【アットホーム調査】全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向（2025年12月）

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史）の不動産情報ネットワークで消費者向けに登録・公開された、居住用賃貸マンション・アパートの募集家賃動向について、アットホームラボ株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：大武 義隆）に調査・分析を委託し、アットホームが公表するものです。

＜全体概況＞

●マンションの平均募集家賃は、首都圏全エリア（東京23区・東京都下・神奈川県・埼玉県・千葉県）および札幌市・名古屋市・京都市・神戸市・福岡市の計10エリアが全面積帯で前年同月を上回る。

●マンションは、カップル向き・ファミリー向きが全13エリアで前年同月を上回る。シングル向きでは東京23区が19カ月連続、大阪市が17カ月連続で最高値を更新。東京23区は6カ月連続して全面積帯最高値で、大型ファミリー向きの平均家賃は40万円超に。

●アパートも、カップル向き・ファミリー向きが全13エリアで前年同月を上回る。東京23区はアパートにおいても3カ月連続で全面積帯が最高値となった。

＜調査概要＞

◆対象全13エリア

首都圏(東京23区､東京都下､神奈川県､埼玉県､千葉県)､北海道札幌市､宮城県仙台市､愛知県名古屋市､京都府京都市、大阪府大阪市､兵庫県神戸市、広島県広島市、福岡県福岡市

◆対象データ

不動産情報サイト アットホームで登録・公開された居住用賃貸マンション・アパート（重複物件はユニーク化）

◆定義

・本調査では、入居者が１カ月に支払う「賃料＋管理費・共益費等」を「家賃」としています。

・コメントでは、30平方メートル 以下を「シングル向き」、30平方メートル ～50平方メートル 以下を「カップル向き」、50平方メートル ～70平方メートル 以下を「ファミリー向き」、70平方メートル 超を「大型ファミリー向き」としています。

・本調査における平均家賃指数は2015年1月=100としています。

・上昇率は小数点第2位を四捨五入したものです。上昇率トップ3の表は、四捨五入前の数値に基づいています。

＜2025年12月 全国主要都市における賃貸マンション・アパートの平均家賃（面積帯別）＞

◆詳しくは、下記URLよりPDFをダウンロードしてご覧ください。

https://www.athome.co.jp/corporate/news/data/market/chintai-yachin-202512/