「#旅するやよい」【第四弾】公式アプリで応募してオーストラリア旅行に行こう！さらに、SNSでも豪華景品をゲット！

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2025年12月末現在365店舗・海外において約250店舗展開しております。このたび日本国内の「やよい軒」では、「やよい軒」公式アプリにおいて、 世界のやよい軒をめぐるプロモーションを開催します。「#旅するやよい」をテーマに第四弾はオーストラリアをご紹介いたします。2月1日(日)より、アプリで応募するとオーストラリア旅行をペア2組4名様に抽選でプレゼントします。ぜひ、この機会にご応募ください。

■プロモーション概要

“「#旅するやよい」【第四弾】アプリで応募してオーストラリア旅行に行こう！”は、「やよい軒」公式アプリより参加が可能です。

応募方法は簡単なステップですので、奮ってご参加ください。

【特設サイトURL】

https://www.yayoiken.com/lp/travel_campaign

※2026.1.30(金)より公開

■賞品内容

オーストラリア旅行(航空券、宿泊) 30万円分

当選者数：2組(4名様)

景品発送は2026年3月中旬頃から順次発送予定です。

※都合により景品発送時期が変更になる場合がございます。

■応募期間

2026.2.1(日)～2026.2.28(土)

■応募方法

「やよい軒」公式アプリをダウンロードいただき、アプリ内の専用バナーをタップ、ページ内の“アプリで応募する”ボタンをタップして、応募フォームにお客様情報を入力いただく事で応募完了となります。

応募いただいた方の中から、抽選でペア2組(4名様)にプレゼントいたします。

※当選者の発表は賞品の発送を持ってかえさせていただきます。

・アプリダウンロード

URL：https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリダウンロードはこちらから

■さらに！SNSで豪華景品やお食事券が当たるキャンペーンの実施！[X]

１.やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー

２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」

賞品：アメリカンツーリスター キュリオ スピナー75 ブラック(2名様)、やよい軒お食事券 3,000円分(10名様)

当選人数：12名様

キャンペーン期間：2026.2.1(日)10:00～2.28(土)23:59

※当選者の方のみ、その場でDMが届きます。

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

[Instagram]

１.やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー

２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：パナソニック ミラーレス一眼カメラ

DC-G100DK-K

当選人数：2名様

キャンペーン期間：2026.2.1(日)10:00～2.28(土)23:59

※当選者の方へのみ、2026年3月2日(月)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

■本プロモーションに関するお問い合わせ先

〇やよい軒お客様センター

メールでのお問い合わせ：https://www.yayoiken.com/contact/

電話番号：0120-2074-39

電話受付時間：10:00-17:30(12.31～1.2を除く)