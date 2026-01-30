Îß·×50ËüÉôÆÍÇË¡õ¼Â¼Ì¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¡ª¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¯¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù10´¬¤Ê¤É¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×1·î¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯Çä¾ðÊó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCygames(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏî´¹Ì°ì)¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¤ÎÂè10´¬¤ò´Þ¤à14¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¡¢1·î19Æü(·î)¤È1·î30Æü(¶â)¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢·ÐºÑÌÌ¤ä²ÈÄí´Ä¶¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ò»Ï¤á¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÉÁ¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×Éô¿ô¤Ï50ËüÉô(¢¨)¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¼Â¼Ì²½¤â¤µ¤ì¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Ç¤â¥Ñ¥Ñ³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤È¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê°¦Áþ·à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Îß·×Éô¿ô¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤È»æ½ñÀÒ¤Î¹ç»»
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1227_1_7c61d537d6d044b9528ba433991eceb9.jpg?v=202601300151 ]
1·î19Æü(·î)È¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë
¡ØTSUYOSHI Ã¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¡Ù29´¬
Ãø¼Ô¡§´Ý»³¶³±¦¡¡¸¶ºî¡§Zoo
¡ÖºÇ¶¯¡×¤òµá¤á¤ëÁ´¤Æ¤Î³ÊÆ®²È¡¦Æ®µ»¼Ô¤¬Ã©¤êÃå¤¯ÃË¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏTSUYOSHI--¡£
¥Ä¥è¥·¤Î¿ÆÍ§(¡©¡Ë¡¢²Æì¤Ë¾åÎ¦¡ª
Éð½Ñ¾ÊÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÁíÍýÀ¯Ì³´±¡¦À±ºê¤Ï¡¢¥Ä¥è¥·¤òµá¤áÃ±¿È²Æì¤Ø¡ª
¤·¤«¤·¡¢µ×¡¹¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Èà¤Ï¥ä¥¯¥¶¤È¤·¤Æ´û¤ËÁêÅö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª
ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ä¥è¥·¡Ä¡£
È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Î¤³¤Î¾õ¶·¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
1·î30Æü(¶â)È¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë
¡Øº£¤É¤¤Î¼ã¤¤¥â¥ó¤Ï¡Ù31´¬
µÈÃ«¸÷Ê¿
¡Ö°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡û¡û¤ò¼Î¤Æ¤í¡ª¡×
¾å»Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢»ñÎÁÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿µ×Ë·¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¡Ä¡ª¡©
¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ä»¨ÍÑ¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥·¥´¥Ç¥¼Ò²ñ¿Í¤ÎÉ÷³Ê¤òÆÀ¤¿µ×Ë·¡£
¤½¤ì¤ÏÈà¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤¢¤ë1¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÃÈæ¼÷²ÝÄ¹¤¬¡Ö¾å»Ê¤¬¶µ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¸À¤¦¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡ª¡©
¡ÖÇþÅÄ¥¢¥é¥µーÊÔ¡×¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¤ª¾îÍÍ¤ÎÊá¤Þ¤¨Êý¡Ù2´¬
¾ëÅçÂÞ
¤ª¾îÍÍ¤À¤Ã¤ÆÁö¤ë¡£
ÌäÂê»ù¤ª¾îÍÍ¤Î½¸¤Þ¤ëÀ¸ÅÌ²ñ¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¡¢µþ»ç±ï¤Ë¤ÏÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
³Ø¶È¤âÀ¸ÅÌ²ñ¶ÈÌ³¤âÊü´þ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿±£¤·»ö¤ò¤È¤¢¤ë¶öÁ³¤ÇÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦°¤ÇÈ¤·¤¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡ª
¤µ¤é¤Ë¤·¤¤Î°ì¸À¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÃË»Ò¶ØÀ©¤Î½÷»ÒÎÀ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡Ä¡ª¡©
ÌÜ»Ø¤»¡¢¡ÖÃ¯¤âÃ¦Íî¤·¤Ê¤¤³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¡×¡ª¡ª
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤â¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢°éÀ®¥é¥Ö¥³¥á³«Ëë¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥é¥ó¡Ù8´¬
Áó°æ¥ß¥Ï¥ë/COMIC ROOM
ÌðÂå·ÄæÆ¡£
Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¡¦ÀéÀî°é±Ñ¤Î¼ç¾¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¡£
¤µ¤é¤Ë¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âº£µ¨ÆüËÜ¿Í3°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡¢
¡È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡É¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤â¤Þ¤¿Î¦¾åÉôÃË»Ò¡£
½÷¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥¥ç¥É¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¤¯¤ê¡¢¥¹¥Ù¤ê»¶¤é¤«¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌðÂå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤¬¹ç½É¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¿ûÊ¿¤Ë½¸·ë¡ª
