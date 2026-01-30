ふるさと納税サイト「ふるなび」、確定申告に利用可能な「寄附金控除に関する証明書」の即時発行サービスを開始！

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、ふるさと納税サイト「ふるなび」において、2026年1月23日（金）発行申請分より、「寄附金控除に関する証明書」の即時発行サービスを開始いたしました。

確定申告シーズンが本格化する中、これまでは発行申請からダウンロード完了まで数日を要していましたが、今回のアップデートにより申請完了後、その場ですぐにダウンロードが可能となります。

申告期限が迫ったタイミングや、休日を利用してまとめて作業を行いたい時でも、書類の到着を待つことなくスムーズに手続きを進めていただけます。

【「寄附金控除に関する証明書」即時発行のメリット】

今回のサービス向上により、ユーザーの皆様は「書類待ち」のストレスなく確定申告を完結できます。

■「今すぐ」に対応

夜間や休日など、ライフスタイルに合わせて思い立った瞬間に証明書を取得できます。

■申告期限間際でも安心

「数日かかるから間に合わないかも」という不安を解消。期限直前の駆け込み申告にも柔軟に対応可能です。

■e-Taxとの親和性

ダウンロードしたXMLデータはそのままe-Tax（電子申告）に利用でき、手入力の手間も削減できます。

【発行期間の変更内容】

変更日：2026年1月23日（金）発行申請分より

【変更内容】

変更前：発行申請から数日後に発行完了

変更後：発行申請完了後、即時で発行完了

【発行の流れについて】

お手続き方法の詳細は、以下のページよりご確認いただけます。

寄附金控除に関する証明書の発行の流れはこちら

https://furunavi.jp/Document/Member/TaxReturn

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media