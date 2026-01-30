『Nintendo Switch 2』のことを知りたいなら！　手に入れたら！ 『てれびげーむマガジン March 2026』本日1月30日発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、子ども向けゲーム情報誌『てれびげーむマガジン March 2026』を、本日2025年1月30日（金）に刊行いたしました。

カービィのエアライダーを知りつくせ!!

超話題の『カービィのエアライダー』のスタートガイドが付録！ テクニックの使いかたや、勝利のコツをわかりやす～く解説♪ 84ページの大ボリュームで、登場するドライバーやマシン、コピー能力もくわしく紹介します。

ゲームのことが、動画でわかる!!

親御さんからも大人気！ てれびげーむマガジン編集部の「さなぴー」と「ふるちゃん」が、Nintendo SwitchとNintendo Switch 2のゲームを楽しく！ わかりやすく！ 丁寧な言葉づかいで紹介する実況動画を収録♪ 不適切な広告や言葉づかいが不安なら、『てれびげーむマガジン』の動画がオススメです！

マリオのポスターをかざろう!!

定番の付録両面ポスターは、最新ゲームの『マリオテニス フィーバー』のイラストと、『スーパーマリオギャラクシー』のイラストを大きく使用しています！

『スーパーマリオブラザーズ』シリーズのことがわかる特集も！

Nintendo Switch 2で遊べる最新ゲーム『マリオテニス エース』はもちろん、『マリオカート ワールド』や『ドンキーコング バナンザ』、『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』、『カービィのエアライダー』をはじめ、まだまだ現役！ Nintendo Switchで人気の『スーパーマリオギャラクシー』や『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』、『マインクラフト』、『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』、『にゃんこ大戦争』などのオモシロ記事が満載です。

また、『スーパーマリオブラザーズ』シリーズの歴史がわかる記事もあって、読んで楽しい1冊になっています。

ゲームプレイの役にも立つし、お子様が好きなゲームを通じて、文章を読む練習や言葉を知るきっかけにもなりますよ。攻略だけじゃない！ そのゲームを持っていなくても読んで楽しい、お子様の読み物としてもGOODな『てれびげーむマガジン』です♪

(C) Nintendo (C) Nintendo / SORA (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

概要

【書 名】てれびげーむマガジン March 2026

【発売日】2026年1月30日（金）

【価 格】1,210円（本体1,100円＋税）

【判 型】A4変形判/96ページ（＋付録84ページ）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000739/

●ご購入はこちら

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4040900014

関連情報

●YouTube公式チャンネル

YouTube「てれびげーむマガジンチャンネル」も更新中！

https://www.youtube.com/@tvgamemagazine

毎月第３金曜日の夕方5時からは、ゲーム実況を担当する人気編集者・さなぴーの生放送をお届け中。視聴者のコメントに答えながら、そのとき最新のゲームを生実況します。

また、毎週木曜日には過去の『てれびげーむマガジン』付録DVDに収録した実況動画をアップ中。こちらではおもに、インディーゲームをお届けしています。

てれびげーむマガジン公式SNS

『てれびげーむマガジン』各公式SNSでは、新刊の発売情報やイベントの開催情報をお届けしています。フォロー＆友達登録して、『てれびげーむマガジン』を応援しよう！

X（Twitter）

URL：https://x.com/@terege_2008

アカウント名：てれびげーむマガジン公式

LINE

ID：@uuf2957f

アカウント名：てれびげーむマガジン

Instagram

ID：@tvgamemagazine

アカウント名：てれびげーむマガジン編集部

てれびげーむマガジンについて

『てれびげーむマガジン』は2025年に創刊17年を迎えるゲーム雑誌です。4歳～10歳くらいのお子様を対象としており、キャラクターのイラストやゲームの画面写真など、ビジュアルを中心にしたにぎやかな誌面が特徴。使っている漢字は小学3年生で習うものまでで、すべての漢字に読み仮名がふってあるので、文章を読む練習にもなります。

またてれびげーむマガジン編集部では、特定のゲームを特集した『別冊てれびげーむマガジン スペシャル』や、おもに『どうぶつの森』を中心としたかわいいゲームを取り扱う『ぴこぷり』、ゲームのキャラクター図鑑といった書籍など、お子様を対象としたゲーム関連雑誌・書籍を刊行しています。

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、 株式会社KADOKAWAの100％子会社です。 「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、 Webサービス運営、 動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。 そのほか、 グッズ制作やイベント企画・運営、 eスポーツマネジメントなど、 ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。 ゲームとユーザーの熱量を高め、 ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp