【3/6開催】第6回 IPO勉強会＠東京：トヨクモ石井取締役が登壇。少人数体制でIPOを実現した「意思決定」と「組織を疲弊させない経営」の秘訣を公開！

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営管理支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年3月18日(金）、トヨクモ株式会社の石井和彦取締役をゲストに迎え、「第6回 IPO勉強会(http://go.pardot.com/l/1103992/2026-01-15/4bwrdh)」を開催します。

開催の背景

IPO準備は、膨大な実務と高度な意思決定が求められる過酷なプロセスです。



特にリソースが限られたスタートアップ・成長企業において、実務の圧迫による「組織の疲弊」や「人材流出」は大きな経営課題となっています。



本勉強会では、サイボウズ、日本管理センター、トヨクモと複数の上場企業で舵取りを担ってきたトヨクモ株式会社 石井取締役をお招きし、いかにして「少人数で、組織崩壊を起こすことなく上場を達成したのか」、その舞台裏を明らかにします。

本勉強会で学べるポイント

参加するメリット

プログラム

- 限られた人員で上場準備を進めるための優先順位と実務の考え方- IPO達成後も管理部メンバーが定着した、組織崩壊を防ぐ経営の関わり方- 講師への直接質問や経営者同士の情報交換ができる- リアル開催ならではの交流機会 ・同じ課題を持つ参加者同士でのネットワーク構築

16：40 開場／受付開始

17：00 開会の挨拶

17：05 第1部 基調講演＆トークセッション

ゲスト：トヨクモ株式会社 石井様

18：30 第2部 交流会

石井様とのフリートークや、自社紹介（各社1分程度）のお時間をお楽しみください

19：30 閉会の挨拶

19：40 閉場

セミナー開催概要

【無料】セミナー申し込みはこちら :http://go.pardot.com/l/1103992/2026-01-15/4bwrdh[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/49_1_a9f9f4371ef57cc85179accf133fd299.jpg?v=202601300151 ]

登壇者トヨクモ株式会社取締役経営管理本部長石井 和彦

1992.04 株式会社住友銀行（現三井住友銀行） 入行（2003年09月退社）

2003.10 サイボウズ株式会社 入社

2007.02 執行役員 経営管理本部長 CFO 就任（2010年07月退社）

2010.08 株式会社三光マーケティングフーズ 執行役員 経営企画部長 就任

2011.03 執行役員 経営管理本部長 就任（2011年12月退社）

2012.01 日本管理センター株式会社 執行役員 ファイナンス＆アドミニストレーション本部 副本部長 就任

2013.04 上席執行役員 ファイナンス＆アドミニストレーション本部長 就任（2015年1月退社）

2015.02 サイボウズスタートアップス株式会社 取締役 就任

2017.01 取締役 経営管理本部長 就任

2019.07 トヨクモ株式会社 取締役 経営管理本部長（現任）

株式会社YFAF代表取締役好永 尚平

現職・起業←取締役CFO/管理本部長←起業(7年経営+延べ約100名雇用+EXIT)←投資銀行(PEファンド)←税理士 YFAFでは、IPOを専門とした経理の業務受託、上場企業の経営顧問(企業価値向上)、社外取締役、IPO顧問、IPO勉強会など行う。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社取締役CFO /公認会計士伊東 心

TAC公認会計士講師を挟みつつ、大手監査法人にて会計監査等の経験を経て、事業会社に入社しマザーズ上場・上場後のIR活動等を経験。 大手監査法人における金融商品取引法監査・会社法監査・AUPの経験やTAC公認会計士講座管理会計論講師の経験、事業会社の一員としての株式公開経験を基礎に、株式上場準備企業並びに上場企業を対象として会社に最適なソリューション提供を目指す。 「クライアントが真に求めているものは何か？」を常に追求し、プラスアルファのサービスを提供することをモットーとしている。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/49_2_82148a68da8c1bfb32fe41ac3ae603db.jpg?v=202601300151 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

