ミツウロコ女子バスケットボール部日本社会人バスケットボール「女子SB1リーグ 2025-26シーズン」にて優勝2連覇達成！

株式会社ミツウロコグループホールディングス

ミツウロコ女子バスケットボール部は、昨年6月より全国各地にて開催された日本社会人バスケットボール「女子SB1リーグ 2025-26シーズン」において、見事優勝し、2連覇を達成いたしました。

創部13年目のミツウロコ女子バスケットボール部は「ミツウロコグループ全体の企業価値を高めバスケットボールを通じた地域コミュニティとの交流と活性化に貢献する」をモットーに活動してまいりました。

この結果を受け、2026年3月7日（土）～9日（月）に熊本県立総合体育館・ナースパワーアリーナ（熊本県熊本市）にて開催される「高松宮記念杯 第8回全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ」への進出が決定しております。

今後も一層努力を積んでまいりますので、引き続き皆様の暖かいご声援をよろしくお願いいたします。

ヘッドコーチ（石川 歩）コメント

このたび、女子SB1リーグにおいて2年連続優勝を達成することができました。日頃より温かいご支援・ご声援をいただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。会社の皆さまのご理解とご協力に支えられ、チーム一丸となって戦い抜いた結果だと感じております。

3月に開催される、全日本社会人プレミアムチャンピオンシップでは、全国2連覇という高い目標に挑戦します。

現状に満足することなく、挑戦者の気持ちを忘れず、全力で戦い、再び良いご報告ができるよう取り組んでまいります。

引き続き、温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。

【ミツウロコ女子バスケットボール部公式HP：https://www.mitsuuroko-basket.com/】

ミツウロコグループは今後も躍進を続けるミツウロコ女子バスケットボール部の活動を応援してまいります。

