なりたい印象に合わせて選べる3種の多色パレット！マリークワントのアイコン、デイジーをかたどったフェイスカラーパレットが登場！

株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年2月6日（金）より、マリークワントのアイコン、デイジーをかたどったフェイスカラーパレット「チアリー カラーズ フォー フェイス」（全3種）を数量限定で発売いたします。

■マリークワントのアイコン、デイジーをかたどった3種のフェイスカラーパレットが登場！

デザイナー、マリー・クワントのいたずら描きから生まれたデイジー。ユニークでチャーミング、楽天的な明るさを感じるその黒い花は、いつの時代も多くのファンを魅了し続けてきました。そんなマリークワントのアイコン、デイジーをかたどったフェイスカラーパレット「チアリー カラーズ フォー フェイス」（全3種）が数量限定で登場。

フェイスパウダー、シェーディング、ハイライト、チークカラーがセットされた、立体感や血色感を叶えるマルチパレット2種と、5色のハイライトカラーと1色のグリッターカラーで、透明感のあるツヤ肌をつくるグロウハイライトパレット1種の全3種を展開。

なりたい肌を叶えてくれるフェイスカラーパレットで春を楽しんで！

■『チアリー カラーズ フォー フェイス』 商品情報

立体感やツヤ、血色感をつくり出す、マルチなフェイスカラーが登場。

フレッシュなカラーで春をより楽しめる全3種の多色パレットです。

商 品 名：チアリー カラーズ フォー フェイス 01/02/03 〈フェイスカラー〉

税込価格：各6,050円（本体価格5,500円）

（すべて数量限定）

【商品特長】

1. なりたい印象に合わせて選べる3種のパレット

理想的な立体感や血色感を叶えるマルチパレット

ベーシックカラー2色、シェーディングカラー1色、ハイライトカラー2色、チークカラー1色で構成。

各パーツにあわせて使うことで、簡単にメリハリのある理想的な肌を演出します。

01 Charm bloom（チャーム ブルーム）

血色感のある可愛らしい印象に。

１. ベビーピンク

２. キューピッドピンク

３. ローズブラウン

４. アクアブルー

５. レモネード

６. フィエスタローズ

02 Sunlit bloom（サンリット ブルーム）

いきいきとしたフレッシュな印象に。

１. アンバーライト

２. ライトアプリコット

３. ヘーゼルブラウン

４. ピュアアイリス

５. フレッシュリーフ

６. シャインカーネリアン

おすすめの使い方

１.２.2色を混ぜて自然なツヤ感のあるフェイスパウダーに（ベーシックカラー）

３.ノーズシャドウなど立体感をつくるシェーディングに（シェーディングカラー）

４.５.2色を混ぜて透明感を引き出すハイライトに（ハイライトカラー）

６.繊細なラメでツヤ感を与えるチークに（チークカラー）

透明感とツヤ感をつくり出すグロウハイライトパレット

ハイライトカラー5色と、グリッターカラー1色で構成。単色もしくは混ぜて、頬などの高い部分や、顔全体に薄く重ねるなど、様々な入れ方でメイクに華やかさをプラスします。

03 Harmony bloom（ハーモニー ブルーム）

透明感あふれるツヤ肌の印象に。

１. ペールオレンジ

２. ペールシトラス

３. ペールミント

４. ペールブルー

５. ペールラベンダー

６. スパークルホワイト

おすすめの使い方

（1）１.→５.に向かって混ぜる

クールで透明感のある発色に。

（2）５.→１.に向かって混ぜる

血色感のある可愛らしいイメージの発色に。

2. メイクをしながらうるおいをキープ・・・デイジーエキス※（ヒナギクエキス）※保湿成分

3. 皮脂や汗によるくすみを防いでつけたての発色を持続させる・・・カラーラスティングコートパウダー

使用方法：指やブラシなどを用いてお使いください。

※本製品にはブラシ等は付属しておりません。

※オンラインショップでは2月6日（金）より発売。店舗でのご予約は1月30日（金）より承り中。

■マリークワント コスメチックスとは

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。

