チョコレート通販サイト「ショコラナビ」 未来を変える“社会貢献ショコラ特集”を公開

全国の人気ショコラトリー・パティスリーのスイーツを紹介する、チョコレート通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/）は、環境配慮や生産者支援、就業支援など、社会的な取り組みを行うブランドを集めた特集ページ「未来を変える“社会貢献ショコラ“特集」を、ショコラナビ公式サイト内に公開しました。

2024年以降の世界的なカカオ価格の高騰により、チョコレートの「背景」が話題に上る場面が増えた昨今。

チョコレートを選ぶという日常の行為が、誰かの暮らしや環境、未来につながっていく--そんな背景を持つチョコレートを、わかりやすく紹介しています。

■想いから生まれたショコラたち

特集ページでは、以下のようなテーマでブランドを紹介しています。

【PART１】環境配慮・生産者支援に取り組むショコラ

Noel Verde ノエルベルデ

「緑のサンタクロース」がもたらす優しいエコシステム

スペイン語で“緑のサンタクロース”を意味する「Noel Verde（ノエルベルデ）」

カカオ生産者への技術指導、現地でのチョコレート製造、国外への輸出までを一貫して手がける、高橋力榮（たかはしりきえい）氏のブランドです。

作り手・買い手・売り手、そして社会や自然、未来までがやさしく循環する「七方よし」の思想を軸に、持続可能なチョコレートづくりを続けています

おすすめ商品：チョコバナナミルクシェイク

アンデス山脈の酪農家のミルクと、フリーズドライにした自然循環型農法の田辺農園のバナナをたっぷり使用したチョコレートです。アクセントにシナモンを加えて、食べるチョコバナナミルクシェイクを実現しました。

Slow Water Cafe スローウォーターカフェ

自然と生きる、信頼で繋がるチョコレート

宮崎県串間市を拠点に、南米エクアドルの森と人々をつなぐ「Slow Water Cafe（スローウォーターカフェ）」。

環境・文化活動を行うNGO法人「ナマケモノ倶楽部」から生まれたブランドで、20年以上にわたり、エクアドルの自然と共にある暮らしを日本に伝えています。

市場価格に左右されない直接取引を続け、生産者の生活の安定と、消費者の「美味しい！」を両立する貿易のかたちを実践しています。

おすすめ商品：マシュピの森のチョコレート カラマンシー

奇跡の果実とも呼ばれる「カラマンシー」の、乾燥した皮の部分を使用したチョコレートです。マシュピの森で育った、豊かな自然のめぐみをお楽しみ下さい。

Antidote アンチドート

ダイレクトトレードのカカオがもたらす、心が喜ぶおいしさ

「Antidote（解毒剤）」の名の通り、日常のストレスや疲れからふっと解放されるような、“脱力のチョコレート”を目指して生まれたブランド。

希少なエクアドル産アリバ種を用い、環境と野生動物の保護にもつながる農家とのダイレクトトレードを選択。

アーユルヴェーダの考え方もヒントにしながら、スパイスや塩、ナッツの組み合わせを吟味しています。

おすすめ商品：70%カカオ（ピンク＋グリーンペッパー）

ピンクペッパーとグリーンペッパーを散りばめたカカオ分70％のダークチョコレートです。ほのかな甘さとピリッとした辛みが絶妙に絡み合います。

【PART2】就業支援・多様な働き方を支えるショコラ

asahi chocolate あさひチョコレート

一人ひとりの得意を活かし、誇りをもって働ける場所

asahi chocolate（あさひチョコレート）は、広島県竹原市の障害福祉サービス事業所から生まれたチョコレートブランドです。

工房では、障がいのあるメンバーと職員が協力し、チョコレートを作っています。

特に、雑味を生まないために欠かせない「カカオ豆の皮を一粒ずつ取り除く作業」は、丁寧さと集中力を強みとするメンバーが担っています。

誕生のきっかけは、2018年の西日本豪雨災害で、仕事が途絶えたことでした。

災害に左右されず、一人一人が得意を生かして安定して続けられる「働く場」になっています。

オススメ商品：ショコラショー(2本入りギフト)

牛乳に溶かし混ぜるとショコラショーが出来上がるスプーン型のチョコレートです。カカオの芳醇で奥深い味わいをドリンクとしてお楽しみ頂けます。

CACAO BRAVO!

「ブラボー」な味わいでみんなを元気に！

就労継続支援B型事業所のチョコレート工房「CACAO BRAVO!（カカオブラボー）」

会社や学校など環境によるストレスでキャリアを中断せざるを得なくなった人達が、自身の体調に合ったペースで活動できる工房は、多くの患者さんの福祉の受け皿になっています。

「支援だから選ばれる」のではなく、「おいしいから、また食べたい」にしたい。

カカオを栽培している生産者、カカオをチョコレートにする製造者、チョコレートを楽しむ消費者、お互いにエールを贈り合いたい。

そんな熱い想いのもと、丁寧にチョコレート作りをしています。

オススメ商品：【ショコラナビ限定！】ギフトセット

CACAO BRAVO!の自家製チョコレート・人気のニブシュガー・カカオティーをお詰めしたカカオ尽くしのギフトセットです。贈答品としては勿論、元気を出したい時の自分へのご褒美にもぴったりです。■ ショコラナビが伝えたいこと

ショコラナビは、「美味しい」だけで終わらないチョコレートの魅力をお届けしています。

今回の特集ページでは、「なぜこのショコラなのか」を知った上で選べる体験をご紹介。

選ぶことが、少し先の未来につながる--そんなチョコレートとの出会いのきっかけとなる特集ページを、ぜひご覧ください。

■特集ページ

チョコレート通販サイト「ショコラナビ」

未来を変える“社会貢献ショコラ”特集

- 選ぶだけで世界が少しよくなる、そんなチョコレートを -

公開日：2026年1月28日（水）

■ショコラナビについて

ショコラナビは、全国の個性豊かなショコラトリー・パティスリーを紹介するチョコレート通販サイトです。単に「買う」だけでなく、作り手の背景や想いを知った上で選ぶ体験を大切にし、地域に根ざした職人や個人店の魅力を発信しています。

