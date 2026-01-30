目の疲れ・肩こり・腰痛に体の内側から効くビタミン剤「セイムビタン(R)EXα」大容量の450錠入り 2/1（日）発売！

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年2月1日（日）に、「セイムビタン(R)」シリーズにおいて、眼精疲労・筋肉痛・関節痛・神経痛など、目・肩・腰のつらい症状に体の内側から効くビタミン剤「セイムビタン(R)EXα」（第3類医薬品）の大容量450錠入りを発売します。

本商品は2022年8月に発売した「セイムビタン(R)EXα」（270錠入り）と同様の成分、効能・効果の製品です (※1)。関節痛や目の疲れに効果を発揮するフルスチアミン（ビタミンB₁誘導体）をはじめ、ビタミンB₆・B₁2 、血行を促進するビタミンEやニコチン酸アミドなどを配合することで、日常生活で感じやすい目の疲れ・肩こり・腰痛にアプローチします。

「セイムビタン(R)EXα」（450錠入り）は、「セイムス」をはじめとする富士薬品グループのドラッグストアおよび、富士薬品グループの公式通販でご購入いただけます。

【「セイムビタン(R)EXα」商品概要】

「セイムビタン(R)」ブランドは、ビタミン剤を中心とした医薬品ブランドです。「セイムビタン(R)EXα」は、「セイムビタン(R)」シリーズのラインナップとして2022年に発売しました。そしてこの度、ご愛顧いただいているお客様からのご要望にお応えし、大容量の450錠入り（約5か月分※2）の発売に至りました。

特徴１：吸収に優れた「フルスルチアミン（ビタミンB₁誘導体）」を配合！

ビタミンB₁誘導体「フルスルチアミン」は、ビタミンB₁の性質を改良し、体内で利用されやすい形にした成分です。ビタミンB₁は糖質代謝や、神経・筋肉の正常な働きの維持に関わり、目の疲れ、肩こり、腰痛に効果を発揮します。

特徴２：目の疲れ・肩こり・腰痛に体の内側から症状緩和をサポート！

「セイムビタン(R)EXα」はビタミンB₁に加え、神経伝達物質の合成を促すビタミンB₆ と、末梢神経のダメージを修復するビタミンB₁2 を配合しています。さらに、ビタミンE、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ガンマ‑オリザノールなどが 代謝や神経の働きをサポートし、日常生活で感じやすい目の疲れ・肩こり・腰痛にアプローチします。

(※2) 1日3錠を服用した場合

【商品情報】

【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

【株式会社富士薬品 会社概要】URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp

