天月-あまつき-のライブ映像がカラオケルームで蘇る！全国6都市を巡ったライブツアー最終公演の模様をJOYSOUND「みるハコ」で無料配信！

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、歌手としての活動を中心に、声優・朗読劇・舞台など幅広く活動するアーティスト「天月-あまつき-」のライブ映像が登場！2024年から2025年にかけて開催されたライブツアー『Amatsuki Winter Tour 2024-2025「ラスト・フレグランス」』の最終公演の模様を、2月1日(日)から3月31日(火)までの期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームにて、無料でお楽しみいただけます。（別途室料）

2010年から動画共有サイトで「歌ってみた」動画の投稿を開始し、ネットを中心に人気を集めてきた「天月-あまつき-」。爽やかさと甘さを兼ね備えた魅力的な歌声で、多くの人々を魅了してきました。歌唱動画の総再生回数は12億回を超え、全国ライブや海外公演など、精力的に活動を続けています。

このたびの配信では、2024年から2025年にかけて全国6都市で行われたライブツアーの締めくりとなった東京公演から、5曲のパフォーマンスを収めたスペシャルダイジェスト映像をお届けします。ツアータイトル曲「ラストフレグランス」をはじめ、「にゃんでい」「あまちゃんズラブ」「オモカレ注意報!」「CELEBRATION」の全5曲を収録。天月-あまつき-の魅力が詰まったステージの数々を、カラオケルームならではの迫力ある音と映像でご堪能ください。

この機会をお見逃しなく、身近なカラオケルームで気の合う仲間と飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感をお楽しみください。

＝＝ Amatsuki Winter Tour 2024-2025「ラスト・フレグランス」 配信概要＝＝

◆対象機種：JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年2月1日(日) ～ 2026年3月31日(火)

◆配信コンテンツ：Amatsuki WinterTour 2024-2025「ラスト・フレグランス」SPECIAL DIGEST MOVIE

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：約28分

▽視聴方法など詳細はこちら：https://miruhaco.jp/archives/item2/824936/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。