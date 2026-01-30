「第101回東京インターナショナルギフトショー春2026　LIFE×DESIGN」に出展します【石川県繊維企業10社】

一般社団法人石川県繊維協会

この度、（一社）石川県繊維協会は、2026年2月4日（水）～2月6日（金）の3日間東京ビッグサイトで開催されます「第101回東京インターナショナルギフトショー春2026 LIFE×DESIGN」に出展参加致します。石川県繊維協会のブース内には、県内繊維企業10社が出展いたします。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、県内繊維企業についても多くの事業者が被害を受けました。能登半島地震発災から2年が経ちましたが、復興までは道半ばであります。

展示会を通じて全国の方に石川県繊維企業の頑張っている姿をお見せできればと思いますので、是非ブースにお立ち寄り頂き、手に取ってご覧頂ければと存じます。

●石川県繊維協会ブース出展企業 （石川県繊維企業10社）

１．(株)シャトラス

２．前多(株)

３．(株)AMOT

４．(有)小松縫製

５．小倉織物(株)

６．(株)ヒロ

７．テックワン(株)

８．(株)福富

９．合同会社アマイケ

１０．ウーブンナック(株)



＜昨年の展示会場の様子（第99回 東京インタ-ナショナルギフトショ-2025春）＞

●出展企業および出展商品情報 サイトURL

以下のURLから今回出展する10社の企業情報や出展商品の詳細情報をご覧いただけます。

是非ご覧ください。

１．(株)シャトラス

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/54(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/54)

織ネーム

２．前多(株)

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/18(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/18)

ウェーブラ ルーチェ

３．(株)AMOT

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/39(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/39)

トートバッグマルシェバッグ

４．(有)小松縫製

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/53(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/53)

サッソート木の小物・バッグ

５．小倉織物(株)

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/46(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/46)

スカーフピローケース

６．(株)ヒロ

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/15(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/15)

オリジナル手縫い糸帯キャンディポーチ（パネロ）

７．テックワン(株)

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/56(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/56)

Umsol FLOWERS miniUmsol Reverse mini

８．(株)福富

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/24(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/24)

日傘暖かい靴下

９．合同会社アマイケ

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/55(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/55)

プリントスカーフシルクランダムグラデーションスカーフ

１０．ウーブンナック(株)

https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/30(https://ita-sys.com/exhibition-detail/7/30)

織りシール 織りキーホルダー綿・生分解製品



＜ 「東京インターナショナルギフトショー」出展企業情報 特設ページTOP画面＞

https://www.giftshow.co.jp/tigs/

◆第101回東京インターナショナルギフトショー春2026「LIFE×DESIGN」 の概要◆

●日時

2026年2月4日（水）～2月6日（金）3日間開催

10:00～18:00 （最終日は、17:00まで）



●会場

東京ビッグサイト 西展示棟

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

●（一社）石川県繊維協会ブースNo.

西3-T37-04

参考URL: https://www.giftshow.co.jp/tigs/99tigs/

＜石川県の繊維産業・歴史について＞

石川県の産業は、「機械金属工業」「食料品製造業」「繊維工業」で8割以上を占めています。

その中で、石川県の「繊維工業」は、サプライチェーンの「川中」に位置付けられ、「川上」である大手繊維メーカーからの受託で「糸加工（撚糸・仮撚り）、織物・編物、染色」の製造（加工）工程を担っています。今も、受託製造（加工）は残っておりますが、各社自販、そして販路拡大に向けて注力をしております。

石川県は約400年前から加賀百万石の城下町として発展し、現在も日本国内に独特の光を放っています。伝統文化が日常的に佇んでいる土地柄として名声を馳せ、現在は合繊織物・編物中心の産地となっています。ナイロン、ポリエステルなどの合繊長繊維織物では、石川県は全国の約44%を生産しており、隣県福井県と合わせると約67%となり、一大産地となっています。

＜（一社）石川県繊維協会の取り組みについて＞



（一社）石川県繊維協会は、平成2年に国及び県の支援を受けて設立した「（株）繊維リソースいしかわ」と一体となって、業界への支援事業を行っています。

主には以下記載します三つの事業を行っております。

（１）「人材育成」事業として、新入社員研修の他、いしかわ繊維大学を開講しています。

（２）「販路開拓」事業として、従来の下請け加工形態中心から脱却し、自らがマーケティングを行

い、自主企画・自主提案を進め、市場（川下業界）にアプローチして主体性のある企業活動を

展開するための支援をしております。

（３）「新技術・新商品の開発」事業として、商品構成多様性・転換を推進して”自立化”に繋げるため

の商品開発を支援しています。

人材育成事業「若手社員セミナー」人材育成事業「いしかわ繊維大学」販路開拓事業「100 INSPIRATIONS ISHIKAWA」販路開拓事業「北陸ヤーンフェア」

◆石川応援プロジェクトについて◆

https://www.ita.or.jp/news/topics/20251125-6011/

(株)繊維リソースいしかわでは、令和6年能登半島地震の発災により被害を受けた石川の繊維産地を応援したいとのお声を受け、令和６年(2024年)５月１６日、石川産地の生地を用いた製品に特別な下げ札を付けて販売する「石川応援プロジェクト」を立ち上げました。当プロジェクトに係る下げ札の注文受付を令和７年(2025年)１１月２８日（金）までとしておりましたが、石川県が能登半島地震に係る県の義援金受付期間を延長されたことに伴い、石川応援プロジェクトの下げ札注文受付期間も令和９年(2027年)２月２６日（金）まで延長しております。

＜参考1＞ 下げ札の注文状況について

●注文企業：３６社 注文枚数：６９,３８７枚 （２０２５年１２月１５日現在）

＜参考2＞ 令和６年能登半島地震に係る災害義援金の受付期間について

●令和９年(2027年)３月３１日（金）まで

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html

＜参考3＞ 石川県へ義援金の寄付について

令和６年度にご注文頂いた分について、以下の通り石川県の義援金受付口座へ寄付しております。

義援金額 １,８００,０００円

寄付日 令和７年３月２８日（金）

「石川応援プロジェクト」下げ札デザインA「石川応援プロジェクト」下げ札デザインB