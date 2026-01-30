春の訪れを感じさせるアイオープナーの春新色がデュオタイプで発売！さらに、なめらかで繊細なラインが描けるリキッドアイライナーも登場！
株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年2月6日（金）より、マリークワントの人気アイテム「アイオープナー」から、春の訪れを感じさせる限定カラーとして、1つで2つの色を楽しめるデュオタイプのアイシャドウ（全4色）を数量限定で発売いたします。また、なめらかな描き心地で繊細なラインを実現する筆ペンタイプのリキッドアイライナー「アトラクティブ アイライナー」を、定番2色・数量限定1色の全3色で発売いたします。
アイオープナー：https://www.mq-onlineshop.com/ext/cosme/26_spring_colours.html
アトラクティブ アイライナー：https://www.mq-onlineshop.com/ext/eye/attractive_eyeliner.html
■なめらかで繊細なラインが描けるアイライナー＆「アイオープナー」の春限定カラーが登場！
マリークワントの人気アイテム「アイオープナー」から春の訪れを感じさせる数量限定カラーが登場。1つで2つの色が楽しめるデュオタイプのアイシャドウで、「単色」「グラデーション」「混ぜて」と、何通りものアイメイクを楽しめます。
またアトラクティブ アイライナーは、なめらかに描ける筆ペンタイプのリキッドアイライナーです。描いたラインが肌にしっかり密着。汗・水・涙・こすれに強いトリプルプルーフ※1処方で、美しい仕上がりを長時間キープし、魅力的な目もとを演出します。ほどよいコシと、しなやかさを兼ね備えた安定感のある細筆で、繊細なラインも思い通りになる商品です
■『アイオープナー』 商品情報
１つで2つの色が楽しめる、デュオタイプのアイシャドウ
商品名 ：アイオープナー S029/S030/S031/S032 〈アイシャドウ〉
展開 ：全4色
税込価格：各1,650円（本体価格1,500円）
（すべて数量限定）
【商品特長】
「単色」「グラデーション」「混ぜて」と使い方次第で何通りものアイメイクを楽しめます。
しっとりとしたなめらかな質感で、目もとを美しく彩ります。
- 単色・・・淡い色はアイホールや下まぶたに使うと目もとを上品に明るくみせ、濃い色はキワや目尻に使うと目もとを引きしめ、アクセントになります。
- グラデーション・・・濃い色をキワにつけ、淡い色を重ねながらアイホールにのばしていくと、簡単に美しいグラデーションが完成します。
- 混ぜて・・・２色を混ぜて使うと、重ねる量などによってニュアンスの変化が楽しめます。
【カラーバリエーション】
S029（トゥインクル） SPRING LETTER
春の暖かさをイメージしたチューリップイエローとポピーオレンジ。ポップであたたかみのある印象に。
（淡い色）チューリップイエロー…偏光ゴールドガラスパール、偏光レッドパール、偏光ゴールドパール、シルバーガラスパール、ゴールドパール、シルバーパール配合
（濃い色）ポピーオレンジ …偏光ゴールドガラスパール、偏光レッドパール、偏光ゴールドパール、シルバーガラスパール、レッドパール、ゴールドパール、シルバーパール配合
S030（メタリック） SAKURA PINK
満開の桜をイメージしたペタルピンクとチェリーピンク。かわいらしくてピュアな印象に。
（淡い色）ペタルピンク…偏光レッドパール、偏光ブルーパール、レッドパール、シルバーパール配合
（濃い色）チェリーピンク…偏光レッドパール、偏光グリーンパール、偏光ゴールドパール、レッドパール、シルバーパール配合
S031（マット） MYSTIC MORNING
春の早朝の空をイメージしたダスティグレーとスモーキーモーブ。クールでスモーキーな目もとを演出。
（濃い色）ダスティグレー…パール無配合
（淡い色）スモーキーモーブ…パール無配合
S032（トゥインクル） ICE MELT
春のはじまりをイメージしたスノードロップとアクアブルー。目もとにきらめきを与え、透明感を与えながら華やかな印象に。
（淡い色）スノードロップ…偏光グリーンガラスパール、偏光レッドパール、偏光ブルーパール、偏光グリーンパール、偏光ゴールドパール、シルバーガラスパール、シルバーパール配合
（濃い色）アクアブルー…偏光ブルーガラスパール、偏光ブルーパール、偏光グリーンパール、シルバーガラスパール、ブルーパール 、シルバーパール配合
オンラインショップ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/cosme/26_spring_colours.html
※オンラインショップでは2月6日（金）10：00より発売開始。全国ショップでのご予約は1月30日（金）より承り中。
■『アトラクティブ アイライナー』 商品情報
商品名 ：アトラクティブ アイライナー 01/02/L-01 〈アイライナー〉
展開 ：全3色（定番2色、数量限定1色）
税込価格：各3,300円（本体価格3,000円）
【商品特長】
1. 安定感のある筆先で、思い通りのラインに
ほどよいコシと適度なしなりの筆先が、手もとの動きにしっかりフィットすることで、繊細な目尻のラインまで、ブレずに美しく描けます。
2. 適量の液で、ムラなく描ける
筆先から出る液の量が適正にコントロールされる構造で、ムラになりにくく、細い線から太い線までなめらかなラインが自由自在。
3. 高密着タイプで、美しさ長時間キープ
…（アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル）コポリマー※2、（スチレン/アクリレーツ）コポリマーアンモニウム※2
描いたラインが肌にしっかり密着。汗・水・涙・擦れに強いトリプルプルーフ※１処方で、メイクしたての美しい仕上がりを長時間キープ。
4. 速乾タイプで、にじみにくい
描いたラインがすぐに乾くので、まばたきしてもにじまず、きれいな仕上がりが続きます。
5. うるおいを与える保湿効果…ヒアルロン酸Na※3、アセチルヒアルロン酸Na※3
Wのヒアルロン酸ナトリウム※3 配合で、メイクしながらデリケートな目もとをいたわり、うるおいのある目もとに整えます。
【カラーバリエーション】
01 エボニー ブラック
ツヤのある濃密な漆黒。
はっきりとした目もとに仕上げます。
02 ココア ブラウン
なじみの良い、ナチュラルブラウン。
印象深い優し気な目もとに仕上げます。
L-01 アプリコット ブラウン（数量限定）
血色感を与えるオレンジブラウン。
ふんわりとした印象の目もとに仕上げます。
使用方法：まつ毛の生え際などをなぞるようにラインを描きます。
落とすときは、専用リムーバーのご使用をおすすめします。
保管方法：液の量が適正にコントロールされる構造のため、筆先を下に向けて保管すると描きやすくなります。
※1…ウォータープルーフ・ティアプルーフ・スマッジプルーフ
※2…皮膜形成剤
※3…保湿成分
オンラインショップ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/eye/attractive_eyeliner.html
※オンラインショップでは2月６日（金）10:00より発売開始。全国ショップでのご予約は1月30日（金）より承り中。
■マリークワント コスメチックスとは
「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。
カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。
【会社概要】
会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス
代表取締役社長：陶 正治
本社所在地 ：〒135-6004
東京都江東区豊洲3丁目3番3号豊洲センタービル4F
東京・渋谷の本社ビル建替え工事に伴い、2023年6月26日より仮移転しております。
事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出
公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/
公式ECサイト ：https://www.mq-onlineshop.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/maryquant_official/
公式X ：https://twitter.com/maryquantjp
公式LINE ：https://www.maryquant.co.jp/line/
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@maryquant_official