FCふじざくら山梨のクラウドファンディングプロジェクト「想いを掲げる。共につくる応援のシンボル！」をスポチュニティで開始！

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、FCふじざくら山梨の支援を募集するプロジェクトを2月6日より実施します。

https://www.spportunity.com/yamanashi/team/1138/invest/777/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い

ホームスタジアムをふじざくら色に染め、サポーターの皆さまとクラブが一体となって選手を後押しできる雰囲気をつくるための、ビッグフラッグを共につくるプロジェクトです。

女子サッカーが地域に根差し、地域クラブとして前に進み続けるための一歩でもあります。

昨シーズン、クラブは2部リーグを5位で終えました。最終戦まで昇格の可能性を残す混戦の中で戦い抜きましたが、あと一歩及ばず、非常に悔しさの残るシーズンとなりました。

だからこそ今シーズンは、「昇格に向けて明確に進んでいくシーズン」にしたいと、強い覚悟を持って臨んでいきます。

そのために必要なのは、ピッチの中だけでなく、スタジアム全体が同じ方向を向き、選手を後押しするスタンドからの声、空気、そして「一緒に戦っている」という実感です。

応援の象徴となるビッグフラッグを、クラブだけでつくるのではなく、サポーターの皆さまと共につくり、共に掲げることで、そのフラッグが昇格へ向けた「一押し」となる景色を生み出すと、私たちは信じています。

このプロジェクトを通じて、スタジアムに広がる一体感と想いを、未来へとつなげていきます。

(FCふじざくら山梨)

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/yamanashi/team/1138/invest/777/detail

2）支援募集期間

2026年2月6日(金) 12:00 ～2026年3月8日(日) 23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

30万円

4）資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。

●ビッグフラッグの製作費用

●その他スタジアム装飾制作費用

5）クラウドファンディングの形式

・購入型 / All-in形式

※目標金額の達成の有無に関わらず、集まった寄附金を受け取ることができる形式です。

※本プロジェクトへの支援は寄附控除の対象外です。ご注意ください。

6）本プロジェクトの返礼品（一部をご紹介）

１.選手直筆のお礼状

選手からの直筆御礼状が届きます！(選手の指定可能)

感謝の気持ちを込めたお礼メッセージを選手直筆の手紙でお届けします！

２.ビッグフラッグお披露目会にて集合写真を撮れる権利

お披露目会にて、ビッグフラッグ前で選手と一緒に集合写真を撮影できる権利です！

撮影した写真もデータでお渡しします！

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆FCふじざくら山梨

所在地： 山梨県南都留郡鳴沢村8532-5

ホームページ：https://www.fujizakura-sc.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fcfujizakura/

公式Facebook：https://www.facebook.com/FC.FUJIZAKURA

※本クラウドファンディングに関するお問い合わせ：info@fujizakura-sc.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X：https://twitter.com/Spportunity_JP

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。