¤µ¤é¤Ê¤ëÁöÎÏ¤òµá¤á¡¢Ç®¤²Æ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë--¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ°¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù4´¬
Îë²»¤³¤È¤é
--Éâµ¤¤Î¾Úµò¤Î¼è¤êÊý¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
Æà¡¹»Ò¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
Í£¤Îµ¡Å¾¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿Æà¡¹»Ò¤ËÂçºê¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÈëºö¤ò¼ø¤±¤Æ¡¢1¿Í¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£
ØÞØ¬¤·¤¿Æà¡¹»Ò¤ÏµÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¶Æá¤ÎÉâµ¤¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÃµÄå¶½¿®½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃË½÷¤Î¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡¢Âè4´¬¡£
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¼åÃË -ËÍ¤È¥â¥éºÊ-¡Ù2´¬
ÅÄÊÕ¥Á¥«
ºÊ¤ËÆâ½ï¤Ç¿ä¤·³è¤ò»Ï¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÄÏ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿ÄçÉ×¡£
¤·¤«¤·¡¢¥â¥éºÊ¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¿Í³ÊÈÝÄê¤äÇÍëÊ»¨¸À¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢ÄçÉ×¤ÎÀº¿À¤Ï¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ñ¼Ò¤ÎBBQ¤ËºÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»²²ÃÉ½ÌÀ¡ª
¿ä¤·³è¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿ÜÆ£²ÝÄ¹¡¢¼«±é¤·¤Æ¤¤¤ë°¦ºÊÊÛÅö¡¢¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÄçÉ×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤ÎÃÏÍë¸¶¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËºÊ¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£
ÄçÉ×¤ÏÃÏ¹ö¤Î1Æü¤òÌµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¤¹¤¤À¤«¤é¡¢¤À¤è¡Ù11´¬
»³¸ý¤¨¤¤¤È
¤µ¤¯¤é¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¦¾®Ìî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤¯¤é¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢µ¿¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò²ù¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤µ¤¯¤é¤Ë¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¡£
¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Î¤µ¤¯¤é¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£
Ãå¡¹¤È¿Ê¤à³Ú¤·¤¤½àÈ÷¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÃå¡¹¤È¿Ê¤àÀÄÌÚ¤Î¶²¤í¤·¤¤½àÈ÷¡£
¤µ¤¢¡¢·ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎËë³«¤±¤À¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ó¤Ê°¦¤µ¤ìÊý¡¢ÁÛÄê³°¡£
¿·´¶³Ð¡¦ÉÝ¡õ´Å¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢ºöËÅ¤ÎÂè11´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÈô¤ó¤Ç¤±À»·õ¡Ù1´¬
¥ô¥£¥³
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¯¥½ÌîÏº¤¬ ¤Þ¤¿Ì´¤ò¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡©¡×
°ÛÀ¤³¦¤Ø¤Î¥²ー¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸½Âå¡£À¤³¦¤òµß¤¦Ì´¤òÄü¤á¡¢ÄìÊÕ¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤òëð²Î¤¹¤ë¥«¥¿¥®¥ê28ºÐ¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î¡ÖÀ»·õ¡×¤¬¹ßÎ×¤¹¤ë¡£
À»·õ¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¨¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´è¤Ê¤ËµñÀä¤¹¤ë¥«¥¿¥®¥ê¡£
¤À¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ»·õ¤ò--¡ª¡©
F¤«¤éSSSµé¤Ø¡ªÀ®¤ê¾å¤¬¤êÄ¶Àä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ³«Ëë¤ÎÂè1´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÆü±¢¼Ô¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù4´¬
¤æ¤¦¤ÁÌ¦¤¯¤ß
Æü±¢¼Ô¡¢¹â¹»Ê¸²½º×¥Ç¥Ó¥åー¡ª¡ª
¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Ç½éÂÎ¸³¤ÎÊ¸²½º×¡£
¥¯¥é¥¹¤Î½Ð¤·¤â¤Î¤Ï±é·à¤Ë·è¤Þ¤ë¤â¡¢¾®À²¤ÎÌò¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î²¦»ÒÌò¤Ë¡ª¡©
¤µ¤é¤ËÊ¸²½º×¤Î½àÈ÷¤Ç³§¤ÎÇ®µ¤¤¬±²´¬¤¯¤Ê¤«¡¢¾®À²¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¾®À²¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡Ä¡£
ÌÂ¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¡¢»×½Õ´üÆÃÍ¤Î¤à¤º¤¬¤æ¤µ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÂè4´¬¡ª¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥·¥çー¡Ù4´¬
¾¾Èø¤¢¤
¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¼«Ê¬¤è¤ê°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿½÷¤È¡ª¡×
--¾åÇ¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼ã¤¤½÷¤òÁÀ¤¦´Ý²¬¤ÎÌ·Àè¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÈþ¸À¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¼å¼Ô¤¬¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡£
