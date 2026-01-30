【いちごとチョコレートフェア】広島空港前“体験型の食のテーマパーク”八天堂ビレッジ、期間限定スイーツメニューや、パフェづくり体験が新登場

株式会社八天堂

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、広島空港前で運営する“体験型の食のテーマパーク”八天堂ビレッジ（所在：広島県三原市）で2026年2月5日（木）から4月6日（月）の期間に「いちごとチョコレート」フェアを開催します。

甘酸っぱい「いちご」とスイートな「チョコレート」の組合せを存分にお楽しみいただけるスイーツ・ドリンクメニューをご用意しました。チョコレートフォンデュが味わえるとろける限定ぱんケーキや、シェイカーでお客様に仕上げていただく体験型のドリンクメニューなどをラインアップ。

また、フェアに合わせて、期間限定の「いちごとチョコのパフェ作り体験」が新登場します。小さなお子様からご家族でも楽しめるイベントなども多彩に開催します。

春を先取りするお出かけにぴったりな八天堂ビレッジで、素敵なひと時をお楽しみください。

八天堂ビレッジ「いちごとチョコレート」フェア 概要

場 所：八天堂ビレッジ（広島県三原市本郷町善入寺用倉山10064番190）

期 間：2026年2月5日（木）～ 4月6日（月）※火・水曜定休、2月11日（水・祝）は営業

※天空カフェ＆ファクトリー、空の駅 オーチャードは2月27日（金）まで土日祝の営業

営業時間：平日 10：00～16：00/土日祝 10：00～17：00

サイト：https://hattendo-village.jp/news/

【お客様からのお問合せ】八天堂カフェリエTEL：0848-86-8622

メニュー紹介：甘酸っぱくて魅力的なスイーツメニューが登場

・【新メニュー】贅沢いちごのチョコフォンデュぱんケーキ 価格：1,800円（税込）

（場所：八天堂カフェリエ）

ご注文を受けてから焼き上げるぱんケーキに、甘酸っぱいいちごとチョコレートクリームをトッピングしました。

とろとろのチョコレートソースもご提供。お好みでフォンデュしていただけます。

また、フランボワーズジャムとオレンジソースで味変もお楽しみいただけます。

「贅沢いちごのチョコフォンデュぱんケーキ」（イメージ）

・【新メニュー】いちごみるく 価格：770円（税込）

（場所：八天堂カフェリエ）

手作りのいちごシロップを使用。特製カスタードミルクを合わせた、クリーミーないちごみるく。

シェイカー体験も可能です。

「いちごみるく」（イメージ）

・【新メニュー】いちごとチョコの天空ブリュレ 価格：900円（税込）

（場所：天空カフェ＆ファクトリー）

フレンチトースト風に香ばしく焼き上げたくりーむパンチョコレートにカスタードクリームを乗せ、ブリュレに仕上げました。

いちごと併せてお召し上がりください。

「いちごとチョコの天空ブリュレ」（イメージ）

・【新メニュー】苺ブーケ 価格：800円（税込）

（場所：空の駅 オーチャード）

いちごで出来た、目にも華やかなブーケです。

そのままはもちろん、お好みで生クリーム＆カスタードクリームとチョコレートクリームをディップして、クリームといちごの甘酸っぱい味わいをご堪能ください。

体験プログラム紹介（場所：八天堂カフェリエ体験工房）

「苺ブーケ」（イメージ）

・いちごとチョコのパフェ作り体験（先着順、要予約）

日時：2月14日（土）、15日（日）、3月14日（土）、15日（日）、4月4日（土）

１.11：00 ２.14：00 各回最大6組

所要時間：約45分（お食事時間は含まず） 料金：1名様1,500円（税込）※ワンドリンク付

いちごとチョコレートを使った、オリジナルパフェをお作りいただきます。

パフェの上にはご自身で好きな形に仕上げたパンを乗せて、さらに可愛く飾り付けが出来ます。

ご自身でオリジナルのパフェが作れる体験プログラムです。

その他イベント

「いちごとチョコのパフェ作り体験」（イメージ）

・いちご狩りくじ（場所：八天堂カフェリエ）

日時：2月5日（木）～4月6日（月）10：00～16：00まで 参加費：1回1個500円

八天堂カフェリエにいちご畑のアーチが出現。

ぶら下がっているいちご巾着に、八天堂ビレッジでご利用いただけるスペシャルチケットが入っています。

※無くなり次第終了。

・いちごのわなげ（場所：空の駅 オーチャード）

日時：2月7日（土）～4月5日（日）10：00～12:00／14：00～16：00 参加費：1回500円

わっかが入った数だけお菓子が貰えます。入らなくても、いちごあめが必ずもらえます。

※土日祝のみ開催。3月2日（月）以降は平日も実施します。

八天堂ビレッジについて

広島空港前を拠点とした‟体験型の食のテーマパーク”「八天堂ビレッジ」は、オリジナルのスイーツランチメニューのほか、お土産の販売、パン作りやVR工場見学等の体験をお客様に楽しんでいただける施設です。空港周辺における多彩なコンテンツ連携を目指し、地域活性化のモデルになるべく取り組んでいます。

■屋内で楽しめる定番体験プログラムもございます

●VR工場見学＆パンデコ体験「まるっと八天堂」（要予約）体験時間：約1時間 料金：1名様 1,000円（税込）

八天堂の歴史紹介や、くりーむパンができるまでを学べるVR工場見学、楽しいパンデコ作り体験まで、まるごとお楽しみいただける体験プログラムです。お楽しみの試食やお土産もあります。

詳細はこちら :https://hattendo-village.jp/activity/mihara_rinku_factory/「VR工場見学」（イメージ）

HP：https://hattendo-village.jp/

LINE：https://lin.ee/szbw5wU

※上記内容はリリース時点の情報であり、変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。