方鉄道の現状と取り組み

富山地方鉄道は、立山黒部アルペンルートなど世界に誇る観光資源を沿線に持つ鉄道です。しかし少子高齢化や燃料費高騰により利用者が減少し、赤字経営が続いています。それでも老朽設備の更新、運賃改定、自治体との協議、観光列車の運行など、地域と連携しながら路線維持に取り組んでいます。

本企画では、そんな鉄道の一部を一般の方が“自ら関わり、形にできる場”として提供することで、“公共交通にクリエイティブに関わる”という新しい体験を通して、地域交通を自分ごととして応援できる仕組みを広げていきます。

TOKKENについて

TOKKEN（トッケン）は、NFTを活用し、地域に眠る文化・自然・施設・コミュニティなどの資源を「特別な権利・体験」として販売する、株式会社あるやうむのプラットフォームです。あるやうむは今年7月、富山県舟橋村・香川県琴平町・北海道むかわ町と、地域固有の価値をNFTで可視化・販売する取り組みを開始しました。第1弾として「新米の複数年お届け便」や、重要文化財・旧金毘羅大芝居の「“せり”の仕掛けを体験できる権利」、「町長にプレゼンテーションできる権利」など、日本各地のユニークな権利を商品化。NFTにより権利の真正性や所有履歴を担保しつつ、継続購入や再訪を促す設計で関係人口を育み、収益を公共サービスやコミュニティ再生へ循環させることで、持続的な地方創生と地域財源の多様化を目指します。

今回の取り組みについてのコメント

富山地方鉄道 ご担当者

このたび、越中舟橋駅到着時の車内メロディを制作できる権利を販売いたします。一般の方が制作したメロディを実際の車内で流す取り組みは、当社としても初めての試みであり、ご購入された方にとって非常に貴重な体験となります。

毎日の通勤・通学を支える日常の足としての鉄道に、皆さまの想いが音として加わることで、駅や路線がより身近な存在となり、舟橋村とともに路線を守る新たな地域共創の形となることを期待しています。

関係者情報

富山地方鉄道

富山地方鉄道株式会社は、富山県を代表する総合交通事業者として、鉄道・路線バス・高速バス・観光交通など幅広い輸送サービスを提供しています。鉄道部門では、本線・立山線・上滝線など県内主要エリアを結ぶ路線網を展開し、通勤・通学といった日常利用から、立山黒部アルペンルートなどの観光アクセスまで、地域の移動を支える重要な役割を担っています。また、観光列車の運行や、地域イベントとの連携、沿線活性化施策など、交通インフラとしての機能に加えて、地域文化や観光振興にも積極的に取り組んでいます。安全輸送を最優先に、地域に寄り添う公共交通機関として、より快適で便利なサービス提供を目指しています。

株式会社あるやうむについて

国内で初めて、ふるさと納税返礼品NFTを実現した札幌のスタートアップです。「ふるさと

納税NFT」や「地域おこし協力隊DAO」の事業を通じて地域の新たな財源確保や観光誘致

、住民参画型の地域活性化に取り組んでいます。

「ふるさと納税NFT」は地域の魅力を込めたユニークなデジタルアート作品や限定ウイスキ

ーの引換券を、ふるさと納税の返礼品として26の自治体で提供してきました。

社名「あるやうむ」はアラビア語で「今日」を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジを

したい自治体・地域の皆様に先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億6449万円(準備金含む)

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com/

・X ：https://twitter.com/alyawmu/

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545