【J:COM】『【推しの子】』黒川あかね役 声優・石見舞菜香さんインタビューを独占公開！

エンタメをもっと楽しむWebマガジン「J:magazine!」では、『【推しの子】』の黒川あかね役などを演じる石見舞菜香さんの独占インタビューを公開中です。また、J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、石見舞菜香さんの出演作品を見放題で好評配信中。ぜひ、インタビューとあわせてお楽しみください！

『【推しの子】』の黒川あかね役をはじめ、『フルーツバスケット』の本田透役、映画『さよならの朝に約束の花をかざろう』のマキア役など、数々の話題作でヒロインや重要人物を演じる石見舞菜香さん。その透き通る声と繊細な表現力で、キャラクターの言葉に命を吹き込みます。穏やかな印象のある彼女ですが、一方で「親の反対を押し切って声優の道へと進む」という、自分を通す“芯の強さ”も持っています。このインタビューでは、石見さんが声優を志した原点となる幼少期のエピソードから、声優という仕事に込める思いまで、出演作品の裏話とともに語っていただきました。

――2026年1月から『【推しの子】』の第3期も始まりました。天才役者のキャラを演じるということで、大変なことも多いと思いますが、黒川あかねの役作りは、どんなことを意識されているのでしょうか？

石見：そうですね…。あかねちゃんを演じるのは、正直すごく難しいです。彼女自身も役者ですし、作中でお芝居をしているシーンも多いので。ただ人間としての中身が、あかねちゃんと自分だと遠いかというと、全然そんなことはなくて。

――自分と似た部分を感じている？

石見：まったく一緒でもありませんが、あかねちゃんが考えていることや、ふと出てくる言葉には違和感なく共感できることが多いですね。だから、普段のトーンで話すときは、あまり作り込みすぎず、自然に演じていることが多いですね。

――逆にいえば、役者をしているシーンでは少し変わるのでしょうか？

石見：そうですね。原作でも描かれているような、彼女が目のハイライトを消して「プロファイリング」をしているときや、物語の核心に触れるようなインパクトのあるセリフのときは、アプローチが変わります。





――「お芝居をしているお芝居」というか、より複雑な表現ですよね。

石見：そういう場面では『【推しの子】』のアニメスタッフさんは本当に素晴らしい方ばかりなので、彼らが頭の中に描いている「完成形」に、いかに自分のお芝居を近づけられるかがカギになってきます。それはもう、本当に「針の穴に糸を通すような」緻密な作業で…。重要なシーンでは、何度もテイクを重ねることもありました。……

