【ドキュメンタリー7】果たせなかった町おこしの願いを背負い、未踏の洞窟に挑む！洞窟探検家が案内する、美しく不思議な洞窟の世界

「目立たずとも私たちの生活に貢献している人たち」「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー7」。第34回は、日本に数十人しかいないと言われている「洞窟探検家」の松下剛士さん。洞窟の美しく不思議な世界を少しでも多くの人に伝えるために、未踏の地に挑み続けるその背中を追い掛けます。

第34回 アンダー×ワンダー ～洞窟探検家 松下剛士～

山奥に眠る地下の空間を目指す洞窟探検。caving(ケイビング)というアウトドアスポーツとして、世界中で親しまれています。自然の力に挑むスリルと、その先に待つ光景は人の心を惹きつけてやみません。

松下さんは国内外で500を超える洞窟を踏破してきた洞窟のプロ。現在は「 asobibito ～遊び人～」という会社を立ち上げ、洞窟を保全しながら安全に楽しめるツアーを手がけています。

学生時代に熱中したのはラグビー。未知の世界に憧れ、「宇宙飛行士」を目指すも試験は不合格。悩んでいた時に見た“夢”がきっかけで、まったく縁のなかった洞窟の世界に入りました。

かつて果たせなかった町おこしの願い。想いを背負い、未踏の洞窟に挑む！

大阪出身の松下さんは、3年前、日本の屋根・南アルプスのふもとに位置する愛知県・東栄町に移住してきました。

その目的は、愛知県で最長の洞窟「古戸の風穴（フットのフウケツ）」を調査し、洞窟ツアーをするためです。

探検前日に尋ねたのは、洞窟の地主である伊藤明博（アキヒロ）さん。実は「古戸の風穴」は、50年前に伊藤さんの父が見つけたものでした。町の観光名所にしようと発掘が進められたものの、発見から20年後に調査は打ち切りとなりました。

遺された未完成の地図には、かつて果たせなかった町おこしの願いが込められています。「地上に出られるルートが見つかれば、すごく面白くて魅力的なツアーになる」と、松下さんは期待に胸を膨らませます。

果たせなかった町おこしの願いを背負い、洞窟を一周する新ルートを探す本格的な調査が始まります。

洞窟を探検する松下さんを追いかける取材班。険しい道のりが続きます。そして、開始から5時間後、洞窟の奥には想像もしていなかった不思議な世界が広がっていました…！

果たして、無事にツアー化できるルートを見つけることができるのでしょうか。

番組情報

【タイトル】「ドキュメンタリー7」

【放送局】テレビ大阪

【放送日時】2026年1月31日(土)午前11時~11時30分

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/documentary7/

【放送後にTVerでも番組をご覧いただけます】https://tver.jp/series/sr9b4wa97m

【YouTubeチャンネルでは過去の放送を配信中】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw3kt9JiwuO2qcXr4mKDt08P