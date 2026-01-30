【新製品】光響の独自光学系による高効率次世代機「300 Wレーザークリーナー」を発売

株式会社光響

株式会社光響は、300 Wの高出力に加え、独自の光学系によりビーム強度を高めたことにより、作業効率を飛 躍的に高めた高性能モデル「300W レーザークリーナー（型番：LCS2-SSH300A-DA）」を発売致します。

本製品は、最大平均出力300 Wのレーザーパルスを安定して供給し、パルス幅や繰り返し周波数を対象物に合 わせて柔軟に制御できる設計を採用しています。これにより、従来の100 W機では除去に時間を要していた厚 いサビ、強固な塗膜、溶接後の付着物（酸化スケールなど）に対しても最適な処理が可能です 。高出力によ る処理速度の向上と、素材への影響を抑えた仕上がりの両立を実現しています 。

また、高出力化に伴う発熱・消費電力の問題に対しては、実績のある空冷方式をベースに設計を最適化し、 電源系統の効率的な構成を実現しました。これにより、100 V・15 Aの商用電源での運用が可能で、安定した連続稼働を可能にし、多様な現場環境へ導入できる仕様を備えています。

また、使用環境への配慮として、粉塵侵入を抑制するエアフィルターを新たに採用しました。内部への粉塵などの侵入を抑えることで、高出力稼働時でも故障リスクを低減し、より安定した運用を実現しました。

■製品概要

・製品名：300W レーザークリーナー

・型式 ：LCS2-SSH300A-DA

・価格 ：お問い合わせください（https://www.symphotony.com/lasercleaner_contact/）

・納期 ：お問い合わせください（https://www.symphotony.com/lasercleaner_contact/）

・製品ページ：https://www.symphotony.com/products/cleaner/lcs2-ssh300a-da/



■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザークリーナーチーム

担当：山形

お問い合わせフォーム：

https://www.symphotony.com/lasercleaner_contact/



カタログダウンロードフォーム：

https://www.symphotony.com/contactus/lcs2-ssh300a-da-sheet_form/



Tel : 080-2375-9187（平日9時～18時、土日祝日は除く）



メール：cleaner-inquily@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 製品特長

・300 Wの高出力で作業効率を向上

300 Wの高出力を実現したことで、従来の100 W機の約3倍の速度で作業が可能になりました。

パルス幅や繰 り返し周波数を自由に変更できるため、サビだけでなく、塗装や溶接焼けなどの落としづらい汚れも、より効率的に除去が可能です。



・現場の声を反映した設計

空冷方式を採用したキャスター付きのコンパクトボディにより、優れた可搬性を実現しています。

単相 100 V・15 Aの商用電源に対応しており、特別な設備を必要とせず、場所を選ばず使用可能です。

・長時間作業でも負担を抑える軽量ヘッド

軽量で扱いやすいヘッドデザインにより、作業者の腕への負担を軽減しました。 現場での使いやすさを最優 先にし、誰でも扱いやすい一台に仕上がっています。 また、お客様より好評をいただいております、誤操作を防止する「ダブルスイッチ機能」を本機種でも採用し ており、安全面への配慮も行っております。軽量で扱いやすいだけでなく、誰もが安心して使用できる操作性を実現しています。

■ 外形寸法