¤½¤Îºñ¼è¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¶¯¼Ô¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â--¡£
ÉÏº¤¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÀµÌÚ²È¤ËÇ÷¤ë¡¢ÉÔ²º¤Ê°Ç¡£
¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ÎÏ¢º¿¤òÉÁ¤¯¡¢¾×·â¤Î¥Ûー¥à¥É¥é¥ÞÂè4´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥ä¥¯¥¶¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù2´¬
ºî²è¡§ÔüÂ¼¤¸ー¤¿¤íー¡¡¸¶ºî¡§Áð²¼¥·¥ó¥ä/COMIC ROOM
¡ÖÉé¤±¤ì¤Ð¥ä¥¯¥¶¤ËµÕÌá¤ê--¡ª¡©¡×
¥µ¥¦¥Ê¥Ë¥åー¶Ë³Ú¤Ç¡¢¥ä¥¯¥¶»þÂå¤Î·»µ®Ê¬¡¦Èæ²Å¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¥Þ¥³¥È¡£
Èæ²Å¤Ï¥Þ¥³¥È¤Ë¥ä¥¯¥¶¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÇ÷¤ë¤¬¡¢¥Þ¥³¥È¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÈæ²Å¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶ÅÁÅý¤Î²æËýÈæ¤Ù¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Æ--¡ª¡©
¥ä¥¯¥¶ vs ¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢°ÕÃÏ¤È´À¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ª
Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥ä¥¯¥¶¡ß¥µ¥¦¥Ê¡×Ì¡²è¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2´¬¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡ØÍ×Ãí°ÕÈà½÷¡¡Ì´¸«¤Á¤ã¤ó¡Ù1´¬
ÆÚÈ¢¤ñ¤ë»Ò
ÃÏÌ£¤Ê¹â¹»À¸¡¦º¬ÁÒ¤Ï¡¢Ìõ¤¢¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¦Ì´¸«³ð¡Ê¤«¤Ê¤¨¡Ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤â¡Ä
Èà½÷¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿--¡£
Ì´¸«¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¤¿º¬ÁÒ¤Ï¡ÖÁá¤¯Ì´¸«³ð¤ÈÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È·è¿´¤¹¤ë¤â
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º¬ÁÒ¤ÏÌ´¸«¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©
¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÆÇ¡¹¤·¤µ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿ºîÉ÷¤Ç¿Íµ¤¤Î¡¢ÆÚÈ¢¤ñ¤ë»Ò¤¬Â£¤ëÉÂ¤ß¤«¤ï¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥éー¡¢³«Ëë¡ª
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø¥í¥¹¥È¥¨¥ó¥É¡Ù7´¬
¸¶ºî¡§²¬Æ£À¿¡¡ºî²è¡§½ÕÀî¤ä¤Þ¤á
À¸¤ÊÖ¤ë¤Þ¤Ç¡¢»à¤Í¤Ê¤¤¡£
²¿ÅÙ¤Ç¤â»à¤ËÌá¤Ã¤Æ»³¤ÎÄº¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢²á¹ó¤ÊÌ½ÉÜ¤ËÂÄ¤Á¤¿40ÃË¡¦¿®°ìÏº¡£
¾ðÊóÄÌ¤Î½÷¡¦²ÆÈþ¤Î¼ê°ú¤Ç¡ÈÌç¡É¤ÎÀè¤òµí¼ª¤ë¡ÈÎû¹ö³¹¡É¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿°ì¹Ô¡£
Äº¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤ò¹ªÌ¯¤ËÍí¤á¼è¤êºñ¼è¤¹¤ë¤½¤Î»ÙÇÛÌÖ¤òÁß¤¤Àø¤ë¤Ù¤¯
ÅÛÎìÃ£¤ËÊ¶¤ì¤ÆÀøÆþ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢Îû¹ö³¹¤Î·ÙÈ÷¤â´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¯--
°µÅÝÅª¤ÊÉ®ÎÏ¤ÇÉÁ¤¯¡¢¡È»à¤ËÌá¤ê¡É¥Àー¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëµðÊÔ¡£
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù10´¬
²Æ»Òµ×
¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
É¢°ì(¤·¤å¤¦¤¤¤Á)¤Ë¼ºÎø¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë²È½Ð¤ò¤·¤¿Æü¸þ(¤Ò¤Ê¤¿)¡£
¤½¤³¤Ç¥ê¥¯¤È¥¢¥ª¥¤¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Æü¸þ¤Ï¥ê¥¯¤ËÉ¢°ì¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤Æ°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¥ê¥¯¤ÏÇä½Õ¤Î°¶Àû¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·--¡ª¡©
Âè3¾Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÊÔ¡×³«Ëë¡£
È¯Çä¡§¾®³Ø´Û
¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥ó¥¬¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆÉ¤á¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï2,000Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜºîÉÊ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òËè·î30Æüº¢¤Ë½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥µ¥¤¥³¥ß
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2016Ç¯5·î8Æü
³«È¯¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCygames
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi
App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273
¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§ https://cycomi.com
¸ø¼°X¡§ https://x.com/cycomi
¸ø¼°TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@cycomi_official
¸ø¼°TikTok¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡§https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama
¢¨¿ä¾©´Ä¶¤Ï¤³¤Á¤é( https://cycomi.com/requirements )¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-----------------------------------------------------------------------------------------
*(C) Cygames, Inc.
-----------------------------------------------------------------------------------------