【デジタルギャラリー】大阪堂島浜タワー16階WowUs GALLERYで作品を展示しませんか？～「Sunny」アートコレクション～

株式会社IDEABLE WORKS観光展望施設WowUs (大阪堂島浜タワー16階)

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

大阪堂島浜タワー16階に位置する 「WowUs GALLERY」 で展示する作品を募集します。テーマは「Sunny」、応募作品の中から独創性やテーマとの親和性を基に10-20作品程度を選定し、配信展示します。

１．WowUs GALLERYについて

■設置場所：大阪堂島浜タワー16階 WowUS展望施設内（大阪府大阪市北区堂島浜1丁目1-27）

■開館時間：9:00～21:00（施設の営業時間に準ずる）

■展示方法：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した作品を配信展示

■詳細：https://ideableworks.com/wowusgallery

WowUs GALLERYでの展示の様子

２．エントリーについて

■応募作品：ジャンル、テーマ不問で基本は平面作品（アナログ、デジタルは問いません）

■応募期間：2026年1月30日（金）～2026年3月15日（日）

■展示期間：2026年4月8日（火）～2026年6月7日（日）

■費用：22,000円（税込）※エントリーは無料、展示が確定した際に事務費用としてお支払いいただきます

■詳細：https://hackktag.com/event/1769397443536x692916782035370000



３．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

４．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag