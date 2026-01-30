【訪日旅行の困りごと調査】前回1位はWi-Fi、今回は「ゴミ箱不足」が1位に急浮上――3大不足インフラは「Wi-Fi・ゴミ箱・喫煙所」

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）の運営メディアである、多言語旅行情報サイト「GOOD LUCK TRIP（好運日本行）」は、旅行者が快適に行動でき、地域とも共存できる受け入れ環境の課題を可視化するため、「訪日旅行中に困ったこと」を調査し、2026年1月26日に公開いたしました。

■今回調査「訪日旅行中に困ったこと」について

回答者全体1,163人での第1位は「ゴミ箱の少なさ・場所のわかりにくさ」（86.4%）となりました。次いで、第2位は「公衆無線LAN（Wi-Fi※）環境」（80.1%）、第3位は「多言語表示の少なさ・わかりにくさ」（62.1%）でした。

これら上位項目は、観光名所や接客品質とは別に、旅行中の基本行動を止めやすい領域です。中でも「捨てる（ゴミ箱）」「読む（多言語表示）」は、街中の“その場”で判断と行動が必要になるため、迷い・探し回りが増えやすくなります。旅行者の体験価値を高め、現場の混雑や摩擦を抑える観点からも、優先して受け入れ環境を整備してもよいのかもしれません。

一方、約2年半前の前回調査では「Wi-Fi環境」が最も不便に感じることの第1位となっており（※前回はWi-Fi環境31.5%で最多）、“受け入れ課題の主役”がWi-Fi一強から、傾向が多岐にわたっていることも注目すべき要素です。

■喫煙者に絞ると「喫煙所不足」が96.0%で突出

全体では41.1%の項目である「喫煙できる場所の少なさ・場所のわかりにくさ」ですが、喫煙者（N=403）では96.0%で最多となりました。なお、約2年半前の前回調査でも同課題が喫煙者の1位でした。

■ゴミ箱不足、困った場所は“観光スポットの屋内外”が7割超

今回の調査で急浮上した、訪日旅行者の困りごとに「ゴミ箱の少なさ・わかりにくさ」を挙げた方（N=1,005）へ、具体的にどこで困ったかも聞きました。最も多かったのは「屋内がメインの観光スポット（城や寺、美術館など）」で81.8%、次いで「屋外がメインの観光スポット（レジャー施設、大型の公園など）」が81.4%と、観光の中核となる屋内外のスポットで7割超にのぼりました。さらに「買い物施設内（ドラッグストア、コンビニ、百貨店など）」70.3%、「移動時に利用する施設内（駅、空港など）」64.9%、「屋外かつ街中（商店街、オフィス街など）」60.8%と、観光地以外の“街歩き・移動”の動線上でも捨て場所に困る実態が見えてきました。一方で「飲食施設内」10.4%、「宿泊施設内」1.0%にとどまり、施設内よりも屋外や移動中で課題になりやすい傾向がうかがえます。

■喫煙場所で困った場面は「屋外の観光スポット」と「屋内の観光スポット」が9割超え

訪日旅行者の困りごとに「喫煙所の少なさ・わかりにくさ」を挙げた方（N=387）にも、具体的にどこで困ったか伺いました。困った場面は「屋外の観光スポット」95.3%、「屋内の観光スポット」93.3%、「駅・空港」92.5%と、旅行動線の中心で9割超にのぼりました。さらに、「屋外の公共スペース」や「街中」、「買い物施設内」でも7割台（73.4～74.4%）と高水準で、「飲食施設内」でも59.4%と一定数が困っています。喫煙者本人の不便にとどまらず、景観・清潔感・トラブル回避の観点からも、“共存インフラ”として整備が求められる可能性があります。

また、喫煙所が見つからない場合の行動意向として56.6%が「喫煙所以外で吸ってしまいそう」と回答しており、“守りたい意思”と“守れる環境”のギャップが示唆されます。

■訪日旅行の快適性と共存を左右する「3大不足インフラ」――ゴミ箱・Wi-Fi・喫煙所

今回の「訪日旅行中に困ったこと」調査から、困りごとの新たな1位は「ゴミ箱の少なさ・場所のわかりにくさ」（86.4%）、2位は前回調査から高止まりしている「Wi-Fi環境」（80.1%）、さらに前回調査と同様に喫煙者に絞った場合は「喫煙所の少なさ・わかりにくさ」（96.0%）であること等が分かりました。以上を踏まえ、本調査では、訪日旅行の快適性と共存を左右しやすい 「3大不足インフラ」＝Wi-Fi環境・ゴミ箱・喫煙所として整理し、改善の優先度が高いポイントを提示します。

2025年は年間訪日外客数が42,683,600人と過去最高を更新※しました。今後も、多くの外国人の方が日本を旅行すると予想できます。その方々が日本旅行をより快適に楽しめるよう、民間企業・国・自治体などが対策すべきポイントの検討に当調査が役に立つことを願っています。

※出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年）」より（2026年1月21日発表）

【調査概要】

◎調査名：訪日旅行中の困りごとに関する調査

◎調査対象：海外に住む、過去10年以内に訪日経験のある10代～60代以上の男女

◎回答者数：1,163人（中国語繁体字圏809人、韓国語圏143人、英語圏124人、中国語簡体字圏87人）

◎調査期間：2025年12月10日（水）～2025年12月21日（日）

◎調査主体：多言語旅行情報サイト「GOOD LUCK TRIP」

◎調査方法：インターネット調査

