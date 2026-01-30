【梅田エリア3店舗目】“毎日食べられるつけめん”「舎鈴」が2月3日（火）、阪急三番街「UMEDA FOOD HALL」に待望のオープン！

株式会社松富士食品画像：特製つけめん。舎鈴を代表するつけめん。具材豊かで食べ応えあり。

株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区）は、2026年2月3日（火）、大阪・梅田のランドマーク「阪急三番街」北館地下2階の「UMEDA FOOD HALL」内に、つけめん専門店「舎鈴（しゃりん）」をオープンいたします。

舎鈴といえば「つけめん」。濃厚スープに極太麺でつけめんブームを牽引した「六厘舎」の姉妹店として誕生しました。舎鈴の特徴は、あえて“中濃”に仕上げたスープ。鶏や豚などの動物系素材と香味野菜をじっくりと煮込み、旨味をしっかりと引き出したうえで、複数の香辛料を加えることで、すっきりとした後味とバランスの良さを実現しています。

麺は、小麦の風味を感じられる特注のストレート中太麺。中濃スープとの相性は抜群で、最後の一口まで飽きずに楽しめます。ボリューム感も十分で、舎鈴のつけめんはまさに日本の“日常食”。「旨い・安い・腹いっぱい」をコンセプトに、毎日食べたくなる一杯をお届けします。

■舎鈴 阪急三番街店

梅田エリア最大級のフードコート「UMEDA FOOD HALL」は客席も約1,000席。開放感のある空間で、お一人様でもグループでも、気軽にお立ち寄りいただけます。

・所在地：〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-3

・オープン日：2026年2月3日（火）

・営業時間：11：00～22：30（L.O.22：00）

舎鈴ホームページ(https://tsukemen-sharin.com/)

■株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】

https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】

https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/