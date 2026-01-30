マイナビ、インドで医療技能人材育成サービスを提供するEdTech企業「Virohan」へ新規出資

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介、以下マイナビ）は、インドにおける医療従事者不足の解決を目指し、医療技能人材育成サービスを提供する Virohan Private Limited（本社：インド・グルガオン、CEO：Kunaal Dudeja、以下Virohan）へ新規出資しました。

出資実施理由と今後の展望

インドでは高等教育を修了した多くの若者が、卒業後に十分なスキルや就業機会を得られず、希望するキャリアを実現することが難しい状況が続いています。また、インドでは経済成長により、医療サービスの普及率が向上していることから、熟練した医療技能人材の需要が急速に増加しています。

しかし、インドにおける医療の分野では人材不足が課題となっており、特に大都市以外の地域ではその傾向が深刻です。医療機関は質の高い技能人材の確保に苦慮しており、若者の中から即戦力として活躍できる人材を育成することが急務となっています。

Virohanは2018年設立のEdTech企業で、インド国内の大学と提携し、医師を除く医療従事者（AHP：Allied Healthcare Professionalおよび看護師）の学士・職業訓練コース（教材、カリキュラム、インターンなど）を設計・提供しています。独自開発のインタラクティブな教育コンテンツと、ファシリテーターによる実践的なクラス運営を通じて、学生の理解度・就職率を高めています。設立以来、13,000人以上の学生を育成し、2,000以上の医療機関とのマッチング実績があります。

マイナビはVirohanへの出資を通じて、医療分野の労働力不足解消と持続可能な医療体制の構築に寄与し、インド社会への価値創出を目指します。また、将来的には日本を含むアジア諸国への技能人材供給や、クロスボーダーでのサービス展開も視野に入れています。

会社概要

名称：株式会社マイナビ

所在地：東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

代表者：代表取締役 社長執行役員 粟井俊介

設立：1973年8月15日

URL：https://www.mynavi.jp/

名称：Virohan Private Limited

所在地：We Work Vi-John Tower, 393, Udyog Vihar Phase 3 Rd, Phase II, Udyog Vihar, Sector 20, Gurugram, Haryana 122016

代表者：Kunaal Dudeja

設立：2018年

URL：https://www.virohan.com/