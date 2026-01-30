【grove】人気チョコレートブランド『Philly chocolate』とのコラボアイテムを2月2日（月）より発売

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「grove（グローブ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/grove/(https://store.world.co.jp/s/brand/grove/)）は、ファッション感覚のチョコレートギフトをコンセプトに展開する『Philly chocolate（フィリーチョコレート）』との、スペシャルコラボアイテムを2月2日（月）より、全国店舗ならびに公式オンラインストアにて発売いたします。

全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove（グローブ）」は、幅広い女性に支持される着回し力の高いトレンドアイテムを多数ご提案しております。

バレンタインシーズンに合わせて、頑張る自分へのご褒美や

大切な友人へのギフトにも選びたくなる、甘すぎないかわいさが魅力のアイテムをご提案！

人気チョコレートブランド『Philly chocolate』 の世界観を反映させた、グローブとの初コラボレーションによるスペシャルなアイテムをラインナップいたします。

春先まで長く使えるスウェットやカーディガンは、レイヤードコーデで華やかなスタイリングをお楽しみいただけます。また、絶妙なカラーリングと、ロゴデザインがさりげないワンポイントになり大人のデイリーコーデを華やかに彩ります。『Philly chocolate』のパッケージデザインを施したポーチは、かわいさをギュッと詰め込んだプレゼントにもぴったりのアイテムです。

この機会にぜひグローブの店頭およびオンラインストアをチェックしてください。

商品詳細はこちら！ :https://store.world.co.jp/s/brand/grove/blog-detail/index.html?article_id=1041302&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=grove&utm_term=260130&utm_content=phillychocolate

コラボアイテム：商品詳細

◇ロゴ刺繍スウェット

・価格：\5,480（税込）

・サイズ：S/M/L

・カラー：ライトピンク/グレー/ネイビー

胸元に『Philly chocolate』のロゴを刺繍したスウェット。ほどよくゆとりのあるサイズ感で、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げました。ブラウスやシアーニットを重ねて、首元や袖口からフリルを覗かせるレイヤードスタイルがおすすめ。

◇金ボタンカーディガン

・価格：\6,600（税込）

・サイズ：S/M/L

・カラー：モカブラウン/オフホワイト/ライトピンク

『Philly chocolate』のロゴをあしらった金ボタンがさりげない特別感とクラシカルなムードを演出するニットカーディガン。立体感のある糸を使用し、ふんわりとした温かみのある風合いが魅力。デニムでカジュアルダウンしても品良くまとまり、どんなボトムスとも相性良く着ていただけます。

◇セットポーチ

・価格：\3,480（税込）

・サイズ：大…高さ13.5cm×幅19cm/小…高さ8cm×幅9.5cm

・カラー：アイボリー/サックスブルー/ブラック

『Philly chocolate』のパッケージデザインを刺繍やプリントで再現したポーチセット。コスメ用と小物用、使い分けても統一感があります。ロゴ入りのハートチャームがワンポイントになった、気分を上げるデザインです。

『Philly chocolate（フィリーチョコレート）』とは？

「ときめき」が生まれますように。素敵なお洋服やジュエリーをみつけたときのときめき。そんな素敵な瞬間をチョコレートをもらったとき、そして贈ったときに感じてもらえたら。ちょっとしたお祝いやお礼に、かわいくて、おいしい、まるで「ファッション感覚の」ギフトチョコレートでありたいと、Phillyは考えています。

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/grove/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768)

【 Brand Concept 】

“My Feminity My Life”

日常をちょっぴり可愛く上品に。きっとすぐに私らしさが見つかります。

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル （株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：内山 誠一

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

（ワールド 企業サイト）：https://corp.world.co.jp/

（ワールドグループ 公式通販サイト）：https://store.world.co.jp/